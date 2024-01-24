  • Новость часаВ контрабанде 637 кг кокаина обвинили 21-летнюю студентку из Воронежа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турция восстала против разгула разведок Запада
    В Чехии заявили о готовности Запада к переговорам по разделу Украины
    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины
    Польша определила принадлежность взорвавшейся на ее территории ракеты
    Путин дал старт Году семьи
    Белоруссия нарастила силы РЭБ на западной границе
    Хуситы поставили ультиматум сотрудникам ООН из США и Британии
    Россия предоставила временное убежище для двух британок
    Глава МИД Венгрии получил угрозы с Украины перед визитом в Ужгород
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    11 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    23 комментария
    24 января 2024, 07:01 • Новости дня

    В Орловской области сбили украинские беспилотники

    Губернатор Орловской области сообщил об уничтожении в регионе украинских беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ответ на сообщения в соцсетях о взрывах в Орловской области сообщил, что средства ПВО сбили в регионе несколько украинских беспилотников.

    «Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны России. Сохраняйте спокойствие», – написал Клычков в своем Telegram-канале.

    По его словам, к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах области стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем», – подчеркнул глава региона.

    Он также напомнил жителям телефон, по которому нужно звонить в случае обнаружения беспилотников в небе или их обломков на земле.

    «Это поможет оперативно определить и нейтрализовать угрозу, избежав серьезных последствий», – пояснил Клычков.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородом.


    23 января 2024, 16:43 • Новости дня
    Польша определила принадлежность взорвавшейся на ее территории ракеты
    Польша определила принадлежность взорвавшейся на ее территории ракеты
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польская прокуратура завершила расследование дела о взрыве 15 ноября 2022 года на территории страны ракеты, в результате которого погибло два местных жителя, сообщила радиостанция RMF24.

    По данным радиостанции, которая ссылается на результаты расследования, взорвался «снаряд украинских сил ПВО, выпущенный во время массированной ракетной атаки России», передает ТАСС.

    Следствие закончили из-за отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Украины. Поэтому делать выводы, кто отдал приказ о запуске украинской ракеты ПВО и кто виновен в гибели жителей Польши, выяснить нельзя.

    Напомним, в ноябре прошлого года украинская ракета С-300 5-В-55 упала в польском Пшеводуве на юге страны, в результате взрыва погибли два местных жителя.

    Коментарии (25)
    23 января 2024, 18:29 • Новости дня
    В Чехии заявили о готовности Запада к переговорам по разделу Украины
    В Чехии заявили о готовности Запада к переговорам по разделу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные союзники Киева в ближайшее время начнут говорить о разделе Украины, чтобы прекратить боевые действия, заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentni listy.

    По его словам, те, кто считает, что Киев будет контролировать все территории, входящие в международно признанные границы Украины, пребывают в иллюзиях.

    «Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво», – заявил Друлак, передает РИА «Новости».

    Также он сказал, что Киев без поддержки Запада будет и дальше «сыпаться» в ходе конфликта с Россией, если союзники не заставят пойти на уступки.

    Ранее в Германии посоветовали Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией.

    Коментарии (42)
    23 января 2024, 11:05 • Новости дня
    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине

    «Военная хроника»: По объектам на Украине нанесен массированный ракетный удар

    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.

    Предположительно, крылатыми ракетами Х-101/Х-555 удары наносит российская стратегическая авиация, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

    Коментарии (23)
    23 января 2024, 13:26 • Новости дня
    Высокоточным оружием поражены объекты производства ракет на Украине
    Высокоточным оружием поражены объекты производства ракет на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные во вторник утром произвели групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны России.

    Удар производился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, он пришелся по объектам ВПК Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На этих объектах производятся ракеты, комплектующие к ним и взрывчатка. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Коментарии (27)
    23 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Столицу Украины могут перенести во Львов

    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская столица может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии, предположил бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

    Новая политика США в отношении украинского режима призвана справиться с новой реальностью, в которой Киев проиграет в конфликте с Россией, и, возможно, придется эвакуировать столицу Украины, заявил Брайен в статье для Asia Times, передает ТАСС.

    Вероятно, ее перенесут во Львов, указал экс-сотрудник Пентагона. Он также отметил, что в украинской столице ходят слухи о том, что президент страны Владимир Зеленский намерен уволить главу ВСУ Валерия Залужного, которого должен заменить Буданов. По мнению Брайена, Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения станет ситуация вокруг Авдеевки.

    У ВСУ нет возможности остановить российскую армию, это понимают в ЕС и в США, потому Европа «в панике», а Вашингтон пытается выстроить новую политику в отношении украинского кризиса, полагает эксперт.

    Коментарии (28)
    23 января 2024, 15:59 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии получил угрозы с Украины перед визитом в Ужгород

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил угрозы с Украины перед визитом в Ужгород

    Глава МИД Венгрии получил угрозы с Украины перед визитом в Ужгород
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что получил угрозы от Украины перед своим визитом в Ужгород, однако не намерен отказываться от поездки.

