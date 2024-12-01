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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    19 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    29 комментариев
    1 декабря 2024, 23:29 • Новости дня

    Полиция призвала убрать детей с митинга у здания парламента в Грузии

    МВД Грузии потребовало убрать детей с митинга у парламента страны, опасаясь за их безопасность

    Tекст: Максим Попов

    Министерство внутренних дел Грузии обратилось к родителям с просьбой убрать детей с митинга у здания парламента в Тбилиси, опасаясь за их безопасность.

    Министерство внутренних дел Грузии призвало родителей убрать детей с места проведения митинга у здания парламента в Тбилиси, сообщило ТАСС. В заявлении ведомства отмечается, что СМИ распространяют кадры с малолетними детьми на месте собрания и манифестации. По закону Грузии, дети имеют право на свободу мирного собрания, однако текущие акции неоднократно выходили за рамки мирного протеста и стали насильственными.

    В МВД пояснили, что протестующие у здания парламента разбивают окна, бросают внутрь легковоспламеняющиеся вещества и пытаются закинуть петарды, чтобы вызвать пожар. «Эти действия несут угрозу безопасности детей, находящихся на месте митинга», – говорится в обращении.

    Напомним, в Тбилиси у здания парламента продолжается антиправительственный митинг, инициированный оппозицией. На проспект Руставели вышли несколько тысяч человек, требуя отставки правительства и проведения новых парламентских выборов.

    Ранее сообщалось, что спецназ применил водомет против протестующих в Тбилиси. Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

    30 ноября 2024, 20:06 • Новости дня
    Зурабишвили отказалась сложить полномочия

    Зурабишвили отказалась сложить полномочия из-за «нелегитимного» парламента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

    «Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится», – заявила она в телеобращении, передает ТАСС.

    Зурабишвили подчеркнула, что будет оставаться на своем посту до тех пор, пока не будут проведены новые выборы и не будет избран новый парламент, который сможет выбрать нового президента.

    Ранее Зурабишвили заявила о необходимости проведения повторных парламентских выборов, так как считает, что голосование 26 октября нельзя считать состоявшимся, а также назвала «черным понедельником» день 25 ноября 2024 года, когда собрался избранный парламент страны.

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    30 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России
    На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Десять иностранных граждан, в том числе восемь россиян, задержаны МВД Грузии на акциях протеста против решения властей страны не просить ЕС в течение четырех лет начинать переговоры о членстве, чтобы лучше подготовиться к этому процессу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на правоохранительные органы, за сопротивление полиции и мелкое хулиганство, также задержаны по одному гражданину Белоруссии и США.

    Самому старшему из задержанных граждан России 55 лет, самому младшему – 24.

    Между Грузией и Россией разорваны дипломатические отношения после войны-2008, посреднические функции выполняет Швейцария.

    В ночь на субботу МВД задержало 107 участников акций протеста, пострадали42 сотрудника правоохранительных органов.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подверг критике посла США в Грузии Робин Данниган, которая осудила применение силы на акциях протеста в Тбилиси против демонстрантов, но не осудила насилие со стороны радикалов.

    Кроме того премьер Грузии исключил повторение сценария украинского «майдана».

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    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    1 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента

    Премьер-министр Грузии заявил, что Зурабишвили придется сложить полномочия

    Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента
    @ Jargen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту страны Саломе Зурабишвили придется сложить свои полномочия, несмотря на ее отказ, передает РИА «Новости». Это заявление было сделано на фоне предстоящих президентских выборов в Грузии, которые пройдут 14 декабря.

    Зурабишвили ранее заявила, что не намерена покидать свой пост, так как считает парламент и правительство нелегитимными. Премьер добавил: «Я понимаю ее эмоциональное положение, но в день инаугурации 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

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    29 ноября 2024, 11:56 • Новости дня
    Сотрудники МИД Грузии массово высказали протест из-за проблем в отношениях с ЕС
    Сотрудники МИД Грузии массово высказали протест из-за проблем в отношениях с ЕС
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Примерно 100 сотрудников МИД Грузии подписались под заявлением протеста в связи с решением Тбилиси заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Они считают это решение «не соответствующим стратегическим интересам Грузии», которое приведет к «негативным последствиям» и «вызовет международную изоляцию Грузии», сообщило информационное агентство «Интерпрессньюс»

    В связи с этим вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала заявление дипломатов «омерзительным фарсом» и предложила этим сотрудникам МИД подать в отставку.

