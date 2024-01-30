Стали известны сроки завершения испытания дрона-конвертоплана «Ловкий»

«Хардберри-РусФактор»: Дрон-конвертоплан «Ловкий» испытают в феврале 2024 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, уже были проведены показательные полеты модели для Минобороны, которое теперь ждет полноценный испытательный образец для тестовых полетов. Герман добавил, что к началу февраля планируется завершить испытания новой версии БПЛА, в ходе которых должны быть подтверждены характеристики беспилотника, передает РИА «Новости».

По его словам, заинтересованность у Минобороны есть, по итогам участия в форуме «Армия-2023» «Хардберри-РусФактор» получили от Минобороны пожелание, чтобы «Ловкий» не летал по сигналу спутниковых систем.

В настоящее время программисты компании пишут для «Ловкого» код, позволяющий ему летать, ориентируясь на «залитые» в него карты без сигнала спутника, таким образом, он не сможет попасть в зону действия РЭБ противника.

Высота полета дрона-конвертоплана – до пяти километров, дальность полета и передачи данных – до 50 километров, крейсерская скорость – 160 км/ч с возможностью разогнаться до 200 км/ч.

Ранее в компании сообщили, что в России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров.