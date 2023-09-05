Рогов сообщил о запрете со стороны киевского командования забирать тела солдат ВСУ с поля боя

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в данный момент зона боевых действий буквально усеяна телами погибших украинских солдат, однако их никто не забирает, оставив «как отработанный и уже ненужный биоматериал», передает РИА «Новости».

«Командование из Киева запрещает проводить операцию, чтобы предать земле тела погибших», – добавил Рогов.

Он также рассказал, что украинские военные в селе Работино Запорожской области попали в огневой мешок, повторяя в данный момент историю с Пятихатками.

«Противник сам себя, по сути, загнал в огневой мешок и уже достаточно долго перемалывается российскими подразделениями», – отметил Рогов.

Также глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» заметил, что ВС России наносят массированные удары по штурмовым группам в Работино и не позволяют им занять поселок и прорвать линию обороны.

«Потери противника просто колоссальные», – заключил Рогов.

Ранее западные СМИ писали о том, что ВСУ якобы взяли под контроль село Работино и двигаются в сторону села Вербовое. Однако на деле эта информация оказалась ложной.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему наступление ВСУ на Работино и Вербовое обернулось новым провалом.