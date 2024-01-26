Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?0 комментариев
В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий»
В России создали летающий быстрее всех дронов на СВО дрон-конвертоплан «Ловкий»
В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили в компании-разработчике данного БПЛА «Хардберри-РусФактор».
Как сказал гендиректор компании Алексей Герман, БПЛА «Ловкий» сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 км в час, он взлетает как обычный квадрокоптер, потом самостоятельно разгоняясь в воздухе летит по законам аэродинамики как самолет, передает РИА «Новости».
Как рассказал заместитель гендиректора компании Дмитрий Евсеев, «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70 % меньше энергии, чем другой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.
Дальность полета и передачи данных дрона – до 50 км, высота полета – до 5 км, продолжительность – 1,5 часа. Для запуска беспилотника катапульта не требуется, благодаря чему его может обслуживать один оператор. Экспериментальный образец «Ловкого» передали бойцам на фронт, по итогам эксплуатации его серьезно доработали.
По его словам, изделие уже получило патент на промышленный образец, а также патент на программное обеспечение БПЛА, разработанное сотрудниками «РусФактора». Сейчас компания работает над привлечением инвесторов в проект для наладки серийного производства.
Ранее инженеры российского конструкторского бюро (КБ) «МиС» представили БПЛА, оснащенный системой возврата в точку старта при полной потери связи с оператором в условиях работы комплексов РЭБ.