  • Новость часаКадыров заявил об атаке дрона на центр Грозного
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад заменил исламских террористов украинцами
    Полиция в Грузии начала обыски в офисах радикальной оппозиции
    Журова: Учить детей плаванию в рамках госуслуги могут физруки
    Внебрачный сын Жириновского официально сменил фамилию на отцовскую
    Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с их выходом на биржу
    Путин заявил о политических мотивах ухода Volkswagen из России
    Путин: Теперь все, что с Востока, – лучше, чем с Запада
    Путин: США продолжают эксплуатировать экономики мира через доллар
    Путин заявил о невозможности запрета биткойна
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Франция становится для России бесполезной

    Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три важнейших урока для России от падения Алеппо

    Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.

    14 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

    0 комментариев
    4 декабря 2024, 19:32 • Новости дня

    Премьер Грузии рассказал об угрозах европейских политиков устроить «майдан»

    Премьер Грузии заявил о провалившемся плане европейских политиков устроить «майдан»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что план европейских политиков и бюрократов устроить «майдан» в стране провалился, подчеркнув, что это была уже четвертая попытка.

    Кобахидзе в интервью венгерскому политическому YouTube-каналу заявил, что некоторые европейские политики и бюрократы угрожали Грузии «майданом». По его словам, эта попытка госпереворота стала уже четвертой по счету, но она также оказалась неудачной, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что не видит существенных рисков для Грузии в связи с этой ситуацией, отметив, что план не принес результатов.

    Ранее глава комиссии Госдумы Василий Пискарев сообщил, что западные фонды подключились к протестам в Грузии через фонды, контролирующие российских иноагентов, что позволяет организовывать антироссийские акции. В понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестов в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.

    2 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Полиция Грузии назвала численность агрессивных участников протестов
    Полиция Грузии назвала численность агрессивных участников протестов
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Руководитель патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе заявил о 400 экстремистах, атаковавших стражей порядка на проспекте Руставели в понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он сообщил журналистам, что спецназ «применил пропорциональную силу» вскоре после начала акции, так как она «уже превратилась в насильственную».

    По его словам, «группы общей численностью примерно в 400 человек» сразу же агрессивно начали забрасывать полицию различными железными предметами, пиротехникой и перешли к насилию.

    Сирадзе сообщил, что среди стражей порядка есть пострадавшие, не уточнив их численность. Ранее на акциях, начавшихся 28 ноября, пострадали 113 полицейских.

    В прямом эфире различных телеканалов Грузии было видно, как агрессивные группы молодежи, в основном в масках, бросали в полицию «коктейли Молотова», бутылки, иные предметы. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ. Начались задержания. Несколько десятков митингующих остаются на проспекте Руставели у Оперного театра и готовятся возвести баррикады. Спецназ остается несколько поодаль.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к протестам школьников.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся протесты в Грузии?



    Результаты
    10 комментариев

    Коментарии (11)
    4 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Церковь Грузии объяснила Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США

    Церковь Грузии объяснила президенту Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США

    Церковь Грузии объяснила Зурабишвили разницу между детьми и гражданами США
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская Православная церковь в среду вновь подвергла критике президента страны Саломе Зурабишвили за ее призывы к школам поддержать протесты против объявленного 28 ноября решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Глава Службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе напомнил президенту, что посольство США призвало своих граждан не приближаться к местам проведения акций протеста.

    «Посольство США говорит о «непрогнозируемых больших массах людей», «насилии», призывает «воздерживаться от зон протеста», а вы призываете наших детей, школьников?» – заявил он.

    В Грузии наблюдается все больше противостояний родителей с оппозиционерами, которые приходят в школы и пытаются увести учащихся на акции. Часть родителей патрулирует прилегающие к школам территории и отгоняет радикалов, а также просит власти немедленно вмешаться в процессы.

    Коментарии (10)
    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    Коментарии (4)
    3 декабря 2024, 20:17 • Новости дня
    Грузия выразила протест странам Прибалтики из-за санкций против официальных лиц

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Главы дипломатических миссий стран Прибалтики, аккредитованные в Тбилиси, были вызваны во вторник в МИД Грузии, где им выразили «озабоченность» из-за санкций против официальных лиц страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В числе тех, против кого были введены санкции, оказались почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури. Причиной стали якобы нарушения прав человека и откат от демократии.

