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    Прокси-войска Ирана поставили США в тупик
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    В отношении ЕС к США увидели переломный момент
    Краснокнижного тигра убили и расчленили в Приморье
    ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
    Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области
    Зеленский назвал численность армии Украины
    Стало известно о смене премьер-министра Грузии
    Украинский политик разоблачил ложь Киева об успехах ВСУ
    Мнения
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

    11 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    25 комментариев
    29 января 2024, 15:22 • Новости дня

    Инспекторы из США прибыли в Киев для проверки использования помощи

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские инспекторы прибыли в Киев, чтобы обсудить вопрос усиления надзора и подотчетности за использованием помощи, предоставленной Украине, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

    Прибыли три генеральных инспектора от министерства обороны, Госдепартамента и USAID, сообщила Бринк, передает РИА «Новости».

    Ранее сенатор Джей Ди Вэнс заявила, что в Вашингтоне не знают, куда пошли деньги, выделяемые для Украины. Коррупцию на Украине она назвала бесконтрольной.

    29 января 2024, 00:14 • Новости дня
    Генерал ВСУ: Украина производила дальнобойные ракеты до ударов России 29 декабря

    Генерал ВСУ Кривонос: Разработке дальнобойных ракет Украиной помешали удары ВКС России 29 декабря 2023 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские конструкторы занимались созданием дальнобойного вооружения, но разработка пресеклась после российского ракетного удара, который произошел 29 декабря, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Оружие дальнего действия у украинской стороны было, страна могла его производить до 29 декабря 2023 года, заявил Кривонос в интервью каналу «Прямой».

    По его словам, ВС России ударили по месту, где было производство таких ракет. В киевском КБ «Луч» ему отрицательно ответили на вопрос о том, заводит ли СБУ уголовные дела на тех, кто допустил «утечку информации» по предприятиям военного комплекса страны.

    Ранее отставной британский маршал ВВС Шон Белл заявлял, что киевскому режиму не сравниться с мощью российского оборонного комплекса.

    Коментарии (17)
    29 января 2024, 09:04 • Новости дня
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    @ Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские бомабрдировщики-истребители Су-34 ударили по укрепрайону украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, экипажи истребителей ударили по командному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении в ходе проведения спецоперации, после чего благополучно вернулись на аэродром вылета, передает РИА «Новости».

    Также известно, что удар был нанесен неуправляемыми бомбами ФАБ-500 с встроенным модулем планирования и коррекции.


    Ранее расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении.

    До этого российские десантники уничтожили «Ланцетами» два танка ВСУ на правом берегу Днепра.

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    29 января 2024, 10:52 • Новости дня
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ, пишут американские СМИ.

    Обозреватель The Washington Post Ишан Тарур пишет, что «чувство отчаяния в коридорах власти на Украине» сложно игнорировать, передает ТАСС.

    По словам международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, мнение которого приводится в публикации WP, США и их партнеры воздержались от поставок вооружений Украине в тот момент, «когда они могли бы дать наибольший эффект». Россия, уверен Трофимов, к тому моменту уже выстроила оборону, и «лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли».

    Как писали ранее британские СМИ, после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    29 января 2024, 10:58 • Новости дня
    Зеленский назвал численность армии Украины

    Зеленский: Численность армии Украины составляет 880 тыс. человек

    Зеленский назвал численность армии Украины
    @ Ukraine Presidential Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Численность украинской армии составляет около 880 тыс. человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отметил, что «30 млн украинцев» сейчас работают, а за границу выехали «6,5–7,5 млн человек». Он добавил, что точных цифр назвать не может, передает ТАСС.

    В декабре 2023 года Зеленский приводил данные, согласно которым численность Сухопутных войск Украины составляла более 600 тыс. человек. А в феврале 2022 года численность ВС Украины составляла примерно 260 тыс. человек, из них сухопутные силы – около 250 тыс. человек.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что в зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек.

