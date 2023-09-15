  • ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
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    В условиях СВО российским партиям стало сложно быть непохожими друг на друга
    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО
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    ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
    Минобороны Украины рассердило политиков и военных ложью об Андреевке
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    Россия решила направить самолеты с помощью Ливии
    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему России не дали выступить на Азиатских играх

    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем Дзержинский пришел в Ясенево

    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    66 комментариев
    15 сентября 2023, 09:21

    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады

    Врио главы ДНР Гагин заявил, что ВС России сознательно загнали в засаду первый уничтоженный британский Challenger 2

    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные охотились целенаправленно за британским танком Challenger 2, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Так, разведка выявила места его передвижения в составе бронегруппы охранения, после чего была организована засада, в которой танк уничтожили из противотанкового ракетного комплекса, передает РИА «Новости».

    Гагин подчеркнул, что бронегруппы ВСУ хорошо охраняли танк, так как он обладает неплохими характеристиками – хорошее вооружение, хорошая пушка.

    «Challenger 2 не подлежит восстановлению, он полностью выгорел и развеял полностью миф о непобедимости британского оружия», – отметил Гагин.

    По словам ври главы ДНР, такая судьба ждет всех «иномарок», которые Украина получит и получила уже от своих хозяев из НАТО.

    «На них будет объявлена охота. У бойцов очень часто появляется просто некий охотничий инстинкт и охотничий азарт», – заключил он.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина.

    Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2.

    12 сентября 2023, 12:15
    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Президент России Путин: Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления

    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет, поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71,5 тыс. человек», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса, а поставки новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребители F-16, не помогут изменить ситуацию на фронте.

    «Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое – ограничений нет», – отметил российский лидер, напомнив, что недавно США считали военным преступлением использование кассетных боеприпасов.

    «Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», – отметил Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в начале сентября заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

    Коментарии (17)
    14 сентября 2023, 07:40
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым с использованием беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России. В Черном море уничтожены украинские безэкипажные катера.

    Около 05.30 мск российская ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом. Кроме того, около 05.00 Вооруженные силы Украины попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, сообщило ведомство в Telegram.

    В ночь на среду Украина атаковала десятью крылатыми ракетами Севастополь, семь из них сбили системы ПВО. Под удар выпущенных Украиной ракет попал судоремонтный завод, повреждения получили два корабля, находившиеся на ремонте. Три украинских безэкипажных катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены.

    Коментарии (31)
    14 сентября 2023, 08:49
    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Киев завершит контрнаступление в октябре

    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское контрнаступление закончится в октябре из-за смены погоды, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

    По его словам, мобильность ВСУ сократится, как только изменится погода. Но у России все же будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией, передает Ura.ru.

    Джонсон также отметил, что Украина уже не сможет поддерживать свою армию.

    Президент Владимир Путин заявлял ранее, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек. По словам российского лидера, у украинского «контрнаступа» нет результатов и успехов, а поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут.

    Коментарии (6)
    12 сентября 2023, 14:31
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО Т-122 Sakarya
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО Т-122 Sakarya
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкая реактивная система залпового огня Т-122 Sakarya впервые уничтожена в ходе боевых действий в спецоперации на Украине, заявило Министерство обороны России.

    Турецкая машина РСЗО Т-122 Sakarya уничтожена на купянском направлении в последние сутки Западной группировкой войск, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также там поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ у поселков Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла за сутки на этом направлении до 25 бойцов, две американские артиллерийские системы М777, французскую гаубицу TRF1, гаубицу и Д-20, САУ «Гвоздика».

    У поселка Новенькое Сумской области уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады теробороны. У поселка Гремячка (Черниговская область) уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады теробороны.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 человек и пять автомобилей. Также поражена артиллерийская система M777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два склада с боеприпасами 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады теробороны.

    ПВО за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган». Уничтожен 41 украинский беспилотник у поселков Кодема, Липовое, Кленовое (ДНР), Николаевка (Херсонская область) и Очеретоватое (Запорожская область).