    В МИД Грузии заявили, что это решение «не отвечает рамкам партнерских отношений между странами». Также было отмечено, что Грузия привержена международным нормам и ее государственные органы действуют в рамках Конституции Грузии и международных стандартов для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка.

    В МИД Грузии подчеркнули, что Грузия продолжает процесс евроинтеграции и считает неприемлемыми заявления против ее государственых институтов.

    Ранее Эстония, Литва и Латвия совместно приняли решение санкционировать около 10 грузинских официальных лиц, запретив им въезд в эти страны.

    Коментарии (4)
    3 декабря 2024, 00:25 • Новости дня
    Протестующие в Тбилиси попытались обойти спецназ и вернуться к парламенту

    Часть протестующих в Тбилиси пыталась вернуться к парламенту через набережную

    Протестующие в Тбилиси попытались обойти спецназ и вернуться к парламенту
    @ Vladimir Valishvili/ Russian Look/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В центре Тбилиси протестующие попытались обойти кордоны спецназа на проспекте Руставели, но были остановлены силовиками, которые применили слезоточивый газ.

    Как передает ТАСС, часть участников акции протеста в Тбилиси пыталась обойти кордоны спецназа на проспекте Руставели через прилегающие улицы и вернуться к зданию парламента.

    Вечером в понедельник спецназ вытеснил тысячи участников акции протеста с территории возле парламента вглубь проспекта Руставели и выстроился кордоном. Оттуда периодически в сторону митингующих запускались патроны с перцовым газом.

    Часть протестующих обошла проспект по набережной и попыталась подняться к площади Свободы, которая находится всего в 200 метрах от парламента. Однако на подходе к площади их встретил кордон силовиков, который распылил слезоточивый газ и оттеснил людей назад.

    Сообщается, что на текущий момент протестующие продолжают оставаться на проспекте Руставели, тем временем как спецназ продолжает применять патроны с газом.

    Ранее полиция Грузии назвала численность агрессивных участников акции протеста.

    Коментарии (15)
    2 декабря 2024, 13:08 • Новости дня
    Зурабишвили призвала школьников на протесты по всей Грузии
    Зурабишвили призвала школьников на протесты по всей Грузии
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к протестам школьников, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Время школ вслед за университетами выразить солидарность акциям протеста по всей Грузии», – написала она в социальных сетях.

    Многие вузы Грузии объявили забастовку.

    Кроме того, в акциях протеста в Грузии участвует много несовершеннолетних, в том числе они вступают в прямое противостояние со стражами правопорядка.

    Напомним, в выходные президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

    Между тем премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента.

    Коментарии (40)
    3 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста детсадовцев

    Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста дошкольников

    Патриархия Грузии призвала Зурабишвили не вовлекать в акции протеста детсадовцев
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Официальный представитель ГПЦ Андриа Джагмаидзе призвал президента Саломе Зурабишвили не вовлекать детей в уличные протесты в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надеемся, что после школ вы не призовете детские сады участвовать в акциях протеста», – заявил он.

    ГПЦ в своем заявлении призвала «президента Грузии и других лиц проявлять больше ответственности в эти напряженные дни». Патриархия отметила, что призыв Зурабишвили «крайне тревожен».

    Церковь также отметила, что распространяются кадры, как различные лица в школах призывают учащихся на акции. «Это вызывает справедливый протест, полностью неприемлемо и должно немедленно прекратиться», – заявила ГПЦ.

    Кроме того, ГПЦ раскритиковала заявление Зурабишвили о том, что стражи порядка действуют на митингах в состоянии наркотического опьянения. «Это дискредитирует правоохранительные органы, ведет к поляризации», – отметили там.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся протесты в Грузии?



    Результаты
    10 комментариев

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «обыкновенным фашизмом» призывы к вовлечению в акции протеста детей. «Детей приводят на насильственные акции протеста. В эту фашистскую инициативу включилась президент Саломе Зурабишвили», – заявил он.

