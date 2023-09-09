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    Рогов рассказал, как подбили второй танк Challenger 2 в Запорожской области
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    0 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    48 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    11 комментариев
    9 сентября 2023, 14:12

    Рогов рассказал, как подбили второй танк Challenger 2 в Запорожской области

    Рогов: Второй танк Challenger 2 российские военные подбили с одного выстрела

    Рогов рассказал, как подбили второй танк Challenger 2 в Запорожской области
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные подбили с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» второй по счету британский танк Challenger 2 в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, британские танки также хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам. Рогов рассказал, что второй танк Challenger 2 был подбит бойцами из 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии ВДВ, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Между тем, начальник генштаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    7 сентября 2023, 19:02
    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками

    Американский журналист Хинкл заявил, что Украина потеряет Киев и большую часть территорий

    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нежелание властей Украины прекратить боевые действия закончится потерей Киева, Одессы и Харькова, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, конфликт на Украине закончится так, как хочет Россия. Он считает, что если разжигатели этой войны будут продолжать действовать так же, как и сейчас, то Россия освободит Киев, а также возьмет Харьков и Одессу, передает Life.ru. Он также заявил, что Польша зайдет с одобрения США на Западную Украину, и заберет Львов.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, чтобы закончить конфликт на Украине, США следует продемонстрировать готовность договариваться и начать слушать Россию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина собирает против России свои последние силы.

    Коментарии (38)
    8 сентября 2023, 13:28
    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области

    Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger

    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger, сообщил на канале «Россия-24» врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По его словам, танк «полыхнул» после первого же попадания в него «Корнетом», передает ТАСС.

    Балицкий добавил, что британские танки никак не показывают с точки зрения боевой мощи, российские военные легко их «отработали».

    Также врио главы Запорожского региона отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два – в Орехове.

    Ранее военный обозреватель Вэй Дунсюй на Национальном радио Китая заявил, что российская армия в ходе спецоперации развенчала миф о «непобедимых западных танках».

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (42)
    9 сентября 2023, 02:40
    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2

    Глава Генштаба Британии Сандерс признался, что испытал «сильные эмоции» от уничтожения танка Challenger 2

    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», – сказал Сандерс в интервью порталу Forces.net.

    Он добавил, что британские военнослужащие испытывают глубокую привязанность к своей технике, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    Коментарии (33)
    7 сентября 2023, 16:33
    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления

    Сенатор Пушков: США не могут признаться в том, что их стратегия по Украине зашла в тупик

    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления
    @ Пресс-служба Совета Федерации

    Tекст: Алёна Задорожная

    Есть несколько причин, почему госсекретарь США Энтони Блинкен позитивно оценивает действия ВСУ на поле боя. Главная из них: если Вашингтон признает неудачу контрнаступления, это будет означать провал всей украинской политики администрации Джо Байдена, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее Энтони Блинкен приехал в Киев, заметив «прогресс» в контрнаступлении ВСУ.

    «Уже совершенно очевидно, что так называемое контрнаступление не дало ожидаемых результатов, и это признается большим числом западных экспертов и СМИ. В этих условиях представители ведущих стран НАТО, тем не менее, продолжают делать оптимистические заявления и обещают наращивать объемы военной и финансовой помощи Украине», – сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 

    «Формула «будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», выдвинутая полтора года назад Байденом, по-прежнему работает. И создается ощущение, что на Западе просто отрицают реальность. А она заключается в том, что Украина не может и не сможет добиться серьезных успехов на поле боя», – добавил парламентарий.

    «У наступательных операций ВСУ нет перспективы. И это очевидно. Однако Запад, и это видно по заявлениям Блинкена, находится в достаточно сложном положении. США и страны НАТО фактически загнаны в геополитическую ловушку», – убежден собеседник.

    «Соединенные Штаты и их союзники дали такое количество заверений, сделали такое число заявлений и направили такой объем денег и вооружения, что они не могут признаться в несостоятельности изначального плана. А я напомню, что цель была в достижении «стратегического поражения России», – указывает сенатор.

    «Поэтому, вопреки фактам, они изыскивают микро-продвижения украинских войск, достигнутые очень большой ценой, и пытаются выдать их за успехи Украины, которые якобы дают надежду на дальнейшие победы», – говорит Пушков.

    «А в случае признания неудач им всем придется подать в отставку и, как писал Салтыков-Щедрин, пойти на площадь и повеситься. Образно выражаясь, конечно. Вторая причина таких заявлений в том, что Вашингтон выходит на финишную прямую президентской избирательной кампании и команде Байдена необходима некая позитивная, нацеленная на успех, программа действий на Украине», – отмечает собеседник.

    «Украина превращается в крупную тему американских выборов. Неэффективность и чрезмерность расходов на конфликт постоянно подчеркивают представители Республиканской партии. И Блинкену необходимо привезти какие-то политические результаты и обозначить какую-то перспективу», – считает парламентарий.

    «Он должен показать, что Штаты все правильно делают на Украине и что эти действия могут привести к успеху. Для администрации Байдена эта тема, если хотите, как своего рода наркотическая игла для наркомана. Вашингтон не может заморозить украинскую тему. Потому что в противном случае администрацию Байдена обвинят в том, что она ведет страну к поражению», – уверен он.

    «Более того, эскалацией и нагнетанием вокруг Украины Белый дом рассчитывает получить голоса тех избирателей, которые поддерживают помощь ВСУ. Такая аудитория в США есть, и она по-прежнему весьма значительна», - обращает внимание сенатор.

    «И третья причина, по которой отрицается реальность, касается всего Запада. У них просто нет другой стратегии. Если сейчас НАТО признает провал контрнаступления, то мгновенно прозвучит вопрос мирного урегулирования, чего ни в США, ни в Брюсселе, совершенно не хотят. И произойдет это в очень невыгодных для Запада условиях, когда во всем мире нарастают требования скорейшего мирного урегулирования конфликта», – заключил Пушков.

    Напомним, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, после чего прошла церемония возложения венков в честь павших солдат.

    Блинкен также дал оценку ходу боевых действий, отмечает CNN. «Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, это очень обнадеживает», – подчеркнул он. Кроме того, ему хотелось бы убедиться, что ВСУ обладают всем необходимым «в долгосрочной перспективе». CNN напоминает, что приезд Блинкена происходит спустя месяц после того, как Джо Байден запросил у Конгресса более 24 млрд долларов на помощь ВСУ. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала детали первого дня Блинкена в Киеве.

    Госссекретарь также объявил о выделении очередного пакета помощи Украине. Он составит более 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военную и гражданскую помощь.

    В свою очередь Пентагон сообщил о решении передать ВСУ артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и снаряды для танков Abrams с обедненным ураном. Что касается самих Abrams, они тоже скоро прибудут на Украину, пообещала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Коментарии (39)
    8 сентября 2023, 08:32
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российская армия в ходе спецоперации продемонстрировала, что информация о «непобедимых западных танках» являлась мифом, заявил в статье Национального радио Китая (CNR) военный обозреватель Вэй Дунсюй.

    Так, говоря об уничтожении британского танка Challenger 2 около Работина, обозреватель напомнил, что западные военные эксперты «долго хвастались», утверждая, что Challenger 2 «оснащен самой прочной броней в мире», сообщает телеканал «360».

    Эксперт также отметил, что во время вторжения США в Ирак Challenger 2 действительно показал себя с лучшей стороны, но в украинском конфликте боевая машина продемонстрировала себя «совершенно иначе».

    «Миф о том, что «западные танки непобедимы», развенчан давно», – заключил обозреватель.

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (20)
    8 сентября 2023, 14:19
    Балицкий раскрыл потери ВСУ в «мясных штурмах» у Работино

    Врио Запорожского региона Балицкий заявил о 10 тыс. павших в рядах ВСУ в «мясных штурмах» у Работино

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование потеряло близ села Работино в Запорожского региона около 10 тыс. человек за все бои, сообщил на канале «Россия 24» врио губернатора области Евгений Балицкий.

