Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.11 комментариев
Мэра Талгара в Казахстане сняли с поста после убийства подростка
Мэра казахстанского Талгара Бахыта Куришбекова сняли с должности после резонансного убийства
В Казахстане сняли с поста мэра города Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя после убийства 16-летнего подростка, о чем сообщила пресс-служба администрации Талгарского района. Ответственность других сотрудников акимата также рассматривается.
Как сообщает пресс-служба администрации Талгарского района, мэр города Талгара в Алма-Атинской области Казахстана Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан были сняты с должностей, передает РИА «Новости». Это произошло после резонансного убийства шестнадцатилетнего подростка, что вызвало общественное возмущение и требования справедливости.
В заявлении администрации сказано: «За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким (мэр) города Талгар Куришбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгар Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей». Также отмечено, что ответственность других работников акимата города Талгара в данный момент находится на рассмотрении.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщила, что после убийства подростка в Талгаре были развернуты патрули Нацгвардии МВД Казахстана для обеспечения порядка и безопасности.