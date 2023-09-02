Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.0 комментариев
Грибников попросили отказаться от поиска книг на Amazon, написанных ИИ
Эксперты просят грибников отказаться от поиска книг на Amazon, написанных искусственным интеллектом, так как они могут содержать опасные советы.
При проверке выяснилось, что часть книг была создана с помощью ИИ и может содержать опасные советы, пишет The Guardian.
Поэтому грибников просят отказаться от поиска продаваемых на Amazon книг, вероятно, написанных чат-ботами с искусственным интеллектом. Раннее сообщалось, что на Amazon стали продавать книги, созданные искусственным интеллектом.
Также шла речь о том, что в интернет-магазине появились книги с руководством по добыче диких грибов, которые могли быть написаны чат-ботами. Издание совместно с фирмой Originality.ai проверило ряд книг и обнаружило, что контент создавался с использованием ИИ.
Ранее сообщалось, что студентам МГПУ разрешили использовать ИИ при написании дипломов.