    Напомним, Саломе Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях.

    Коментарии (15)
    3 декабря 2024, 12:59 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил популярность ругательства «раб России» среди оппозиции
    Грузинский эксперт объяснил популярность ругательства «раб России» среди оппозиции
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинские радикалы освоили майданные технологии в том числе по обвинению сторонников правительства и сотрудников правоохранительных органов в том, что они «рабы России» или «слуги России», заявил газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    По словам Мамрадзе, попытки клеймить «рабов России» – «опасная тенденция, но это естественный процесс, основанный на соответствующих «методичках».

    Кроме того, эксперт подверг критике правительство Грузии за «упущенные годы работы с молодежью, в то время как саакашвилевские «националы» основывали вузы и частные школы, отравляя своей идеологией юные умы».

    «Сотни тысяч туристов скажут вам, что в Грузии нет антироссийских настроений, при том, что отношения двух стран на уровне правительств известно какие. К рядовым гражданам России, к туристам нет агрессии, – отметил Петрэ Мамрадзе. – Но «нацисты» Михаила Саакашвили культивируют сейчас, что враг нам не только Российское государство, но и просто русские. Опасная тенденция!»

    «Вспомните, как экс-президент Грузии называл русских «ордой». А сейчас его дело продолжает и модифицирует горе-президент Саломе Зурабишвили, которая называет «русскими» наших полицейских и говорит, что те «защищают русское правительство». Это же просто невероятно!» – сказал аналитик.

    «И вот мы видим перед телекамерами детей, вещающих о «русских свиньях». Как быть? Уверен, что правительство «Грузинской мечты» выстоит, но потом ему предстоит сложнейшая, кропотливая работа с молодежью», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    По его словам, «сейчас многие вузы – это колыбель идеологии либерального фашизма». «Правительство годами не трогало их, вероятно, опасаясь, что за это и его будут называть «прокремлевским». Больше опасаться нельзя. Нужны кардинальные реформы в сфере образования. Но сейчас все это засело так глубоко, что выправить ситуацию, донести до молодежи правду вместо дезинформации будет очень нелегко», – заявил Петрэ Мамрадзе.

    Коментарии (12)
    2 декабря 2024, 17:14 • Новости дня
    Власти Грузии сообщили о признании со стороны ОБСЕ выборов в парламент

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в понедельник получила письмо от БДИПЧ/ОБСЕ с фактическим признанием выборов в парламент, которые состоялись 26 октября, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «БДИПЧ/ОБСЕ в этом послании отмечают хорошее администрирование выборов и конкурентные условия на них».

    Есть определенные критические замечания, но они не касаются того, о чем говорит оппозиция – нарушение тайны голосования, сказал глава правительства. Ираклий Кобахидзе отметил, что именно из-за таких выводов БДИПЧ/ОБСЕ «находится под особым ударом оппозиции».

    По его словам, послание Маке Бочоришвили, «в котором выражена готовность к сотрудничеству, – это признание, и это очень важно».

    На ваш взгляд
    Чем закончатся протесты в Грузии?



    Результаты
    10 комментариев

    Правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 мандатов, четыре оппозиционных субъекта – 69, но они не признают итоги выборов и требуют новых.

    Коментарии (4)
    2 декабря 2024, 21:04 • Новости дня
    Спецназ Грузии зачистил площадь перед парламентом
    Спецназ Грузии зачистил площадь перед парламентом
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Силы спецназа Грузии зачистили площадь перед парламентом в Тбилиси с применением спецсредств после того, как радикальные элементы в течение почти трех часов бросали в стражей порядка воспламеняющиеся вещества, бутылки и камни, а также применяли пиротехнику, сообщил телеканал «Рустави-2». Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    До этого МВД неоднократно предупреждало радикалов не нарушать закон в рамках акции против решения правительства Грузии не просить ЕС до 2028 года начать переговоры о членстве, чтобы лучше подготовиться к процессу.

    Демонстранты отступили от здания парламента, но остаются на проспекте и пытаются перекрыть его мусорными баками.

    Спецназ использовал водометы и слезоточивый газ, начались задержания радикалов. До этого за пять дней протеста уже задержали 224 участников протестов. Пострадало 113 полицейских.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся протесты в Грузии?



    Результаты
    10 комментариев


    Коментарии (5)
    2 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Зурабишвили назвала кандидата на пост президента Румынии «русской марионеткой»

    Саломе Зурабишвили назвала кандидата на пост президента Румынии «русской марионеткой»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили оскорбила победителя первого тура президентских выборов в Румынии Кэлина Джорджеску, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В социальных сетях она распространила высказывание Джорджеску, сделанное им несколько месяцев назад, о готовности запретить в стране политические партии.

    «Русские марионетки везде дают одинаковые предвыборные обещания», – заявила Зурабишвили.

    Ранее в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил четыре оппозиционных партии, которые получили на выборах в парламент 26 октября 61 мандат из 150, в попытке свергнуть власть, за что их могут объявить антиконституционными.

    По его словам, «эти политические партии открыто выступили против конституционного строя Грузии, что дает основания прямо объявить их неконституционными».

    Коментарии (18)
    3 декабря 2024, 11:03 • Новости дня
    Радикал избил главу Национального конгресса азербайджанцев Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Глава Национального конгресса азербайджанцев Грузии 70-летний Али Бабаев жестоко избит одним из лидеров радикальной оппозиции Грузии, бывшим депутатом Александром (Алеко) Элисашвили за близость к правящей «Грузинской мечте», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В окружении Али Бабаева газете ВЗГЛЯД сообщили, что тот провел ночь в больнице, а сейчас уже находится дома.

    Ведется следствие.

    «Это – политический террор», – отметили в семье Али Бабаева.

    Глава конгресса находился в аптеке, когда на него набросился и стал избивать Элисашвили, выкрикивая, что «Бабаев – русский раб!» – рассказали в семье.

    Ранее Элисашвили напал на слушаниях в парламенте закона «О прозрачности иностранного влияния» на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. Потом Элисашвили говорил, что «будет избивать всех, кто настроен пророссийски».

    Радикал – член коалиции «Сильная Грузия». У него своя партия – «Граждане». Депутатом он был в 2020–2024 годах. По итогам выборов 26 октября он не попал в высший законодательный орган Грузии и активно участвует в акциях протеста.

    Коментарии (7)
    2 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Спецназ приступил к зачистке площади у парламента в Грузии

    Отряды спецназначения начали зачистку площади перед парламентом в Тбилиси

    Tекст: Максим Попов

    В Тбилиси подразделения спецназа МВД приступили к зачистке площади перед парламентом, при этом демонстранты спокойно отступают вверх по проспекту Руставели без прямого столкновения с полицией.

    Как передает ТАСС, отряды спецназначения МВД Грузии приступили к зачистке площади перед зданием парламента в Тбилиси. Спецтехника и стражи порядка выдвинулись на площадь Свободы и улицу 9 апреля.

    На данный момент непосредственного контакта правоохранителей с митингующими нет. Демонстранты спокойно отходят, перемещаясь вверх по проспекту Руставели. Представители МВД с помощью громкоговорителя  требуют от митингующих разойтись, в противном случае грозятся применить против них все законные средства.

    До этого сообщалось, что МВД Грузии потребовало убрать детей с митинга у парламента страны, опасаясь за их безопасность.

    Коментарии (2)
    3 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    Протестующие и спецназ в Тбилиси устроили перестрелку пиротехникой и газом

    Протестующие в Тбилиси обстреляли спецназ Грузии пиротехникой, силовики использовали слезоточивый газ

    Протестующие и спецназ в Тбилиси устроили перестрелку пиротехникой и газом
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Тбилиси на проспекте Руставели протестующие обстреляли спецназ пиротехникой, силовики ответили слезоточивым газом, сообщают информационные агентства. Сотрудники МВД Грузии задержали во время митинга у здания парламента мужчину по обвинению в подготовке взрыва.