    По его словам, через посольство Венгрии в Киеве пришли угрозы смертью из украинских источников для того, чтобы бросить тень на встречу министров иностранных дел в следующий понедельник, передает РИА «Новости».

    Сийярто заметил, что в интересах 150-тысячной общины закарпатских венгров достичь какого-либо соглашения с украинскими коллегами. В то же время украинские власти заверили Венгрию, что примут меры безопасности, чтобы встреча прошла без происшествий.

    Ранее в Венгрии заявили об отказе участвовать в оказании военной помощи Украине из спецфонда ЕС.

    Коментарии (5)
    23 января 2024, 09:50 • Новости дня
    Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине

    SZ: Франция резко отреагировала на упреки Германии в недостаточной поддержке Украины

    Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине
    @ Oliver Berg/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция резко отреагировала на упреки со стороны Германии в недостаточной помощи Украине, пишут немецкие СМИ.

    В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе», передает РИА «Новости» слова автора статьи.

    Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.

    Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на подобные упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».

    Решение Франции объявить о новых планах по поставкам оружия Киеву, включая 78 САУ Caesar, как считает автор публикации, вызваны «проблемами с репутацией», которые почувствовал Париж. При этом потом «началось типичное французское лавирование», констатирует издание: Париж пообещал профинансировать закупку лишь 12 гаубиц общей стоимостью в 50 млн евро, еще 60 самоходок должны будут оплатить «союзники Украины». Какие именно страны должны будут сделать это, не уточняется.

    Французские СМИ ранее также признавали, что Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине.

    В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.

    Коментарии (9)
    23 января 2024, 14:49 • Новости дня
    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ

    Испанский военкор Эспиноса: Ежедневно на Украине появляются десятки новых могил боевиков ВСУ

    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская сторона несет огромные, очень серьезные потери, кладбища, на которых захоронены боевики ВСУ, становятся все шире с каждым днем, рассказал побывавший в стране испанский военный корреспондент Хавьер Эспиноса.

    Эспиноса в подкасте El Mundo рассказал, что кладбища растут в таких городах, как Харьков, Днепропетровск и подконтрольном киевским боевикам Запорожье.

    «С каждым разом видно, как они расширяются, ежедневно появляются  десятки новых могил», – приводит его слова РИА «Новости».

    Немецкие СМИ писали ранее, что вооруженным силам Украины приходится оставлять некоторые позиции на фронте из-за критической нехватки солдат.

    Коментарии (20)
    23 января 2024, 12:30 • Новости дня
    База наемников поражена при ударах по Харькову

    Источник: База наемников поражена при ударах по Харькову

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе российских ударов по Харькову во вторник повреждение получило расположение иностранных наемников, сообщил представитель экстренных служб.

    Точечные удары ночью наносились по расположению наемных боевиков, точно не установлено, граждане какой страны эти лица, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее в Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар. Согласно информации украинских СМИ, в Харькове произошло не менее восьми взрывов.

    Коментарии (8)
    23 января 2024, 15:37 • Новости дня
    Экс-продюсер «Грибов» получил российский паспорт

    Экс-продюсер «Грибов» Юрий Бардаш получил российский паспорт

    Экс-продюсер «Грибов» получил российский паспорт
    @ t.me/yourabardash

    Tекст: Ольга Никитина

    Продюсер, основатель музыкальных групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш сообщил о получении российского гражданства.

    Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Ранее Бардаш выступил в поддержку СВО и переехал в Россию. Он рассказывал, в частности, о наркотической зависимости президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (8)
    23 января 2024, 08:22 • Новости дня
    Французский наемник из «харьковского списка» публиковал снимки с Украины

    Французский наемник Дрион из «харьковского списка» публиковал снимки с Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Француз Алексис Дрион, фигурирующий в списке наемников, которые на момент российского удара находились в Харькове, действительно находился на Украине с оружием в руках. Соответствующие фотографии он публиковал в своих соцсетях.

    Имя Дриона (родился 13 июня 1986 года) значится в списке французских наемников, составленных организацией SOS Donbass. Его аккаунт в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) существует с 2011 года, подписаны на него 64 человека. Текста почти нет, автор в основном публиковал фотографии, но наполнение страницы нерегулярное, передает РИА «Новости».

    Самые свежие публикации были сделаны, вероятно, на Украине. Первая такая публикация появилась 1 мая прошлого года. На снимке изображен полулежащий на земле мужчина в военной форме, лица его не видно. Рядом – автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой французского флага и повязанной на нем сине-желтой лентой, а также другая экипировка.

    Есть на странице Дриона и другие подобные фото в полной военной экипировке с оружием. На руке наемника есть нашивка не только украинского флага, но также черно-красного флага «Организации украинских националистов» (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России).