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    29 января 2024, 08:31 • Новости дня
    В Венгрии жестко ответили на угрозы ЕС из-за Украины

    Венгерский министр Бока: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС по вопросу Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Венгрия в вопросе выделения пакета помощи Украине не поддастся на шантаж со стороны Европейского союза, который нацелился на «экономические слабости» республики и собрался поставить под угрозу валюту страны, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

    Бока в соцсетях заявил, что публикация в газете Financial Times о планах ЕС оказать давление на Будапешт только подтверждает заявления венгерского правительства. На самом деле, по его словам, Брюссель использует доступ к фондам ЕС, чтобы оказывать давление на европейские страны, передает РИА «Новости».

    Будапешт, как подчеркнул политик, «не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не позволяет сделать это другим». Он добавил, что Венгрия продолжит участие в переговорах, но на шантаж не поддастся.

    По данным FT, ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов. Такое решение может быть принято сообществом, если Венгрия не станет снимать вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе.

    Власти Венгрии предлагали финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита.

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    29 января 2024, 13:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области

    Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается также, что около Синьковки Харьковской области отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 30 военных, две бронемашины, три пикапа и гаубицу «Мста-Б».

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла поражение штурмовым группам 63-й мехбригады ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери противника составили до 280 военнослужащих и танк.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ у Белогоровки и Переездного (ДНР). Артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Клещеевкой и Красным (ДНР). Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила атаку 127-й бригады теробороны в районе н. п. Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих.

    Российские силы на Запорожском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й мехбригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах н. п. Работино и Юрковка Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении в районе населенного пункта Музыковка украинские боевики потеряли до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника в 109 районах, сообщили в Минобороны. Кроме того сообщается, что средствами ПВО сбит один снаряд РСЗО HIMARS. Уничтожены 34 украинских БПЛА в районах н. п. Нырково, Золотаревка, Белогоровка (ЛНР), Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алешки Херсонской области.

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    29 января 2024, 11:35 • Новости дня
    Система РЭБ предотвратила атаку БПЛА на НПЗ в Ярославле

    Губернатор Евраев: Система РЭБ предотвратила атаку БПЛА на НПЗ в Ярославле

    Tекст: Ольга Никитина

    Атака на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области предотвращена системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор Михаил Евраев.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что на месте происшествия в настоящее время работают правоохранители и спецслужбы. В результате никто не пострадал, возгорания нет, уточнил губернатор.

    Об атаке БПЛА на НПЗ в Ярославле ранее в понедельник писали СМИ.

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    29 января 2024, 11:07 • Новости дня
    Ярославский НПЗ атаковал беспилотник

    «360»: БПЛА попытался совершить атаку на НПЗ в Ярославле

    Ярославский НПЗ атаковал беспилотник
    @ Александр Чипурин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле в понедельник пытался атаковать беспилотник самолетного типа, сообщают СМИ.

    БПЛА упал близ установки гидрокрекинга, место происшествия оцеплено, сообщает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал «112».

    В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Официально о попытке атаковать НПЗ в Ярославле не сообщалось.

    Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot, после атаки дрона на НПЗ произошло небольшое возгорание. Сотрудники завода потушили его собственными силами, говорится в сообщении. Отмечается также, что на месте событий работает группа разминирования.

    В мае прошлого года беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В том же месяце пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за попадания БПЛА.

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    29 января 2024, 12:46 • Новости дня
    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана

    Востоковед Багдасаров: США ответят Ирану на удар по Иордании

    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США ответят на удар по Иордании, потому что там погибли американские военнослужащие. Однако любое неаккуратное действие Вашингтона может привести к еще большей эскалации на Ближнем Востоке, а также к проблемам для позиций Байдена в президентской гонке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Семен Багдасаров. Ранее американские СМИ сообщили, что Штаты могут провести тайную операцию против Ирана.

    «Надо учесть, что изначальный удар был нанесен не по объектам США в Сирии и Ираке, а по базе на территории Иордании. Это глубокий тыл группировки США на Ближнем Востоке. Так как в результате атаки погибли американские военнослужащие, Вашингтон будет вынужден ответить», – сказал Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

    «Американцы могут нанести удар по местам базирования КСИР в Сирии, Ираке и Ливане. В таком случае следует ожидать ответных атак иранских прокси по американским объектам на территории Курдистана. Таким образом, существует вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке», – отмечает собеседник.

