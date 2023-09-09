В Генштабе Британии рассказали о «сильных эмоциях» от уничтожения Challenger 2

Историк провел параллели между СВО и Донбасской операцией 1943 года

Историк Дмитрий Суржик: Спустя 80 лет после Донбасской операции мы снова спасаем регион от нацистов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«То, что происходит сегодня, целесообразно назвать восстановлением исторической справедливости и разрушением идеалистических химер первых советских вождей, которые передали Донбасс Украине. Они наивно полагали, что Донбасс сделает из аграрной республики промышленный центр, поможет формировать там союз рабочих и крестьян и, соответственно, построить полноценное коммунистическое государство», – пояснил Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного Государства.

«История показала, что эти расчеты были идеалистичными, оторванными от жизни. Промышленный, индустриальный Восток был и остается сейчас более мощным. Жители Донбасса были силой загнаны под власть Украины. После «Евромайдана» это была уже власть откровенных националистов. Собственно, как в 1943 году, так и в ходе нынешней спецоперации наша страна освобождает Донбасс от преступных властей и националистических сил. И это процесс стал объединяющей идеей для всей России», – отметил эксперт.

«Также важно, что по всей территории Донбасса проходят работы по восстановлению поврежденных памятников. Один из крупнейших – мемориал «Саур-Могила» – был заново открыт к 79-летию освобождения Донецка, а к 80-летию открывается вторая очередь комплекса. Отмечу, что мемориалы героям нынешней СВО власти совершенно правильно ставят на уровень памятников героям Великой Отечественной войны. Однако, необходимо расширить работу по этому направлению, например – распространять исторические материалы в учебных учреждениях, находящихся рядом с памятниками, чтобы молодежь больше узнавала про наших героев прошлого и настоящего», – резюмировал историк.

Накануне ФСБ в честь 80-летия освобождения Донецка (тогда – Сталино) от немецкой оккупации обнародовала на своем сайте архивные документы о преступлениях солдат вермахта и их пособников в отношении мирного населения. Один из опубликованных документов из архивов ФСБ - протокол допроса от 7 октября 1947 года бывшего лейтенанта 27-летнего Вольфганга Пауля Леснера, состоявшего в 1930-х годах на руководящих должностях в «гитлерюгенде» и являвшегося членом Союза студенческой молодежи Германии, передает ТАСС.

В своих показаниях он рассказал, что еще до начала войны с СССР «гитлеровское правительство усиленно готовило население и в первую очередь молодежь к захватнической войне в духе преданности фюреру и ненависти к славянским народам, что явилось подтверждением массового уничтожения славянского народа». В октябре 1942 года его взвод принял участие в расстреле 120 мирных жителей под видом партизан и саботажников.

В число расстрелянных попали и просто жители, которых сочли «неблагонадежными для немецких властей». Солдаты его взвода расстреляли из пулемета 40 человек возле шахты 4-бис, куда затем сбросили убитых. Всего за период оккупации Сталинской области с октября 1941 по сентябрь 1943 года нацистами и их пособниками были уничтожены не менее 174 тыс. мирных советских граждан и 149 тыс. военнопленных.

8 сентября 1943 года советские войска освободили Донецк от нацистских оккупантов. Развивая успех, достигнутый в ходе битвы на Курской дуге, