Премьер Грузии обвинил Запад в финансировании протестов в Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

На заседании правительства в понедельник он заявил, что протесты в Грузии «проводятся координированно и по плану, в том числе с привлечением иностранного финансирования».

«Поэтому и были выступления и против закона «О прозрачности иностранного влияния» – не хотели прозрачности, потому что иностранные финансы направляются на революционные процессы в Грузии», – сказал он.

Ираклий Кобахидзе, отметив, что «майдан» никогда не пройдет в Грузии», заявил, что направление Западом финансов на революционные протесты в Грузии является «неправильным отношением к нашей суверенной, независимой и гордой стране».

«За последние четыре года было три попытки устроить революцию на иностранные деньги», – сказал глава правительства Грузии.

Премьер-министр выразил благодарность министру МВД Вахтангу Гомелаури и всем сотрудникам правоохранительных органов, Службы государственной безопасности.

По его словам, «особая ответственность лежит на оппозиционных политиках».

Ираклий Кобахидзе назвал их «авантюристами, стоящими за координированным насилием».

По его словам, «оппозиция, выполняющая задания (иностранных) хозяев, хочет свергнуть конституционный строй».

«Все они понесут за это ответственность. Это проявление агрессивного либерального фашизма, они действуют как большевики», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Ранее стало известно, что в Тбилиси во время протестов у здания парламента пострадали более 100 правоохранителей. Полиция призвала убрать детей с митинга у здания парламента в Грузии.

Накануне сообщалось, что спецназ применил водомет против протестующих.