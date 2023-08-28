На Запорожском направлении за сутки уничтожено до 160 украинских военных

Ликвидированы около 160 военнослужащих, две бронемашины, две американские артиллерийские системы М777, британские самоходная артустановка AS90 Brave Heart и орудие FH-70, а также две гаубицы Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ возле Клещеевки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника на этом направлении составили более 185 военнослужащих, три бронемашины, польская самоходная артиллерийская установка Krab, боевая машина РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены две атаки противника рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР).

Ликвидированы порядка 30 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки подразделений 12-й бригады спецназначения и 42-й механизированной бригады ВСУ у Кузьмино ЛНР.

Потери противника на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты под Старомайорским ДНР.

За последние сутки на Южно-Донецком направлении потери противника составили до 100 военнослужащих, две бронемашины, два орудия Д-20 и гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 35 военнослужащих, американская самоходная артустановка М109 Paladin, две гаубицы Д-30, сообщил Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены живая сила и техника противника в 128 районах.

В районе Червоной Дибровы ЛНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS.

Уничтожены 27 украинских беспилотников около Дружелюбовки, Воскресенки Херсонской области, Лисичанска ЛНР, Мирного, Пологов Запорожской области, Парасковиевки, Новоандреевки, Лидиевки и Соледара ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.