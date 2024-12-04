Премьер Грузии рассказал об угрозах европейских политиков устроить «майдан»

Премьер Грузии заявил о провалившемся плане европейских политиков устроить «майдан»

Tекст: Дарья Григоренко

Кобахидзе в интервью венгерскому политическому YouTube-каналу заявил, что некоторые европейские политики и бюрократы угрожали Грузии «майданом». По его словам, эта попытка госпереворота стала уже четвертой по счету, но она также оказалась неудачной, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что не видит существенных рисков для Грузии в связи с этой ситуацией, отметив, что план не принес результатов.

Ранее глава комиссии Госдумы Василий Пискарев сообщил, что западные фонды подключились к протестам в Грузии через фонды, контролирующие российских иноагентов, что позволяет организовывать антироссийские акции. В понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестов в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза.