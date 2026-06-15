Дроны повредили мосты у Чонгара и Геническа в Херсонской области

Tекст: Антон Антонов

«После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП «Джанкой» полностью перекрыто», – сообщил Сальдо в «Максе».

Также удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, и проезд по нему сейчас закрыт.

По его словам, украинские войска «целенаправленно бьют по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям».

Губернатор отметил, что в районе сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты смогут приступить к осмотру и оценке степени разрушений только после разрешения оперативных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали в Херсонской области ведущие в Крым мосты.

На прошлой неделе после ночной атаки украинских беспилотников мост в селе Чонгар в Херсонской области получил новые повреждения и был закрыт для проезда.

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