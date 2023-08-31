Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.0 комментариев
Студентам МГПУ разрешили использовать ИИ при подготовке выпускных работ
Ученый совет МГПУ разрешил использовать ИИ при подготовке выпускных квалификационных работ
Студентам Московского городского педагогического университета (МГПУ) разрешено использовать искусственный интеллект (ИИ) при подготовке выпускных квалификационных работ (ВКР) при условии самостоятельного анализа и обработки полученной информации, сообщили в вузе.
Согласно решению ученого совета МГПУ, студенты могут использовать чат-боты для получения данных и текстов при работе над ВКР, но заимствованную информацию необходимо самим анализировать и перерабатывать, следует из сообщения на сайте вуза.
Ректор вуза Игорь Реморенко отметил, что искусственный интеллект уже используется студентами и преподавателями, а чтобы не допускать плагиата МГПУ вводит строгие правила. Он добавил, что системы генерации различной информации не должны восприниматься как абсолютно достоверный источник данных, но отличная подсказка при проведении групповых дискуссий и поиске решений.
Ранее Путин сравнил важность искусственного интеллекта с атомным и ракетным проектами СССР.