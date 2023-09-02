Грибников попросили отказаться от поиска книг на Amazon, написанных ИИ

Tекст: Кристина Цыцура

При проверке выяснилось, что часть книг была создана с помощью ИИ и может содержать опасные советы, пишет The Guardian.

Поэтому грибников просят отказаться от поиска продаваемых на Amazon книг, вероятно, написанных чат-ботами с искусственным интеллектом. Раннее сообщалось, что на Amazon стали продавать книги, созданные искусственным интеллектом.

Также шла речь о том, что в интернет-магазине появились книги с руководством по добыче диких грибов, которые могли быть написаны чат-ботами. Издание совместно с фирмой Originality.ai проверило ряд книг и обнаружило, что контент создавался с использованием ИИ.

Ранее сообщалось, что студентам МГПУ разрешили использовать ИИ при написании дипломов.