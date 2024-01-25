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В России создали возвращающийся при потере связи дрон
Инженеры российского конструкторского бюро «МиС» (участник рынка НТИ «Аэронет») представили беспилотник мультироторного типа, который оснащен системой возврата в точку старта при полной потери связи между ним и оператором в условиях работы комплексов радиоэлектронной борьбы, сообщили в КБ.
Как указали в КБ «МиС», в работе аппарата используется разработанная система «Поводырь», которая обеспечивает возврат дрона в точку вылета в случае полной потери связи между ним и оператором. Инженеры рассказали, что она работает по принципам инерциальной навигации, без использования GPS, передает РИА «Новости».
Отмечается, что такая система необходима для увеличения работоспособности дронов в условиях радиоэлектронной борьбы. В КБ уточнили, что «Поводырь» уводит беспилотник из зоны действия РЭБ, пока оператор не восстановит связь.
Беспилотник «МиС-35» выполнен по схеме гексакоптера (шесть винтомоторных установок) с системой складывания для транспортировки. Он также обладает грузоподъемностью до 4,5 кг, максимальная скорость полета – 63 километра в час, максимальное время полета с нагрузкой – 32 минуты, говорится в сообщении.
В КБ «МиС» пояснили, что такой дрон оснащен системой сброса груза, аналоговой камерой с шестикратным зумом, помехозащищенным каналом связи, также на него может быть установлен тепловизор. Его стоимость будет начинаться от 460 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в России провели испытания наземного робототехнического комплекса БРГ-1 для эвакуации раненых и доставки грузов в зоне спецоперации.