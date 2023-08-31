Рогов рассказал о наиболее горячих боях в Запорожской области

Рогов: По линии Вербовое – Работино ведутся наиболее активные бои на всем Запорожском направлении

Tекст: Евгений Поздняков

«Село Вербовое расположено к востоку от Работино. В настоящий момент противник активно пытается штурмовать населенный пункт, регулярно осуществляется высадка диверсионных групп. Однако слаженные действия российских военных не дают ВСУ прорваться», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Судя по всему, Украина хочет выровнять линию фронта и окружить Работино с восточной стороны. Связано это с тем, что центральная часть села на протяжении долгого времени находится в серой зоне, а осуществить успешную атаку с юга невозможно. Таким образом, на этом участке разворачиваются наиболее горячие бои во всей Запорожской области», – отмечает эксперт.

«Противник высаживается в лесных районах – делает ставку на маскировку с помощью «зеленки». Однако мы достаточно успешно громим прибывающий личный состав ВСУ. При этом украинские солдаты несут большие потери в технике. Сейчас они пытаются ее беречь: после доставки военных на участок машины сразу возвращаются на базу», – подчеркивает собеседник.

«Напор ВСУ объясняется тем, что занятие Вербового позволит противнику оперативно осуществить захват Работино. Кроме того, потеря данной территории приведет к продавливанию наших позиций глубоко на юг», – уточняет он.

«Однако ситуация в Запорожской области остается контролируемой, противнику не удается достичь стратегического успеха. Сейчас в западных СМИ рассказывают о якобы прорыве первой линии обороны, но это откровенная ложь. В реальности дела у ВСУ обстоят довольно плохо», – резюмирует Рогов.

Ранее ВС РФ уничтожили две штурмовые группы украинских войск на окраине села Вербового. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, ночью противник дважды пытался прорвать рубеж российской обороны.

Он отметил, что на этом участке фронта активно уничтожается западная техника, «потерю которой ВСУ переживают болезненнее, чем потерю простых солдат». При этом российские военные увеличили интенсивность огневого поражения по противнику и «не дают ему даже высунуть нос».

Балицкий также рассказал, что в рядах украинских войск на Запорожском направлении все сильнее проявляются признаки усталости и панические настроения. По его словам, это не просто отчаяние и нежелание быть пушечным мясом, а именно паника, что каждый из них станет сакральной жертвой западных командиров.

Ранее сообщалось, что ударами авиации отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. Владимир Рогов рассказывал о боях сверхвысокой интенсивности на этом участке фронта.