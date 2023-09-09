  • Появились сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS
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    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    31 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

    23 комментария
    9 сентября 2023, 02:40

    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2

    Глава Генштаба Британии Сандерс признался, что испытал «сильные эмоции» от уничтожения танка Challenger 2

    В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 2 в зоне проведения российской спецоперации.

    «Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», – сказал Сандерс в интервью порталу Forces.net.

    Он добавил, что британские военнослужащие испытывают глубокую привязанность к своей технике, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger.

    8 сентября 2023, 13:28
    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области

    Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger

    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger, сообщил на канале «Россия-24» врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По его словам, танк «полыхнул» после первого же попадания в него «Корнетом», передает ТАСС.

    Балицкий добавил, что британские танки никак не показывают с точки зрения боевой мощи, российские военные легко их «отработали».

    Также врио главы Запорожского региона отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два – в Орехове.

    Ранее военный обозреватель Вэй Дунсюй на Национальном радио Китая заявил, что российская армия в ходе спецоперации развенчала миф о «непобедимых западных танках».

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

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    8 сентября 2023, 11:19
    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном

    Daily Telegraph: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном после прекращения зерновой сделки

    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном
    @ Airman 1st Class Jessi Monte/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Самолеты ВВС Великобритании взяли на себя задачи по охране судов с украинским зерном в Черном море после прекращения зерновой сделки, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии премьера Риши Сунака.

    Газета пишет, что в последние недели британская авиация патрулирует воздушное пространство над Черным морем, чтобы предотвратить нанесение ударов по гражданским судам, передает ТАСС.

    Ранее в канцелярии главы британского правительства сообщали, что Лондон установит слежку за действиями России в Черном море при помощи разведки.

    Коментарии (51)
    8 сентября 2023, 08:32
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российская армия в ходе спецоперации продемонстрировала, что информация о «непобедимых западных танках» являлась мифом, заявил в статье Национального радио Китая (CNR) военный обозреватель Вэй Дунсюй.

    Так, говоря об уничтожении британского танка Challenger 2 около Работина, обозреватель напомнил, что западные военные эксперты «долго хвастались», утверждая, что Challenger 2 «оснащен самой прочной броней в мире», сообщает телеканал «360».

    Эксперт также отметил, что во время вторжения США в Ирак Challenger 2 действительно показал себя с лучшей стороны, но в украинском конфликте боевая машина продемонстрировала себя «совершенно иначе».

    «Миф о том, что «западные танки непобедимы», развенчан давно», – заключил обозреватель.

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (20)
    8 сентября 2023, 14:19
    Балицкий раскрыл потери ВСУ в «мясных штурмах» у Работино

    Врио Запорожского региона Балицкий заявил о 10 тыс. павших в рядах ВСУ в «мясных штурмах» у Работино

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование потеряло близ села Работино в Запорожского региона около 10 тыс. человек за все бои, сообщил на канале «Россия 24» врио губернатора области Евгений Балицкий.

    По его словам, порядка 10 тыс. украинских военных погибло только на этом направлении, без учета около 3 тыс. солдат за последние две недели «мясных штурмов», передает РИА «Новости».

    «Потери сумасшедшие», – подчеркнул Балицкий.

    Врио Запорожской области отметили, что на линии фронта фиксируется «огромное количество трупов» украинских солдат, которых Киев не успевает забирать.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации за последние сутки отражено 14 атак ВСУ около Вербового и Работина.

    Позднее Балицкий заявил, что ВСУ взяли «тактическую паузу» после потерь, понесенных в районе Работина и Вербового.

    Коментарии (13)
    8 сентября 2023, 07:51
    Российские бойцы сбили дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евро

    Российские бойцы сбили дрон ВСУ чешского производства стоимостью 550 тыс. евро

    Tекст: Ольга Никитина

    Бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» сбили беспилотный летательный аппарат Primoco One чешского производства, стоимость которого составляет 550 тыс. евро, сообщил командир отряда с позывным «Сатурн».

    Источник РИА «Новости» сообщил, что аппарат был сбит из ПЗРК над территорией бывшего Каховского водохранилища. Район от берега, по его словам, заминирован украинскими войсками и обстреливается.

    Почва на этой территории напоминает болото, воды там нет, но дно бывшего водохранилища высохло не до конца. По словам Сатурна, российские военные понимали, что сбитый дрон является важным объектом для изучения, и попытались достать его. «Пришлось это делать ползком, потому что почва не выдерживает веса человека, раза четыре пробовали добраться», – рассказал он.

    Собрать все части, включая двигатель, удалось, как отметил командир отряда, «с помощью смекалки и веревок». Сбитый беспилотник доставили в расположение.

    Напомним, в августе на форуме «Армия-2023» были представлены более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, захваченных в ходе СВО.

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    8 сентября 2023, 12:13
    Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу после потерь в Работине и Вербовом
    Балицкий: ВСУ взяли тактическую паузу после потерь в Работине и Вербовом
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины взяли «тактическую паузу» после потерь, понесенных в районе Работина и Вербового, активных действий за последние сутки не велось, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий также уточнил в Telegram, что российские силы «не дают ВСУ расслабиться» и наносят артудары, чтобы не дать противнику возможность окопаться и восполнить потери.

    Он также сообщил, что утром в пятницу ВСУ пытались провести ротацию подразделений и разведку в районе Вербового, но противник был уничтожен.

    Ранее Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации за последние сутки отражено 14 атак ВСУ около Вербового и Работина.

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    8 сентября 2023, 14:58
    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма

    Американист Дудаков: Маск, отключая ВСУ Starlink, пытается усидеть на двух стульях

    Американист объяснил решение Маска отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Илон Маск вынужден балансировать между поддержкой Украины и нежеланием допустить глобального военного конфликта. Именно этим объясняется его решение по ограничению использования Starlink для некоторых действий ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее бизнесмен объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у берегов Крыма.

    «Уже не первый раз появляется информация о том, что Илон Маск отключает Starlink во время важных для ВСУ операций. Это укладывается в общую канву последних действий предпринимателя. Он активно критикует политику руководства США на Украине и даже предлагал свой мирный план по урегулированию конфликта», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Фактически Илон Маск пытается усидеть на двух стульях. Он зарабатывает деньги на конфликте за счет поставок ВСУ оборудования. Полагаю, что на необходимость поддержки Украины ему намекнули американские власти», – отмечает эксперт.

    «С другой стороны, Маск опасается перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну. С этим связаны его мирные инициативы, а также поездка в Китай, где он хотел обсудить проблему Тайваня. Такие действия миллиардера, противоречащие политике американского истеблишмента, могут только приветствоваться с нашей стороны», – резюмировал Дудаков.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск дал пояснения в связи с сообщением телеканала CNN о том, что в 2022 году Украине был отключен доступ к сервису Starlink у побережья Крыма.

    Он сказал, что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре». В случае если Маск согласился бы, его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Напомним, в биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона был отмечен следующий эпизод. Якобы в 2022 году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот.

    Как сообщает телеканал CNN, цитируя биографию бизнесмена, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Поэтому он отключил украинские подводные дроны со взрывчаткой от Starlink. В результате беспилотники потеряли связь и их вынесло на берег.

    Такое решение бизнесмена не осталось незамеченным в России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если Илон Маск действительно ограничил Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, то он является единственным здравомыслящим человеком в Северной Америке.

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    8 сентября 2023, 04:43
    В Германии заявили о поставках «металлолома» Украине

    Немецкий аналитик Тиле: Запад поставляет Украине металлолом

    В Германии заявили о поставках «металлолома» Украине
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Поставляемые украинским военным старые танки Leopard 1 по сути являются металлоломом, заявил председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле.

    Тиле в комментарии телеканалу SRF заявил, что восстановление боеготовности данных танков может занять до девяти месяцев. Эксперт объяснил это отсутствием производственных цепочек. По его словам, для этой работы над Leopard 1 не имеется ни запасных частей, ни рабочей силы, ни подготовленных площадок.

    На вопрос о том, можно ли «с иронией сказать, что Запад поставляет на Украину металлолом», немецкий эксперт ответил утвердительно. «Если говорить иронично, то да», – приводит его слова РИА «Новости».

    Тиле отметил, что Германия располагает старой техникой, которой, чтобы она оказалась полезной, нужно правильно пользоваться. При неправильном использовании данная техника «очень быстро станет металлоломом на Украине», добавил он, отметив при этом, что при неправильном обращении в металлолом превращается даже современная техника.

    Боевой танк Leopard 1 выпускался в Германии в 1965–1984 годах и стоял на вооружении Бундесвера до середины 1980-х годов.

    Как отмечал ранее бывший руководитель разведки финского генштаба, генерал-майор в отставке Пекка Товери, Запад поставляет вооруженным силам Украины в основном устаревшую технику, опасаясь, что передача Киеву оружия с современными технологиями приведет к тому, что они окажутся в руках России.

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    8 сентября 2023, 14:34
    Экс-советник Пентагона допустил окружение Харькова российскими войсками

    Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил окружение Харькова российскими войсками

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы России смогут окружить Харьков в ходе наступления, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Как отметил экс-советник в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche, российские силы сейчас продвигаются на Купянском направлении, передает RT.

    «В конечном итоге они продвинутся на восток, а затем на север и окружат Харьков», – констатировал он.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что нежелание властей Украины прекратить боевые действия закончится потерей Киева, Одессы и Харькова.

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    8 сентября 2023, 12:25
    Армения решила купить для посольства в Британии здание за 21 млн долларов

    Tекст: Алина Власенко

    Армянское правительство намерено приобрести для посольства в Великобритании здание в фешенебельном районе Лондона, его стоимость составляет более 17 млн фунтов стерлингов (21 млн долларов).

    Деньги за недвижимость Ереван перечислит в ближайшие два месяца. Дипломаты переедут в пятиэтажное здание в центре британской столицы, на площади Сент-Джеймс, сообщает Sputnik Армения в Telegram.

    В правительстве Армении считают, что такое решение активизирует сотрудничество с другими странами и повысит авторитет Еревана.

    Ранее Минобороны Армении сообщило, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner – 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

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    8 сентября 2023, 09:32
    Группировка «Центр» отразила пять атак ВСУ

    МО: Группировка «Центр» отразила пять атак ВСУ, в том числе бригады «Азов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка «Центр» отразила на краснолиманском направлении пять атак штурмовых групп ВСУ, в том числе 12-й бригады спецназначения «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России), ликвидированы порядка 40 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    По его словам, рядом с Торским выступом и Серебрянским лесничеством действиями группировки «Центр» при поддержке авиации сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов», в итоге уничтожены около 40 военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

    Савчук добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были подавлены более 30 артиллерийских позиций украинских войск.

    Бомбардировочная авиация группировки нанесла пять ударов по позициям противника, в том числе по четырем командно-наблюдательным пунктам.

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    8 сентября 2023, 08:06
    Историк провел параллели между СВО и Донбасской операцией 1943 года

    Историк Дмитрий Суржик: Спустя 80 лет после Донбасской операции мы снова спасаем регион от нацистов

    Историк провел параллели между СВО и Донбасской операцией 1943 года
    @ Анатолий Гаранин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наши войска в ходе СВО защищают Донбасс от геноцида преступных властей так же, как и в ходе Донбасской операции 1943 года. Жители региона вместе с другими россиянами вновь противостоят западной военной машине, сказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик. 8 сентября – День освобождения Донецка от немецко-фашистских захватчиков.

    «То, что происходит сегодня, целесообразно назвать восстановлением исторической справедливости и разрушением идеалистических химер первых советских вождей, которые передали Донбасс Украине. Они наивно полагали, что Донбасс сделает из аграрной республики промышленный центр, поможет формировать там союз рабочих и крестьян и, соответственно, построить полноценное коммунистическое государство», – пояснил Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного Государства.

    «История показала, что эти расчеты были идеалистичными, оторванными от жизни. Промышленный, индустриальный Восток был и остается сейчас более мощным. Жители Донбасса были силой загнаны под власть Украины. После «Евромайдана» это была уже власть откровенных националистов. Собственно, как в 1943 году, так и в ходе нынешней спецоперации наша страна освобождает Донбасс от преступных властей и националистических сил. И это процесс стал объединяющей идеей для всей России», – отметил эксперт.

    «Также важно, что по всей территории Донбасса проходят работы по восстановлению поврежденных памятников. Один из крупнейших – мемориал «Саур-Могила» – был заново открыт к 79-летию освобождения Донецка, а к 80-летию открывается вторая очередь комплекса. Отмечу, что мемориалы героям нынешней СВО власти совершенно правильно ставят на уровень памятников героям Великой Отечественной войны. Однако, необходимо расширить работу по этому направлению, например – распространять исторические материалы в учебных учреждениях, находящихся рядом с памятниками, чтобы молодежь больше узнавала про наших героев прошлого и настоящего», – резюмировал историк.

    Накануне ФСБ в честь 80-летия освобождения Донецка (тогда – Сталино) от немецкой оккупации обнародовала на своем сайте архивные документы о преступлениях солдат вермахта и их пособников в отношении мирного населения. Один из опубликованных документов из архивов ФСБ - протокол допроса от 7 октября 1947 года бывшего лейтенанта 27-летнего Вольфганга Пауля Леснера, состоявшего в 1930-х годах на руководящих должностях в «гитлерюгенде» и являвшегося членом Союза студенческой молодежи Германии, передает ТАСС.

    В своих показаниях он рассказал, что еще до начала войны с СССР «гитлеровское правительство усиленно готовило население и в первую очередь молодежь к захватнической войне в духе преданности фюреру и ненависти к славянским народам, что явилось подтверждением массового уничтожения славянского народа». В октябре 1942 года его взвод принял участие в расстреле 120 мирных жителей под видом партизан и саботажников.

    В число расстрелянных попали и просто жители, которых сочли «неблагонадежными для немецких властей». Солдаты его взвода расстреляли из пулемета 40 человек возле шахты 4-бис, куда затем сбросили убитых. Всего за период оккупации Сталинской области с октября 1941 по сентябрь 1943 года нацистами и их пособниками были уничтожены не менее 174 тыс. мирных советских граждан и 149 тыс. военнопленных.

    8 сентября 1943 года советские войска освободили Донецк от нацистских оккупантов. Развивая успех, достигнутый в ходе битвы на Курской дуге, Красная армия приступила к освобождению Донецкого бассейна. По словам экспертов, действия советских войск к северу от берегов Азовского моря стали воплощением «кошмарных снов Адольфа Гитлера». Благодаря успешному продвижению Красной армии был создан плацдарм для освобождения всей территории Украины.

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    8 сентября 2023, 14:30
    На донецком направлении за сутки отражено 12 атак ВСУ
    На донецком направлении за сутки отражено 12 атак ВСУ
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    На донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады теробороны возле Андреевки, Артемовска, Орехово-Василевки и Веселого Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили более 215 военнослужащих, две американские артсистемы М777, гаубица Д-20, противотанковое орудие «Рапира», станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с БПЛА «Буковель-AD», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Авдеевки ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.

    На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск за сутки отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Вербового Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    За минувшие сутки ликвидированы порядка 40 военнослужащих, танк, две машины пехоты, две американские артиллерийские системы М777, британское орудие FH-70, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, самоходная артустановка «Акация», боевая машина РСЗО «Град», а также станция РЭБ «Буковель-AD», сообщил Конашенков.

    Коментарии (2)
    9 сентября 2023, 01:52
    Тело британского наемника нашли на Украине в водоеме со связанными руками

    Sky News: На Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

    Представитель МИД Великобритании сообщил телеканалу Sky News, что власти страны предоставляют помощь семье убитого на Украине британца, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир.

    Британец, ранее служивший в шотландской гвардии, по информации телеканала, намеревался вступить в «интернациональный легион». Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.

    Издание Daily Record добавляет, что о гибели Чедвика семье стало известно 26 июня. Тело доставили на родину 7 августа. Причины смерти собираются выяснить.

    В июле Минобороны России сообщало, что киевский режим потерял 4 тыс. 845 иностранных наемников в ходе СВО, еще 4 тыс. 801 иностранный боевик бежал с украинской территории. Из Британии, по данным военного ведомства, на Украину прибыла одна из самых многочисленных групп наемников – более 700 человек.

    Москва призывала иностранцев не поддаваться на старания британской спецслужбы, подчеркивая, что они ищут лишь «расходный материал» для Киева.

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    8 сентября 2023, 23:51
    Американский разведчик назвал «отстоем» поставленные Украине ЗРК Patriot

    Экс-разведчик США Риттер: Россия взрывает радары к ЗРК Patriot на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные раскрыли уязвимость американских зенитных ракетных систем Patriot («Пэтриот»), поставленных вооруженным силам Украины, и используют ее для уничтожения установок, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что системы Patriot на Украине не работают. Единственной возможностью для их полноценного применения стала бы передача управления опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки, передает РИА «Новости» слова эксперта.

    Украинские военные, по его словам, прошли лишь базовую подготовку и могут только включать установку, переводя ее на автоматическое управление. В таком режиме, объяснил Риттер, установки работают благодаря специальным радарам.

    Российские военные, продолжил бывший американский разведчик, взламывают эту систему, запуская ложные цели и взрывая радары ПВО. В результате американская разработка становится уязвимой для ракетных ударов, сказал Риттер.

    «Патриоты» – отстой, такова реальность. Каждая установка, которую мы дали украинцам, отстой, потому что они понятия не имеют, как их использовать», – заключил бывший разведчик.

    Ранее Риттер рассказывал, как российские силы истощают запасы ракет к западным зенитным комплексам Patriot («Пэтриот»), поставленным вооруженным силам Украины.

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    C внутренним российским туризмом происходит ровно то, что и с российским сельским хозяйством после введения западных продовольственных санкций несколько лет назад, – настоящий бум. Летний туристический сезон 2023 года показал эффективность мер по поддержке туризма, принятых правительством России, и ряд других значимых обстоятельств. Подробности

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    Кладбище в Киеве помогло Блинкену оценить потенциал ВСУ

    Спустя год в Киев вновь прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Посетив Берковецкое кладбище, он дал положительную оценку «контрнаступу» ВСУ и заявил о продолжении поддержки Украины. Однако эти ритуальные действия – лишь декорация, которая оттеняет истинные мотивы визита Блинкена в Киев. Подробности

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    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Почему Польше неловко за своих наемников на Украине

    Уже тысячи польских наемников погибли на Украине. Казалось бы, массовая гибель сограждан должна будоражить и польское общество, и польские власти. Однако для официальной Варшавы всех этих людей будто бы не существует. Почему руководство Польши заняло крайне странную, двойственную и даже стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

      Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

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