    «Еще больше напряженность усилится, если США все же решатся нанести удар по территории Ирана. Данное действие может спровоцировать Тегеран на атаки по американским базам на территории всего Ближнего Востока, что обернется открытой войной между странами», – подчеркивает он.

    «Таким образом, Байден стоит перед сложным выбором. Трамп и его сторонники критикуют президента за то, что Вашингтон никак не реагирует на удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Другие политические силы, напротив, выступают против эскалации в регионе. Поэтому, если окажется, что удар нанесли иранцы, Белому дому придется хорошо подумать над вариантами ответа», – резюмировал Багдасаров.

    Ранее стало известно, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке. По словам источника Bloomberg, один из них – тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. При этом о своем участии в этой кампании Соединенные Штаты заявлять не будет, но «пошлют четкий сигнал» Тегерану.

    При втором варианте целью станут иранские чиновники. Bloomberg в этой связи напоминает о приказе бывшего президента Дональда Трампа провести операцию по убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани в январе 2020 года.

    Независимо от того, что выберут США, решение Джо Байдена окажется одним из самых важных за время его президентств, пишет агентство. Как отмечает Bloomberg, американский президент будет стремиться наказать виновных в нападении на базу, но это может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. Подобная эскалация, в частности, может помешать усилиям США по достижению перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

    Кроме того, Байдену необходимо будет учесть возможные экономические последствия своих дальнейших шагов, в том числе на фоне продолжающегося конфликта США с йеменскими хуситами в Красном море. При этом в Вашингтоне уже звучат резкие заявления на фоне нападения на американскую базу. Так, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал администрацию президента США ударить по Ирану – «не только в качестве возмездия за убийство американских солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии».

    К призывам Грэма присоединился сенатор от Арканзаса Том Коттон. Он заявил, что США должны дать «сокрушительное военное возмездие» как самому Ирану, так и группировкам на Ближнем Востоке, которые он поддерживает. «Что-либо меньшее подтвердит, что Джо Байден – трус, недостойный быть главнокомандующим», – акцентировал Коттон. Эту позицию сенаторов раскритиковал журналист Такер Карлсон. «Чертовы душевнобольные», – написал он на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, по данным CNN, трое американцев были убиты у базы Tower 22 в Иордании на границе с Сирией. Американское Центральное командование заявило, что это была односторонняя атака «дрона-камикадзе» на патрульную базу недалеко от сирийской и иракской границ на северо-востоке Иордании. При этом иорданский министр коммуникаций Муханнад аль-Мубейдин утверждает, что нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.

    Байден возложил ответственность за атаку на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Тегеран отрицает причастность к произошедшему. Как сообщает The Washington Post, нападение на американскую базу стало ответом проиранского военизированного объединения «Исламское сопротивление в Ираке» на израильские действия в секторе Газа. «Если США продолжат поддержку Израиля, эскалация продолжится. Все интересы США в регионе являются законными целями и нас не волнуют ответные угрозы США», – приводит издание заявление представителя движения.

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    29 января 2024, 13:12 • Новости дня
    Боррель не увидел света в конце «украинского туннеля»

    Боррель: ЕС не видит света в конце украинского туннеля

    Боррель не увидел света в конце «украинского туннеля»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз ввел обширные санкции против России, однако уничтожить российскую оборонную промышленность не удалось, «она все еще существует», заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель констатировал, что боевые действия на Украине продолжаются и «только усиливаются». «И мы не видим света в конце украинского туннеля», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

    Москва ранее подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

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    28 января 2024, 16:37 • Новости дня
    Шольц: Германия одна не может нести на себе столь большую нагрузку по помощи Украине
    Шольц: Германия одна не может нести на себе столь большую нагрузку по помощи Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны ЕС должны предоставить больше помощи Украине, поскольку Германия в одиночку не в состоянии нести на себе столь большую нагрузку, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Шольц выступил на конференции Социал-демократической партии Германии. Канцлер уверен, что ФРГ не должна помогать Украине в таком большом объеме. Кроме того, по его словам, на саммите ЕС он поднимет вопрос распределения нагрузки помощи Киеву, передает ТАСС.