    В Тбилиси в пятницу продолжатся акции протеста из-за того, что накануне Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, как об этом заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    Он сказал, что это решение «оздоровит отношения» Тбилиси и Брюсселя, так как сейчас этим вопросом «часть европейских политиков и бюрократов» «шантажирует» его страну.

    По его словам, Грузия в 2030 году лучше всех стран-кандидатов будет готова к членству в Евросоюзе.

    Ранее «Грузинская мечта» обвинила посла Евросоюза в дезинформации.

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    29 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог Гвритишвили: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в Грузии поддерживают в основном те люди, которые финансово тесно связаны с западными государствами. Большинство населения доверяет правительству республики и верит, что у него есть хорошо выверенный план действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг.

    «Евросоюз еще летом приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро. В Брюсселе это решение объясняли якобы неправильными законодательными инициативами со стороны Тбилиси. В реальности же ЕС попросту хотел скорректировать итоги предстоящих выборов в республике в собственную пользу. Однако эти планы потерпели фиаско», – напомнил политолог Игорь Гвритишвили.

    Он отметил, что вопрос присоединения Грузии к Евросоюзу, а также финансовая поддержка республики на протяжении многих лет использовались Западом как рычаг давления на Тбилиси. Сейчас же правительство, заморозив переговоры с ЕС о членстве и отказавшись от грантов, «профессионально и смело» лишило европейских чиновников этих инструментов.

    «На улицы Тбилиси вышли преимущественно студенты и представители неправительственных организаций (НПО)», – указал эксперт. Первые, по его словам, протестовали, потому что отказ от грантов влияет на их преподавателей. «Многие профессора живут не столько на зарплату, сколько на субсидии, которые они получают из Брюсселя и Вашингтона. Это их источник дохода», – пояснил Гвритишвили.

    «НПО, за которыми стоят оппозиционные партии, также живут за счет грантов. Поэтому, кстати, они выступали против принятия закона об иностранном влиянии. Они же были зачинщиками нынешних выступлений», – добавил политолог. Он признает, что оппозиции удалось довольно быстро «мобилизовать» протестующих, однако, как уточнил спикер, у них нет массовой поддержки.

    Вместе с тем, как полагает Гвритишвили, Запад продолжит оказывать давление на Тбилиси. «У Запада остался последний рычаг давления на Грузию. У США и Европы в запасе есть экономические санкции. В этом случае рестрикции затронут банковский сектор республики. А это может привести к заморозке больших инвестиционных проектов, запланированных правительством», – рассуждает политолог.

    Кроме того, европейские и американские политики могут сократить до минимума визиты в республику и любые переговоры по политическим вопросам, считает аналитик. «Также возможны санкции против юридических и физических лиц. То есть США и ЕС попытаются использовать те же меры, которые они применяли против России», – пояснил эксперт.

    Он не исключает, что если санкции будут крайне болезненными, то грузинское правительство уступит в некоторых вопросах. Однако такое развитие событий маловероятно. «Дело в том, что «Грузинская мечта», как мне кажется, подготовилась к различным сценариям. Более того, заявление о приостановке переговоров о вступлении в ЕС было сделано не с бухты-барахты, ему предшествовала основательная подготовка», – говорит Гвритишвили.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь счел примечательным, «как небольшая и не особенно центральная в общем потоке происходящего страна становится точкой схождения важных импульсов». «Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, все и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом», – пишет он.

    «Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет, учет геополитических реалий, уклонение от обязательного присоединения к противостоящим блокам, чреватого риском быть затянутой в воронку. России сейчас это объективно выгодно, главное слишком явно это не демонстрировать. А Европейский союз должен продавить собственное право мобилизовать заинтересованные в сотрудничестве страны на свои войны: хотите в наш клуб – ведите себя, как тут принято», – пояснил он.

    Отказ Тбилиси от переговоров о вступлении до 2028 года политолог назвал «аннулированием этого аргумента». «ЕС же нужно доказать, что правительство – узурпаторы, люди хотят в прекрасный сад. Исход будет показательным», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг. По данным МВД страны, в результате уличных столкновений пострадали 32 сотрудника силовых структур. У некоторых из них зафиксированы серьезные травмы головы, глаз и тела. При этом 43 демонстранта задержано.

    Причиной общественного недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» заморозить возможность начала переговоров с ЕС о членстве до 2028 года. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, данный шаг призван «оздоровить» отношения двух сторон, поскольку в последнее время Брюссель начал «шантажировать» Тбилиси.

