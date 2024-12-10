Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.0 комментариев
Грузия призвала ЕС к уважению
Грузия призвала Евросоюз прекратить политические спекуляции и строить отношения на взаимном уважении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает МИД Грузии, эту позицию министр иностранных дел Мака Бочоришвили зафиксировала постпреду Евросоюза Павлу Херчински во время встречи в ведомстве.
По данным МИД, глава грузинского внешнеполитического ведомства призвала ЕС «строить отношения на принципах взаимного уважения».
Также Мака Бочоришвили, комментируя недавнюю критическую резолюцию по Грузии Европарламента, отметила, что это является «продолжением политических спекуляций» в отношение выборов в парламент страны 26 октября.
Министр «выразила сожаление» этим обстоятельством и призвала к «объективным оценкам» процессов в Грузии, где продолжаются акции протеста радикалов против решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года.
Она отметила важность для страны интеграции в Евросоюз и готовность правительства вести страну к членству в этой организации.
Накануне Павел Херчински сообщил, что ЕС готовит к встрече министров иностранных дел 16 декабря санкции против Грузии и фактически возложил ответственность на власти страны за «насилие и жестокость» на акциях протеста.