    С начала СВО уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6669 беспилотников, 437 ЗРК, 11 793 танка и других бронемашин, 1150 машин РСЗО, 6346 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    14 сентября 2023, 17:59
    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам

    Наемник из Польши пожаловался на отказ Украины выплачивать компенсации погибшим иностранцам

    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам
    @ REUTERS/Yannis Behrakis

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины не выплачивают обещанные компенсации за погибших наемников из Польши, рассказал поляк, сражавшийся на стороне Киева.

    В интервью он сообщил, что ни одна из семей поляков, погибших на Украине, не получила компенсацию, которая должна была составлять 15 млн гривен (около 400 тыс. долларов – прим. ВЗГЛЯД), сообщает Telegram-канал «Военкоры «Русской весны», передает «Российская газета».

    По его словам, у него в группе погибли 10 человек. Сам наемник рассказал, что обратился к властям Украины с просьбой сдержать обещания и выплатить обещанные деньги.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в районе Соледара взяли в плен наемников из Польши и солдат ВСУ.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 07:16
    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении

    Минобороны России сообщило о нанесении танками Т-90М «Прорыв» ударов по опорникам ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение по опорным пунктам и боевикам вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    В министерстве рассказали, что танки «выдвигаются к линии боевого соприкосновения и точными выстрелами наносят поражение по укрепленному опорному пункту украинских националистов», при этом «постоянно меняя позицию стрельбы» и оставаясь «неуязвимыми для возможного ответного огневого воздействия», передает ТАСС.

    Танкисты поддерживают связь с разведкой и операторами беспилотников. Огонь ведется из 125-миллиметровых орудий, используются как осколочно-фугасные, бронебойные, так и кумулятивные снаряды. Огонь ведется на дальность более 5 км – танки ведут прицельную стрельбу по баллистической траектории, используя рельеф местности и участки лесного массива.

    Механик-водитель танка с позывным «Тавда» сообщил, что «машина новая, 2023 года», работает «идеально». «Элементарные запуски, управление у нее гораздо лучше, по двигателю мощнее, кондиционер есть в машине», – рассказал он, отметив, что «вся приборная панель на экране отображается». По его словам, «наша техника гораздо лучше, надежнее, в любом климате ездит, нам ни грязь, ни снег, ни жара не страшны». «Главное, запоминать дорогу, чувствовать габариты машины», – сказал он.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа сорваны две атаки ВСУ, российские артиллерия и авиация поразили подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли около 40 боевиков и боевую бронированную машину. Российская ПВО сбила два украинских беспилотника, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что артиллерийским огнем уничтожены пункт временной дислокации ВСУ, пункт управления БПЛА, командный пункт в Красногоровке и Авдеевке. Также уничтожены три машины с украинскими диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке.

    Авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Ступочки, в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ лишились американского орудия М119 и гаубицы «Мста-Б» в Дылеевке. Были нанесены удары по складу с боеприпасами и блиндажу в Спорном. Также ВСУ потеряли девять минометов в Красногоровке, Новгородском, Верхнекаменском, Писецком, Георгиевке, Бердычи. ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

    Напомним, танк Т-90М «Прорыв» – наиболее современный представитель семейства «девяностых» и самый приспособленный к условиям современного боя. Весной и летом сообщалось о поступлении партий этих танков в зону СВО.

    Коментарии (11)
    12 сентября 2023, 17:08
    На Украине отказались проводить расследование ракетного удара по Константиновке

    Подоляк заявил, что Киев не будет расследовать удар по Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты очевидны украинским властям, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    По его словам, Киеву и так все понятно, и нет необходимости подтверждать происхождение всех обломков ракеты, передает ТАСС.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР наносился украинскими военными.

    Эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

    Коментарии (15)
    14 сентября 2023, 16:07
    ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении

    Российские военные начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении в зоне СВО

    ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные начали применять FPV-дрон «Упырь» (first-person view, «вид от первого лица») на Донецком направлении в зоне спецоперации, сообщил представитель предприятия-производителя.