    Протестующие временно заняли часть проспекта после того, как ранее их оттеснили от парламента. Ожидается, что спецназ начнет полную очистку проспекта Руставели от участников митинга утром в среду, передает РИА «Новости».

    По информации МВД Грузии, за незаконное перекрытие дороги и неподчинение полиции был задержан 25-летний мужчина. При обыске у него были найдены зажигательные смеси и тряпки. Уголовное дело открыто по статье о подготовке взрыва, передает ТАСС.

    Это уже шестой человек, задержанный в уголовном порядке на митингах в Тбилиси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

    Коментарии (7)
    2 декабря 2024, 11:31 • Новости дня
    Премьер Грузии раскритиковал «либеральных фашистов» среди протестующих
    Премьер Грузии раскритиковал «либеральных фашистов» среди протестующих
    @ Jay Kogler/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности к дискуссиям с «искренними» участниками протестов в стране, но также усомнился, что это получится из-за «либеральных фашистов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На заседании правительства 2 декабря он сказал, что среди протестующих есть «искренние участники, которые могли не понять смысл заявления» о замораживании Грузией переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.

    «Абсолютно готовы к здоровым дискуссиям в любой форме и в любом формате, – сказал он. – Публичным либо непубличным».

    Вместе с тем, по словам Ираклия Кобахидзе, он «не особенно надеется на проведение таких дискуссий из-за либеральных фашистов, которые против любых обсуждений».

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестов в стране.

    Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе рассказал, как грузинская оппозиция создает видимость массового протеста.

    Коментарии (2)
    4 декабря 2024, 17:25 • Новости дня
    Полиция в Грузии начала обыски в офисах радикальной оппозиции
    Полиция в Грузии начала обыски в офисах радикальной оппозиции
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В офисах грузинских радикальных оппозиционеров проходят полицейские обыски, официальные власти не давали комментарии по этой теме, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Представители различных оппозиционных партий активно участвуют в акциях протеста в Тбилиси и других городах Грузии, в том числе используя против полиции «коктейли Молотова» и пиротехнику.

    Также поступили сообщения о задержании одного из лидеров радикалов Николоза Гварамия, который препятствовал проведению следственных мероприятий. Представители оппозиции заявили, что «наступила диктатура».

    Оппозиция призывает сторонников к зданию парламента на очередной митинг.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что радикалы не уйдут от ответственности.

    Коментарии (5)
    Главное
    Мальта аннулировала визу Захаровой перед заседанием ОБСЕ
    Полиция Грузии задержала говоривших о подготовке диверсий оппозиционеров
    Пашинян заявил о разрыве отношений Армении с ОДКБ
    Путин обновил состав Совета по правам человека
    Шольц вновь отказался поставлять Киеву ракеты Taurus
    В Казахстане решили ужесточить уголовное наказание за кражу невест
    На Украине ликвидировали старейшее издательство «Научная мысль»

    Трамп напал на БРИКС из-за страха за доллар

    Дональд Трамп пытается изо всех сил удержать на плаву доллар и всю американскую экономику. Однако сделать это становится все труднее. Теперь большой занозой для США стал не просто Китай, а экономическое объединение БРИКС. В страхе перед мощью БРИКС Трамп стал угрожать 100-процентными пошлинами входящим в союз странам. Однако его как будто никто не воспринимает всерьез. Подробности

    Перейти в раздел

    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России выдавливает в Донбассе ВСУ в степь

    Российские войска вбили очередной клин в оборону ВСУ. На этот раз подразделения группировки «Восток» освободили Новодаровку на стыке Запорожской области и ДНР, тем самым создавая предпосылки для выхода на границы Приднепровья. По мнению экспертов, такой шаг может свидетельствовать об изменении тактики ВС России в Донбассе, которая упростит освобождение региона. Подробности

    Перейти в раздел

    Макроновское правительство попало под перекрестный огонь

    Уникальная ситуация сложилась во французском парламенте. И правые, и левые партии впервые объединились для того, чтобы объявить вотум недоверия действующему правительству страны. Однако главная мишень даже не кабинет министров Мишеля Барнье, а президент Франции Эммануэль Макрон. Дойдет ли дело и до его импичмента? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............