    Также он подчеркнул, что Грузия откажется от участия в бюджетных программах, инициируемых Евросоюзом. Кобахидзе заявил, что рассматривать интеграцию в союз в качестве «милостыни» категорически неверно. При этом правительство страны не отказывается от наращивания связей с ЕС.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – рассказал Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты». Таким образом, он усомнился в том, что решение Тбилиси действительно можно трактовать как отказ от ЕС.

    Несмотря на разъяснения властей, в стране все же состоялись протестные мероприятия. Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Для их разгона был привлечен спецназ. В отношении участников митинга был применен слезоточивый газ.

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    1 декабря 2024, 17:12 • Новости дня
    Медведев: Грузия движется «по украинскому пути в темную бездну»
    Медведев: Грузия движется «по украинскому пути в темную бездну»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность возможностью повторения в Грузии сценария «цветной революции», добавив, что страна движется «по украинскому пути в темную бездну» на фоне массовых протестов и политической нестабильности.

    Медведев в своем Telegram-канале выразил обеспокоенность политической ситуацией в Грузии. Он назвал происходящее в стране попыткой новой «цветной революции», отмечая, что часть населения активно протестует, а другая – сохраняет молчание. Медведев подчеркнул, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, отказываясь признавать выборы, усугубляет ситуацию.

    «Зурабишвили обезумела и «провякала, что не освободит кресло, ибо не признает выборы». «За такое раньше вешали на фонарных столбах. Ныне время гуманное. Пронесет», – отметил он.

    Политик отметил, что текущие события создают предпосылки для возвращения Грузии в состояние гражданских столкновений, когда страна будет вынуждена выбирать между Европейским союзом, НАТО и США, с одной стороны, и своей древней историей – с другой. «Соседи быстро движутся по украинскому пути в темную бездну», – отметил Медведев.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

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    29 ноября 2024, 17:59 • Новости дня
    В Грузии рассказали о планах Брюсселя по дестабилизации в стране

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Еврокомиссия 16 декабря планировала отказать Грузии в начале переговоров по членству в ЕС, вызвав тем самым митинги протеста и дестабилизацию в Грузии, заявил на пресс-конференции председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Таким образом мы предотвратили эти планы, приняв решение не ставить вопрос начала переговоров до 2028 года», – сказал он.

    «Наша оппозиция строила планы вокруг этой даты – 16 декабря, хотела устроить беспорядки», – сообщил глава фракции. По словам Мдинарадзе, «беспорядки продолжались бы до Нового года».

    Он предположил, что протест, начатый накануне, стихнет, так как в реальности Грузия не отказывается от евроинтеграции. По его словам, если Грузии сейчас предложат начать переговоры о членстве в Евросоюзе, она немедленно на это согласится.

    Накануне в Тбилиси начались массовые протесты из-за решения властей Грузии, пострадали десятки полицейских и демонстрантов. Новая акция намечена и на пятницу.

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    1 декабря 2024, 18:13 • Новости дня
    Каллас поддержала протестующих в Тбилиси
    Каллас поддержала протестующих в Тбилиси
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новая глава евродипломатии Кая Каллас выразила поддержку протестующим в Тбилиси, осудив насилие в их адрес и назвав их действия стремлением грузинского народа в Европейский союз.

    Как пишет ТАСС, Кая Каллас, посетившая Киев в первый день работы на новой должности, выразила поддержку протестующим в Тбилиси, где произошли беспорядки и столкновения с полицией. Каллас осудила насилие против участников протестов и назвала их действия «стремлением грузинского народа в ЕС».

    Она подчеркнула, что решение правящей партии Грузии приостановить процесс вступления в Европейский союз вызвано непрерывным шантажом со стороны ЕС. «Это будет иметь последствия со стороны ЕС», – предупредила она.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

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    29 ноября 2024, 21:43 • Новости дня
    Грузинские радикалы отключили освещение парламента страны

    Грузинские радикалы отключили освещение парламента страны и готовятся «утомить» спецназ

    Грузинские радикалы отключили освещение парламента страны
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Несколько тысяч радикально настроенных сторонников оппозиции Грузии в пятницу блокировали здание парламента на проспекте Руставели, они подожгли электрические кабели, отключив освещение здания и работу камер видеонаблюдения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Протестуя против решения правительства не начинать до 2028 года переговоры с ЕС о членстве, радикально настроенные группы бьют камнями по железным ограждениям здания парламента.

    МВД Грузии предупредило, что радикалы готовили к акции железные прутья, цепи и дубинки, чтобы вступать в схватки с полицейскими.

    Демонстранты выступают под флагами Грузии, ЕС и Украины, находящиеся с ними лидеры оппозиции обещают «бескомпромиссную борьбу».

    Центр противостояния – боковая улица 9 Апреля у здания парламента, где расположились спецназ и водометы. Периодически в стражей порядка летят различные предметы. Накануне на такой акции пострадало 32 сотрудника МВД, а 43 демонстранта были задержаны.

    Еще несколько водометов находятся поблизости, на площади Свободы. Накануне акция была разогнана с их применением.

    Один из лидеров оппозиции из саакашвилевского «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников «не расходиться около пяти дней, атаковать спецназ, и тогда тот утомится и сдастся».

    «Никто не должен оставаться дома! Создаем очаги сопротивления!» – призвал он.

    В пятницу несколько тысяч человек вышли на митинг в Тбилиси у здания парламента, чтобы выразить протест против заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке до 2028 года обсуждения с ЕС вопроса о начале переговоров о вступлении в сообщество.

    Ранее в Грузии рассказали о планах Брюсселя по дестабилизации в стране.

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    1 декабря 2024, 11:50 • Новости дня
    Лукьянов: Грузинским властям нет смыла прогибаться перед Западом

    Лукьянов отметил непримиримость Грузии в конфликте с политическим Западом

    Лукьянов: Грузинским властям нет смыла прогибаться перед Западом
    @ Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия «Грузинская мечта» вступила в открытое противостояние с Западом, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя приостановление США стратегического партрерства с Грузией.

    Как написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике», партия «Грузинская мечта» вступила в непримиримое противостояние с политическим Западом. Он отметил, что поведение грузинских властей удивительно демонстративно и они не пытаются проявить гибкость в отношениях с западными странами.

    Лукьянов подчеркнул, что Запад не идет на компромиссы в подобных ситуациях, рассматривая любые попытки отклонения от своей демократической монополии как мятеж. В то время как Европа и Америка имеют много других проблем, Южный Кавказ также оказался в центре их внимания. Несмотря на это, грузинские власти продолжают стоять на своем, не проявляя желания прогибаться под давление.

    Лукьянов добавил, что для Тбилиси такая политическая позиция выглядит несколько неожиданно, однако «Грузинская мечта» продолжает придерживаться выбранного курса.

    «Теперь «Грузинской мечте» остаётся только стоять твердо, максимально уклоняясь от провокаций, а они в ближайшее время будут множиться», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента, митингующие в Тбилиси атаковали спецназ петардами, а в Тбилиси призвали обнародовать имена зачинщиков антигосударственных протестов.

    Коментарии (11)
    29 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    При разгоне митинга в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД

    На митинге в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД, тяжелые травмы получили 13 полицейских

    При разгоне митинга в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    При разгоне антиправительственного митинга у здания парламента в Тбилиси 32 сотрудника МВД Грузии получили травмы, 13 полицейских тяжело травмированы, один сотрудник остается в больнице, сообщили в МВД Грузии.

    Более 30 сотрудников министерства внутренних дел Грузии получили ранения в результате антиправительственного митинга, прошедшего у здания парламента в Тбилиси. В заявлении ведомства указано, что пострадали 32 сотрудника, часть из которых получила тяжелые травмы головы и глаз, хирургическая помощь потребовалась 13 пострадавшим, один из них остается в медицинском учреждении, передает ТАСС.

    Во время разгона митинга сотрудники МВД задержали 43 демонстранта за неподчинение законным требованиям правоохранителей и мелкое хулиганство.

    Ранее сотрудники спецназа в Тбилиси на проспекте Руставели разогнали протестующих, применив слезоточивый газ.

    Протесты в Тбилиси начались после решения парламента заморозить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз.

    Вскоре ситуация обострилась, а у здания на площади Свободы начались столкновения протестующих с полицией.

    Коментарии (3)
    29 ноября 2024, 01:40 • Новости дня
    Спецназ применил водометы против демонстрантов в Тбилиси

    Полицейские применили водометы и слезоточивый газ против митингующих у здания парламента

    Спецназ применил водометы против демонстрантов в Тбилиси
    @ Vladimir Valishvili/ Russian Look/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники грузинской полиции использовали водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста у парламента в Тбилиси.

