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ВСУ при атаке в районе Работина потеряли 156 военнослужащих
Балицкий: ВСУ при атаке в районе Работина потеряли 156 военнослужащих
Вооруженные силы Украины в ходе атаки утром в пятницу в районе Работина в Запорожской области потеряли 156 военнослужащих, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, утром в пятницу противник в составе бригад до 200 человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино.
«По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого ВСУ понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий. Потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек», – написал Балицкий в Telegram.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются захватить Вербовое для выравнивания линии фронта и окружения Работино. Противник регулярно высаживает диверсионные группы, однако значительных успехов достичь ему так и не удалось.