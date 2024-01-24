Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.11 комментариев
В Орловской области сбили украинские беспилотники
Губернатор Орловской области сообщил об уничтожении в регионе украинских беспилотников
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ответ на сообщения в соцсетях о взрывах в Орловской области сообщил, что средства ПВО сбили в регионе несколько украинских беспилотников.
«Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны России. Сохраняйте спокойствие», – написал Клычков в своем Telegram-канале.
По его словам, к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах области стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем», – подчеркнул глава региона.
Он также напомнил жителям телефон, по которому нужно звонить в случае обнаружения беспилотников в небе или их обломков на земле.
«Это поможет оперативно определить и нейтрализовать угрозу, избежав серьезных последствий», – пояснил Клычков.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородом.