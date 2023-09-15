Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады

Врио главы ДНР Гагин заявил, что ВС России сознательно загнали в засаду первый уничтоженный британский Challenger 2

Tекст: Александра Юдина

Так, разведка выявила места его передвижения в составе бронегруппы охранения, после чего была организована засада, в которой танк уничтожили из противотанкового ракетного комплекса, передает РИА «Новости».

Гагин подчеркнул, что бронегруппы ВСУ хорошо охраняли танк, так как он обладает неплохими характеристиками – хорошее вооружение, хорошая пушка.

«Challenger 2 не подлежит восстановлению, он полностью выгорел и развеял полностью миф о непобедимости британского оружия», – отметил Гагин.

По словам ври главы ДНР, такая судьба ждет всех «иномарок», которые Украина получит и получила уже от своих хозяев из НАТО.

«На них будет объявлена охота. У бойцов очень часто появляется просто некий охотничий инстинкт и охотничий азарт», – заключил он.

Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина.

Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2.