    На снимке от 1 июня Дрион стоит с автоматом на фоне двух пикапов характерной пиксельной маскировочной раскраски с еще четырьмя людьми, однако все, кроме француза, размыто.

    Более ранние фотографии, от 2017 года, могут свидетельствовать о принадлежности Дриона к службе во французской армии. На фото, опубликованном 15 декабря, он стоит у подножия Триумфальной арки вместе с ветеранами и военнослужащими. Дриону доверили держать знамя.

    А в конце 2022 года на его странице появился призыв присоединиться к ассоциации Soutien Commando, оказывающей поддержку ветеранам сил спецназа Франции в других регионах мира.

    Ранее сообщалось, что более 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации.

    Коментарии (3)
    23 января 2024, 10:07 • Новости дня
    На Западе сказали, кого на Украине назначат на место Залужного

    Эксперт Меркурис: Залужного хотят заменить Будановым из-за кризиса на фронте

    Tекст: Ольга Никитина

    В высшем военном командовании Украины произойдут кадровые перестановки, с таким прогнозом выступил британский эксперт Александр Меркурис.

    Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что из-за стремительного ухудшения положения ВСУ на фронте начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова хотят поставить на место главкома ВСУ Валерия Залужного, передает канал «360».

    Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Залужного.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала об обострении конфликта между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (9)
    23 января 2024, 15:30 • Новости дня
    Посты французского наемника из «харьковского списка» пропали из соцсетей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикации наемника из Франции Алексиса Дриона в соцсети о его местонахождении оказались удалены спустя менее суток.

    Появившиеся на странице Дриона записи о том, что с ним все в порядке и он находится во Франции, исчезли из соцсети по состоянию на 13.00 мск, передает РИА «Новости». В публикации мужчина также называл сообщения о его гибели «российской дезинформацией».

    Ранее сообщалось, что француз Алексис Дрион, фигурирующий в списке наемников, которые на момент российского удара находились в Харькове, действительно находился на Украине. В своих соцсетях он публиковал фотографии с оружием в руках.

    Коментарии (4)
    23 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания уже в 2024 году, сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Помощь будет включать в себя, в том числе, обучение летчиков, подготовку техников, инфраструктуры, передачу платформ, запасных частей и боеприпасов, передает ТАСС.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже, чем планировала.

    Коментарии (6)
    23 января 2024, 12:00 • Новости дня
    В Европе заявили о панике из-за давления ВС России на Украину

    Weapons and Strategy: В Европе паникуют из-за давления российских военных на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    В Европе паникуют из-за отсутствия у ВСУ возможностей противостоять давлению российских военнослужащих, заявил в статье для Weapons and Strategy экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

    В материале указано, что европейские и американские союзники президента Владимира Зеленского, которые заявляют, что хотят предоставить ему военную и финансовую помощь, все же сами понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению, передает РИА «Новости».

    «Поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», – подчеркнуто в материале.

    Эксперт заметил, что в странах ЕС боятся победы Москвы в конфликте на Украине, именно поэтому представители государств – членов НАТО чаще говорят о необходимости усиления альянса.

    Ранее в Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.

    Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

    Коментарии (6)
    Главное
    В ЕС испугались последствий конфискации замороженных российских активов
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    Хейли пойдет против Трампа даже после проигрыша в Нью-Гемпшире
    Apple оштрафовали за книгу Гитлера
    В Пермском крае пассажиров высадили из поезда за 50 км до станции
    Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 человек
    Установлена хронология событий с котом Твиксом перед высадкой из поезда

    Фермеры стали новой угрозой для европейских властей

    Европейские аграрии столкнулись с пренебрежением со стороны собственных властей. В столь сложный период, когда цены на дизель за два года резко выросли, когда их лишили российских удобрений, власти решили закрыть свои финансовые дыры за счет своих же фермеров. Однако работники сельского хозяйства не дают себя в обиду. Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке, погибли 25 человек. Россия призвала международное сообщество осудить теракт и пообещала поднять эту тему в Совбезе ООН. Для предотвращения ударов по Донецку необходимо отодвинуть противника подальше на запад. Российские силы взяли мощный опорный пункт ВСУ на бывшей базе отдыха «Царская охота», а также, по некоторым данным, вошли в Авдеевку. Почему закрепление в Авдеевке имеет важное значение для безопасности Донецка и какова будет здесь тактика российских сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы из-за Украины осознали собственную слабость

    Париж и Берлин поссорились из-за объемов помощи Украине. Германия обвинила Францию в недостаточной поддержке ВСУ. Спор произошел на фоне непропорционально малого вклада некоторых членов ЕС в поддержку Украины, многократных призывов ФРГ вооружаться в ближайшие годы и отсутствия в США консенсуса по вопросу финансирования Киева. Чем вызваны разногласия европейцев и какие опасения они скрывают? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

    • В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

      Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............