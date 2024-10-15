Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.0 комментариев
Байден заверил Дуду в постоянной защите Польши войсками США
Действующий президент Джо Байден пообещал польскому президенту Анджею Дуде, что США всегда будут защищать Польшу, следует из книги американского журналиста Боба Вудворда «Война».
В книге указано, что Байден дал обещание лидеру Польши о том, что Соединенные Штаты всегда будут стоять на защите Польши, передает ТАСС.
Публицист рассказал о разговоре с Дудой, состоявшемся в апреле в консульстве Польши в Нью–Йорке. В ходе беседы, рассуждая о конфликте на Украине, президент Польши заявил, что Байден пользуется стопроцентным доверием касательно обязательств, которые США взяли в отношении его страны.
В качестве примера Анджей Дуда привел ситуацию в феврале 2022 года, когда США перед началом спецоперации на Украине перебросили в Польшу 1,7 тыс. военнослужащих из элитных частей.
По словам Дуды, обещание Байдена было для него крайне важно в эмоциональном отношении.
Ранее Дуда заявил, что лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году будет «Больше Америки в Европе», и оно должно проходить под девизом укрепления трансатлантических связей во время встречи с президентом США.