    По его словам, российские дроны «Упырь» применяются и на Донецком направлении, на данный момент одним из них операторы уже уничтожили пикап ВСУ, передает ТАСС. «Использование FPV-дронов заставляет противника отводить военную технику на более далекие позиции», – указал информатор.

    Представитель предприятия-производителя отметил, что объемы производства дрона достигли 300-400 машин в месяц, а техника собирается за счет средств, которые присылают жители России. Так, в случае, если появится помощь с помещением для цехов и финансированием, есть перспектива роста производства до тысячи дронов в месяц.

    Впервые дрон «Упырь» успешно применили в бою в мае, в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника он сумел поразить блиндажи и укрепления ВСУ, уничтожив украинских военных.

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    14 сентября 2023, 22:49
    Украина объявила эвакуацию семей с детьми из Херсонской области
    Украина объявила эвакуацию семей с детьми из Херсонской области
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти решили эвакуировать гражданское население подконтрольной им части Херсонской области, сообщают СМИ.

    Обязательная эвакуация объявлена для семей с детьми, такое решение принял на подконтрольной Киеву части Херсонской области местный совет обороны, сообщает издание «Страна».

    По данным издания, решение об эвакуации касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Отрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Великанского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

    Напомним, еще зимой украинские войска проводили принудительную эвакуацию жителей из Херсона. После разрушения в результате украинских ударов Каховской ГЭС Киев велел устроить эвакуацию жителей районов правобережной части Херсонской области.

    Летом власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения в связи с продвижением российских сил в регионе.

    Коментарии (10)
    12 сентября 2023, 11:17
    Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды

    Командир батальона «Восток» Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды

    Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды
    @ Ignacio Marin/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Противник начал активно применять психотропные средства для подавления инстинкта самосохранения и использовать заградотряды, сообщил командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    На участке, где сегодня сдавался противник после боевого столкновения, некоторые бойцы ВСУ по какой-то причине остались в лесополосе в серой зоне, видимо, из-за полученных ранений, следует из сообщения в Telegram-канале Ходаковского.

    Российские военные увидели, как «четверо отморозков, абсолютно не скрываясь, идут со стороны противника и добивают своих», возможно, это стало следствием применения психоторопных веществ для подавления инстинкта самосохранения. По словам Ходаковского, российскими командирами была получена рассылка, что противник начал активно применять такие препараты.

    «Увиденное снова возвращает нас к многочисленным разговорам о том, что противник применяет заградотряды из наиболее «свидомых», чтобы держать в повиновении всех насильно мобилизованных», – предположил командир.

    Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.

    Коментарии (10)
    12 сентября 2023, 20:04
    В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

    Генсек ООН призвал прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

    В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине
    @ Gabriel Jenko/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал остановить применение кассетных боеприпасов на Украине, предложив оставить этот вид оружия в прошлом, об этом заявила замгенсека ООН Изуми Накамицу на заседании Совета Безопасности ООН.

    Она отметила, что позиция генсека состоит в том, что данный вид вооружений должен стать историей, передает ТАСС.

    Накамицу добавила, что в ООН «отмечают сообщения о передаче снарядов с обедненным ураном для украинских войск». Все это вызывает серьезную озабоченность из-за риска эскалации насилия, сказала представитель организации.

    Ранее ВСУ кассетными боеприпасами натовского калибра обстреляли центр Донецка.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 08:45
    В ДНР рассказали о потерях Украины с начала СВО

    Гагин: Украина с начала СВО безвозвратно потеряла уже порядка 500 тыс. военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина c начала российской спецоперации потеряла уже порядка 0,5 млн военнослужащих, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, на Украине один из сотовых операторов (МТС-Украина) разместил в Сети ролик о том, что «около 400 тыс. адресатов больше не поднимут трубку», передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что в видео были представлены силуэты украинских военнослужащих, которые уже не позвонят и никогда не примут звонок. При этом число в 400 тысяч – данные лишь одного из нескольких сотовых операторов Украины.

    Гагин добавил: был момент, когда генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Европарламента на вопрос, правда ли, что на Украине погибли более 500 тыс. военнослужащих, ничего не ответил, но как раз своим молчанием подтвердил цифру.

