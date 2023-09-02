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    2 сентября 2023, 10:20

    Наступление ВСУ на Работино и Вербовое обернулось новым провалом

    Военные эксперты рассказали о ходе боев за села Работино и Вербовое

    Наступление ВСУ на Работино и Вербовое обернулось новым провалом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Украинская армия прорвала «линию Суровикина». Подобные возгласы в зарубежной прессе совпали с ожесточенными боями за села Работино и Вербовое на Запорожском направлении. На Западе даже заявили об «уверенном контроле» над Работино со стороны ВСУ. Но так ли это на самом деле и почему иностранные аналитики заблуждаются, оценивая масштабы российских оборонительных линий?

    В среду газета Bild со ссылкой на собственного военного корреспондента Юлиана Репке сообщила, что «украинские войска прошли главную линию обороны в Запорожской области, состоящую из бетонных заграждений, траншей, минных полей, колючей проволоки и огневых позиций».

    Спустя сутки схожая публикация появилась и на страницах The New York Times. «По словам украинских военных командиров и официальных лиц США, после прорыва сложной линии российской обороны вокруг южного села Работино украинские войска теперь стремятся сделать следующий шаг в своем тяжелом контрнаступлении», – пишет газета, отмечая, что дальнейшее продвижение в сторону Вербового говорит об уверенном контроле ВСУ над Работино.

    Также о «прорыве главной линии обороны России» написала и The Wall Street Journal. «По словам высокопоставленных представителей западных разведок, успехи Украины в последние дни породили осторожный оптимизм среди западных спецслужб относительно того, что Украина сможет вернуть себе город Токмак, логистический центр России», – пишет издание.

    И все бы ничего, но в пятницу глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что минувшей ночью несколько штурмовых групп украинских войск в районе села Вербовое были ликвидированы. Еще важнее то, что противник в составе групп до 200 человек пытался зайти с северного направления в Работино, но атака была отражена и ВСУ потеряли 156 солдат, добавил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Таким образом, западные СМИ и украинский официоз, мягко говоря, оконфузились, досрочно отметив «перемогу» ВСУ там, где ее не было. «Конечно, ситуация на нашем направлении напряженная, но стабильная. Противник не оставляет надежд пробиться к селу Вербовое, но мы успешно отбрасываем его», – сказал Владимир Рогов газете ВЗГЛЯД.

    «Судя по всему, офис Зеленского все же прислушался к командам США и Британии, поскольку сейчас именно здесь сконцентрированы основные силы противника. Общая численность ВСУ, по разным оценкам, на нашем направлении составляет порядка 30 тыс. человек. Однако многие подразделения серьезно потрепаны», – продолжил собеседник.

    «В целом село Работино, которое так хочет захватить украинская армия, – это лишь начало нашей линии обороны. Надо понимать, что так называемая линия Суровикина – это не полоска на земле, которую можно просто перешагнуть»,

    – отмечает эксперт. «Фактически противник сталкивается с несколькими рубежами обороны, состоящими из укреплений, минных полей, «зубов дракона», ловушек, противотанковых рвов и скрытых опорных пунктов. Зачастую ВСУ неприятно удивляются тому, что их ожидания о легкости прорыва упираются в реальность нашей обороны», – указывает он.

    «Мы видим, сколько времени понадобилось ВСУ, чтобы хотя бы дойти до Работино. А оттуда до Токмака, куда очевидно стремится противник, еще несколько линий обороны. Они же пока уперлись в первую», – указывает он.

    «Что касается непосредственно Токмака – это стратегически важный опорный пункт и транспортный узел. Из него, по сути, открывается дорога как на Бердянск, так и на Мелитополь.  Если дать противнику пройти этот маршрут, то дальше у ВСУ не возникнет проблем с тем, чтобы по степи добраться до Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом и заключается их логика», – акцентирует Рогов.

    «Все идет к тому, что сейчас начинаются бои на северо-западных окраинах Вербового, куда уже подходили передовые отряды противника. Работино находится в ситуации, схожей с Пятихатками. То есть закрепиться там у противника не получается, но попыток он не оставляет и продолжает отправлять все новые группы штурмовиков», – добавил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Происходящее фактически знаменует провал всей операции ВСУ на этом направлении, о чем западная пресса, к слову, тоже пишет. Например, The New York Times сообщала, что украинское наступление движется крайне медленно и стоит очень дорого. Заказчик в лице Белого дома явно недоволен такими результатами», – продолжил эксперт.

    «Пока что в районе Работино средствами объективного контроля подтверждается уничтожение 120 единиц бронетехники ВСУ. Это только то, что есть на фотоснимках и кадрах из космоса. Сколько техники не попало в объективы или было выведено для эвакуации, можно только гадать, видимо – значительно больше», – отметил он.

    «Также отмечается, что между Новопрокоповкой, которая расположена южнее Работино, и Токмаком, расположенным в 20 км южнее, находятся еще несколько российских линий обороны. Несложно посчитать, что если к первой линии обороны противник пытался подойти целых три месяца, то для следующей потребуется еще столько же времени. Есть ли оно у Украины?» – риторически добавил аналитик.

    «Примечательно, но о том, что украинское контрнаступление захлебнулось, на Западе писали еще в конце июня и начале июля. Ведь изначально планировалось, что после первого мощного удара русские побегут, невзирая на «линии Суровикина». А русские не побежали. Офис Зеленского мог рассчитывать только на удачу, но та повернулась к ВСУ известным местом», – резюмировал Онуфриенко.

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