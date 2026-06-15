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Дроны повредили мосты у Чонгара и Геническа в Херсонской области
В Херсонской области после ночного налета БПЛА повреждены мосты у Чонгара и Геническа, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП «Джанкой» полностью перекрыто», – сообщил Сальдо в «Максе».
Также удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, и проезд по нему сейчас закрыт.
По его словам, украинские войска «целенаправленно бьют по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям».
Губернатор отметил, что в районе сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты смогут приступить к осмотру и оценке степени разрушений только после разрешения оперативных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали в Херсонской области ведущие в Крым мосты.
На прошлой неделе после ночной атаки украинских беспилотников мост в селе Чонгар в Херсонской области получил новые повреждения и был закрыт для проезда.