    По мнению Шольца, в конфликте на Украине «сейчас наступил решающий момент».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать киевскому режиму шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

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    29 января 2024, 05:41 • Новости дня
    Украинский экономист Кущ назвал «национальной катастрофой» демографию Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Существующая демографическая ситуация на украинской территории стала «бездной национальной катастрофы», заявил киевский экономист Алексей Кущ.

    С 2017 года рождаемость в стране уменьшилась с 364 детей в год до 187 тыс. в 2023 году, она сократилась на 48% (177 тыс.), заявил Кущ, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что при обретении Украины независимости рождаемость там превышала 500 тыс. человек в год.

    По словам эксперта, за ближайшие 30 лет в стране появится лишь 4,5 млн новых украинцев. Это при условии, если рождаемость не будет падать, и все родившиеся доживут до взрослого возраста и не уедет за рубеж.

    Основу Украины через 30 лет будут составлять менее 4 млн молодых людей, на деле же показатель приблизится к 2-3 млн человек. Кущ назвал это «бездной национальной катастрофы».

    Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что в стране осталось 23 млн человек.

    Коментарии (5)
    29 января 2024, 14:55 • Новости дня
    Украинский политик разоблачил ложь Киева об успехах ВСУ

    Украинский политик Тука призвал Киев прекратить лгать об успехах ВСУ

    Украинский политик разоблачил ложь Киева об успехах ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти должны говорить населению правду о ситуации на фронте вместо постоянной лжи об успехах ВСУ, заявил украинский политик Георгий Тука в эфире канала «Прямой».

    По его словам, почти два года украинцам отовсюду говорят, что «все это на два-три месяца, летом мы будем в Крыму, <…> в армии все отлично».

    «Всю эту чепуху распространяли политики», – подчеркнул Тука, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что потери ВСУ настолько велики, что о них не говорят, чтобы не повергнуть общество в шок.

    Информация о настоящих потерях в рядах ВСУ может привести к паническим настроениям в обществе, пояснил Тука.

    Ранее газета Mundo писала, что в провале контрнаступления украинские военные винят власти страны и Запад.

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    29 января 2024, 15:36 • Новости дня
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал другие страны давать оружие и деньги Киеву, чтобы не допустить третьей мировой войны. Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала ARD, говоря о том, дает ли ему что-то надежду на завершение конфликта в 2024 году.

    По его словам, Украина находится «в очень сложном моменте». Зеленский считает, что конфликт можно остановить геополитически и финансово, чтобы не допустить разрушения Украины, глобальной миграции и третьей мировой войны, передает РИА «Новости»

    Президент Украины подчеркнул, что страна очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС, он отметил важность того, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. «В ином случае эта война придет в другие страны», – сказал Зеленский.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проведение СВО предотвратило начало третей мировой войны.

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    29 января 2024, 09:32 • Новости дня
    Власти Харьковской области стали обесточивать районы

    Марочко: Власти Харьковской области обесточивают районы для принудительной эвакуации людей

    Tекст: Ольга Никитина

    Целые районы на севере и западе Харьковской области отключают от энергоснабжения по решению подконтрольной Киеву администрации, таким образом местные власти хотят ускорить принудительную эвакуацию населения, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко сообщил РИА «Новости», что мирных граждан таким образом вынуждают покидать свое жилье.

    Кроме того, отметил эксперт, высвобождаются мощности, которые Киев перенаправляет для военных предприятий с дефицитом электроэнергии.

    В январе Харьковская областная военная администрация, которая подчиняется Киеву, объявила о начале обязательной эвакуации по «соображениям безопасности» в двух общинах Купянского района.

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    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    • США затрещали по швам

      Половина штатов США поддержали штат Техас в его противостоянии с федеральными властями и Верховным судом. Миграционный кризис на границе привел к тому, что на юге США воодушевились сепаратисты. Доведет ли Джо Байден Америку до распада?

    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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