    По его словам, порядка 10 тыс. украинских военных погибло только на этом направлении, без учета около 3 тыс. солдат за последние две недели «мясных штурмов», передает РИА «Новости».

    «Потери сумасшедшие», – подчеркнул Балицкий.

    Врио Запорожской области отметили, что на линии фронта фиксируется «огромное количество трупов» украинских солдат, которых Киев не успевает забирать.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации за последние сутки отражено 14 атак ВСУ около Вербового и Работина.

    Позднее Балицкий заявил, что ВСУ взяли «тактическую паузу» после потерь, понесенных в районе Работина и Вербового.

    Коментарии (13)
    7 сентября 2023, 13:14
    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине

    Президент Финляндии Ниинисте предупредил о риске эскалации конфликта на Украине и возможности применения ядерного оружия

    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине
    @ IMAGO/Seppo Samuli/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Ниинисте призвал лица, принимающие решения, быть готовыми к эскалации и серьезно относиться к риску применения атомного оружия. По его словам, риск применения такого оружия «абсолютно огромен», это будет «конец света», передает «Интерфакс».

    По его оценке, разрешение конфликта пока не просматривается, «Россия глубоко обороняется и вытеснить россиян с Украины будет сложно».

    На вопрос о том, согласится ли Финляндия с тем, что Украина нанесет удар по российской стороне, и как она отреагирует, если при этом будет использовано оружие, предоставленное Финляндией, Ниинисте сказал: «Оружие Финляндии было передано для обороны и, насколько я знаю, оно использовалось в этих целях».

    Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил о начале третьей мировой войны. В прошлую субботу Москва предупредила о риске прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине.

    Коментарии (11)
    8 сентября 2023, 07:51
    Российские бойцы сбили дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро

    Российские бойцы сбили дрон ВСУ чешского производства стоимостью 550 тыс. евро

    Tекст: Ольга Никитина

    Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили беспилотный летательный аппарат Primoco One чешского производства, стоимость которого составляет 550 тыс. евро, сообщил командир отряда с позывным «Сатурн».

    Источник РИА «Новости» сообщил, что аппарат был сбит из ПЗРК над территорией бывшего Каховского водохранилища. Район от берега, по его словам, заминирован украинскими войсками и обстреливается.

    Почва на этой территории напоминает болото, воды там нет, но дно бывшего водохранилища высохло не до конца. По словам Сатурна, российские военные понимали, что сбитый дрон является важным объектом для изучения, и попытались достать его. «Пришлось это делать ползком, потому что почва не выдерживает веса человека, раза четыре пробовали добраться», – рассказал он.

    Собрать все части, включая двигатель, удалось, как отметил командир отряда, «с помощью смекалки и веревок». Сбитый беспилотник доставили в расположение.

    Напомним, в августе на форуме «Армия-2023» были представлены более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, захваченных в ходе СВО.

    Коментарии (2)
    7 сентября 2023, 01:51
    Недружественные страны захотели исключить Россию из Интерпола

    Глава Национального центрального бюро Интерпола Калачев сообщил о желании ряда стран исключить Россию из организации

    Недружественные страны захотели исключить Россию из Интерпола
    @ INTERPOL/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые недружественные страны ведут закулисное обсуждение возможности исключения России из Интерпола, хотя такая процедура не предусмотрена уставом, сообщил глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев.

    Калачев указал, что Интерпол – профессиональная полицейская организация, деятельность политического, военного, религиозного или расового характера в ней запрещена уставом, передает ТАСС.

    Однако после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине «ряд стран строил планы по исключению нашей страны из Интерпола», сказал он. По словам Калачева, «закулисные дебаты» все еще ведутся.

    При этом НЦБ поддерживает высокий уровень взаимодействия как с иностранными, так и российскими правоохранительными органами. Однако, признает Калачев, на Россию и Генеральный секретариат Интерпола оказывается давление.