    Гагин отметил, что в этих данных не были учтены санитарные потери, а также пропавшие без вести. По его мнению, у Украины сейчас не столько «кризис призывного ресурса», сколько риск «демографического срыва».

    Ранее президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.

    Коментарии (11)
    12 сентября 2023, 16:37
    Британцы пожаловались на шум от украинских военных
    Британцы пожаловались на шум от украинских военных
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Вера Басилая

    Британские военные инструкторы на треть сократили время подготовки украинских военнослужащих на базе Лидд в английском графстве Кент из-за жалоб местных жителей на шум, сообщила The Times.

    Жители городка Лидд, рядом с которым располагается база, пожаловались властям на дым и звуки взрывов на армейском полигоне. Министерству обороны пришлось пойти на уступки и сократить на треть время подготовки и учений, передает ТАСС.

    Как заявил командир базы подполковник Марк Пауэлл, в британских вооруженных силах хотят сохранить добрые отношения с жителями города.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о планах стран Евросоюза обучить до конца года 40 тыс. украинских солдат. В начале августа пленный украинский солдат Юрий Романюк рассказал, что прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в «контрнаступлении».

    Коментарии (5)
    13 сентября 2023, 14:45
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
    @ t.me/mod_russia

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки ударами авиации и огнем артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Вербового Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ около Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 140 военнослужащих, две машины пехоты и гаубица «Мста-Б».

    В районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ рядом с Новомайорским ДНР и Приютным Запорожской области.

    Потери противника на этом направлении составили до 235 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    За минувшие сутки ликвидированы порядка 205 военнослужащих, танк и три бронемашины, сообщил Конашенков.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американские гаубицы М777 и М119, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б», перечислили в Минобороны.

    Коментарии (10)
    12 сентября 2023, 18:24
    Россия предложила ежемесячно обсуждать в СБ ООН поставки оружия Киеву

    Небензя сообщил о предложении России ежемесячно обсуждать в СБ ООН поставки оружия Киеву

    Россия предложила ежемесячно обсуждать в СБ ООН поставки оружия Киеву
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия предложила Совбезу ООН рассматривать тему воздействия поставок оружия Киеву на перспективы урегулирования конфликта почти каждый месяц, заявил на заседании Совбеза постпред России при организации Василий Небензя.

    По словам Небензи, текущее заседание созвали для того, чтобы обсудить как отразится безудержная накачка оружием подопечных в Киеве, и как это повлияет на урегулирование конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы предлагаем Совету рассматривать эту тему почти каждый месяц. И каждый раз находятся новые сюжеты, заслуживающие нашего внимания», – добавил он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров между странами и будет иметь отрицательных эффект.

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    ЕС пошел войной на китайские электромобили

    Брюссель пошел на одно из самых серьезных противостояний с Пекином. Он начинает расследование в отношении электромобилей из Китая, чтобы получить формальные основания для удаления «китайцев» с рынка. Однако ЕС стоит хорошо подумать: у Пекина есть заветные аккумуляторные батареи, без которых европейские автозаводы просто не справятся со своим «зеленым» переходом. Подробности

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    В условиях СВО российским партиям стало сложно быть непохожими друг на друга

    Прошедшие в России выборы выявили ряд новых тенденций. С одной стороны, партиям стало сложнее быть непохожими друг на друга. С другой – не все партии внятно сформулировали свое предложение для избирателей. Какие еще ошибки были допущены в ходе ЕДГ-2023 и в каком состоянии партийная система России подойдет к следующим выборам? Подробности

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    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

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    Немецкие элиты заговорили о Кенигсберге

    Министр обороны назвал Калининград старым немецким наименованием Кенигсберг. До этого в Польше в качестве официального названия города утвердили топоним «Крулевец». Откуда у европейских политиков появилось желание переименовать Калининград и как России на это реагировать? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

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      Правительство США подало на Илона Маска в суд. Ранее его обвинили в государственной измене из-за того, что он якобы отключил связь Starlink, когда ВСУ пытались атаковать Черноморский флот России в Крыму. Теперь самый богатый человек планеты спешно меняет показания.

    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

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