    Как передает ТАСС, сотрудники МВД Грузии начали применять водометы против участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Митингующие, столкнувшиеся с полицией, стали разбегаться, однако часть из них возвращается, чтобы продолжить протест.

    Периодически между протестующими и полицейскими происходят потасовки. Несколько человек задержаны, говорится в сообщении.

    Напомним, протесты в грузинской столице начались сразу после того как парламент страны решил заморозить переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Вскоре ситуация обострилась и у здания на площади Свободы начались столкновения протестующих с полицией. В ходе потасовок пострадали три сотрудника МВД республики и оператор местной телекомпании.

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    30 ноября 2024, 14:39 • Новости дня
    Премьер Грузии исключил повторение сценария украинского «майдана»

    Премьер Грузии Кобахидзе исключил повторение сценария украинского «майдана»

    Премьер Грузии исключил повторение сценария украинского «майдана»
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сценарий украинского «майдана» не состоится в Грузии благодаря сильным государственным институтам и мудрому населению, несмотря на попытки радикалов дестабилизировать обстановку, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, сценарий украинского «майдана» не повторится в Грузии благодаря сильным государственным институтам и мудрому населению, передает ТАСС.

    Кобахидзе отметил, что радикалы и их зарубежные патроны стараются создать поводы для беспорядков и «украинизации» Грузии, однако страна останется независимой и стабильной.

    «В отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством с сильными институтами и, что самое главное, с опытным и мудрым народом, чью твердость никто не пошатнет. В Грузии не сможет осуществиться сценарий «майдана». Грузия – это государство, а этого государство, конечно, не допустит», – указал он.

    Премьер также выразил благодарность сотрудникам МВД за предотвращение нападения на конституционный строй во время антиправительственного митинга. Он отметил, что полицейские встали на защиту суверенитета и независимости страны, когда митингующие применяли коктейли Молотова и пиротехнику, что привело к травмам среди сотрудников полиции.

    По словам Кобахидзе, агрессивно настроенные протестующие бросали камни и пытались прорваться в здание парламента, что свидетельствует о их стремлении к дестабилизации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько тысяч человек вышли на митинг в Тбилиси у здания парламента, чтобы выразить протест против заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке до 2028 года обсуждения с ЕС вопроса о начале переговоров о вступлении в сообщество. Сторонники оппозиции Грузии заблокировали здание парламента на проспекте Руставели и подожгли электрические кабели, отключив освещение здания и работу камер видеонаблюдения. В Тбилиси задержали более ста участников беспорядков.

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    29 ноября 2024, 06:13 • Новости дня
    Спецназ разогнал протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси

    Сотрудники МВД Грузии вытеснили митингующих с проспекта Руставели в Тбилиси

    Tекст: Максим Попов

    В Тбилиси на проспекте Руставели сотрудники спецназа разогнали протестующих, применив слезоточивый газ.

    Сотрудники спецподразделений МВД Грузии полностью вытеснили митингующих с проспекта Руставели в Тбилиси, передает ТАСС. Полиция применила слезоточивый газ и задержала несколько человек из числа оппозиции.

    Напомним, протесты в грузинской столице начались сразу после того как парламент страны решил заморозить переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Вскоре ситуация обострилась и у здания на площади Свободы начались столкновения протестующих с полицией. В ходе потасовок пострадали трое сотрудника МВД республики и оператор местной телекомпании. После этого спецназ применил водометы.

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    29 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    У здания парламента в Тбилиси начался антиправительственный митинг

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несколько тысяч человек вышли на митинг в Тбилиси у здания парламента, чтобы выразить протест против заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке до 2028 года обсуждения с ЕС вопроса о начале переговоров о вступлении в сообщество, сообщили СМИ.

    Как передает ТАСС, демонстранты, вооруженные флагами Грузии и ЕС, перекрыли проспект Руставели, на котором расположено здание парламента.

    Протестующие требуют отставки действующего правительства, указывая на недовольство решением о заморозке переговоров с Европейским союзом. На месте событий дежурят усиленные наряды полиции, которые уже блокировали подступы к улицам, ведущим к задней части здания парламента. Несмотря на напряжение, стычек полиции с демонстрантами пока не зафиксировано.

    Ранее сообщалось, что примерно 100 сотрудников МИД Грузии подписались под заявлением протеста в связи с решением Тбилиси заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.

    В Тбилиси в пятницу продолжатся акции протеста из-за того, что накануне Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, как об этом заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

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