    Сохраняется «качественное и результативное» сотрудничество в международном розыске лиц, борьбе с терроризмом и организованной преступностью, наркотрафиком, экономическими преступлениями. Также поддерживается сотрудничество в сферах противодействия коррупции, отмыванию денег, нелегальной миграции и преступлениям, совершенным в сфере информационно-коммуникационных технологий.

    Учитывая сложности в политике, каналы Интерпола стали фактически единственным способом обмена полицейской информацией, сказал Калачев. Устав предусматривает, что члены организации могут обмениваться информацией даже при отсутствии между странами дипломатических отношений.

    В 2023 году Международной организации уголовной полиции – Интерполу исполняется 100 лет. Интерпол является самой крупной межправительственной международной организацией, объединяющей 195 стран.

    Напомним, генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что НАТО пытается дестабилизировать международное сотрудничество и подорвать институты международного розыска и выдачи преступников.

    Коментарии (2)
    7 сентября 2023, 00:57
    Захарова назвала слова США о снарядах с ураном «враньем или глупостью»

    Захарова опровергла заявление США об отсутствии радиоактивной угрозы для Украины из-за снарядов с обедненным ураном

    Захарова назвала слова США о снарядах с ураном «враньем или глупостью»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление США о том, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном якобы не представляют радиоактивной угрозы.

    «Что это: вранье или глупость?» – заявила Захарова в Telegram. Она подчеркнула, что о токсичности обедненного урана сообщалось неоднократно. В местах его применения выявлен «кратный рост онкозаболеваний», отметила Захарова, добавив, что «это на себе проверили, не подозревая о последствиях, солдаты НАТО». В частности, речь идет об итальянских военных, которые участвовали в «агрессии Североатлантического альянса против Югославии».

    Захарова указала, что парламент Италии выпустил 252-страничный доклад, раскрывающий результаты исследований: из 7,5 тыс. подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% – летальность: каждый 20-й человек). Подчеркивается, что «умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак легких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия».

    Кроме того, жертвами таких вооружений стали сербы – в регионах, которые попали под удары НАТО выявлен «рост следующих заболеваний: онкология, бесплодие у мужчин, аутоиммунные заболевания широкой патологии, патологические осложнения беременности, психические расстройства у детей».

    Напомним, Вашингтон в очередном пакете военной помощи киевскому режиму намерен передать снаряды с обедненным ураном.

    Коментарии (5)
    8 сентября 2023, 12:13
    Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу после потерь в Работине и Вербовом
    Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу после потерь в Работине и Вербовом
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины взяли «тактическую паузу» после потерь, понесенных в районе Работина и Вербового, активных действий за последние сутки не велось, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий также уточнил в Telegram, что российские силы «не дают ВСУ расслабиться» и наносят артудары, чтобы не дать противнику возможность окопаться и восполнить потери.

    Он также сообщил, что утром в пятницу ВСУ пытались провести ротацию подразделений и разведку в районе Вербового, но противник был уничтожен.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации за последние сутки отражено 14 атак ВСУ около Вербового и Работина.

    Коментарии (5)
    6 сентября 2023, 16:54
    Госдеп увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «заметном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в наступлении ВСУ, который ранее критиковали западные СМИ, а президент России Владимир Путин назвал «провалом».

    По его словам, США хотят, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и все необходимое в долгосрочной перспективе, передает передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    Сам госсекретарь в среду прибыл в Киев, он также напомнил о «продолжающейся и решительной поддержке Украины».

    Напомним, СМИ не раз писали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Отмечается, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

    Ранее президент Владимир Путин говорил о том, что «контрнаступ» не то что буксует, а «это провал».

    Коментарии (6)
    8 сентября 2023, 14:58
    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма

    Американист Дудаков: Маск, отключая ВСУ Starlink, пытается усидеть на двух стульях

    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Илон Маск вынужден балансировать между поддержкой Украины и нежеланием допустить глобального военного конфликта. Именно этим объясняется его решение по ограничению использования Starlink для некоторых действий ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее бизнесмен объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у берегов Крыма.

    «Уже не первый раз появляется информация о том, что Илон Маск отключает Starlink во время важных для ВСУ операций. Это укладывается в общую канву последних действий предпринимателя. Он активно критикует политику руководства США на Украине и даже предлагал свой мирный план по урегулированию конфликта», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Фактически Илон Маск пытается усидеть на двух стульях. Он зарабатывает деньги на конфликте за счет поставок ВСУ оборудования. Полагаю, что на необходимость поддержки Украины ему намекнули американские власти», – отмечает эксперт.

    «С другой стороны, Маск опасается перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну. С этим связаны его мирные инициативы, а также поездка в Китай, где он хотел обсудить проблему Тайваня. Такие действия миллиардера, противоречащие политике американского истеблишмента, могут только приветствоваться с нашей стороны», – резюмировал Дудаков.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск дал пояснения в связи с сообщением телеканала CNN о том, что в 2022 году Украине был отключен доступ к сервису Starlink у побережья Крыма.

    Он сказал, что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре». В случае если Маск согласился бы, его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Напомним, в биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона был отмечен следующий эпизод. Якобы в 2022 году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот.

    Как сообщает телеканал CNN, цитируя биографию бизнесмена, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Поэтому он отключил украинские подводные дроны со взрывчаткой от Starlink. В результате беспилотники потеряли связь и их вынесло на берег.

    Такое решение бизнесмена не осталось незамеченным в России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если Илон Маск действительно ограничил Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, то он является единственным здравомыслящим человеком в Северной Америке.

    Коментарии (4)
    7 сентября 2023, 04:10
    Силами ПВО сбиты беспилотники в Московской области и в Ростове-на-Дону

    Собянин и Голубев сообщили о сбитых силами ПВО беспилотниках в Московской области и в Ростове-на-Дону

    Силами ПВО сбиты беспилотники в Московской области и в Ростове-на-Дону
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на столицу. В Ростове-на-Дону системой ПВО также сбиты два БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    Как сообщил Собянин в Telegram, по предварительной информации, в столичном регионе «разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет».

    Голубев сообщил в Telegram, что в Ростове-на-Дону БПЛА сбиты «около 3.00». Один из сбитых беспилотников «упал за городом в западной части Ростова», второй – в центре. Один человек пострадал. Он «обратился за медицинской помощью с резаными ранами ног», но от госпитализации отказался. Кроме того, повреждения получили несколько легковых машин, «повреждены фасады и выбиты окна трех зданий».

    Позднее Минобороны подтвердило уничтожение трех БПЛА в Московской и Ростовской областях.

    Накануне ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

    Коментарии (3)
    7 сентября 2023, 20:54
    Захарова назвала цену продажи родины Кулебой в McDonald's

    Захарова прокомментировала фото главы МИД Украины Кулебы и госсекретаря США Блинкена в McDonald's

    Захарова назвала цену продажи родины Кулебой в McDonald's
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала поход главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена в McDonald's, отметив, что раньше продавали Родину за бочку варенья и корзину печенья, а сейчас – за кулек картошки и пирожок.

    Дипломат подчеркнула в своем Telеgram-канале, что это символичная фотография. Захарова также отметила, что раньше подонки продавали Родину за «целую бочку варенья да целую корзину печенья», а сейчас – за кулек жареной картошки и пирожок с вареной ягодкой. «Вниманию всех, кто находится в стадии предпродажной подготовки», – добавила Захарова.

    Ранее Кулеба рассказал Блинкену, зачем в студенческие годы ходил в McDonald's.

    Напомним, в июле 2021 года Захарова сравнила «кипу печенек», которую самопровозглашенный «лидер Белоруссии» Светлана Тихановская получила от президента США Джо Байдена с гайдаровским Мальчишом-Плохишом, которому за предательство буржуины дали целую бочку варенья и корзину печенья, а также провела аналогию с раздачей печенья Викторией Нуланд протестующим на Майдане в 2014 году. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала на Майдане не печенье, а сэндвичи.

    Коментарии (4)
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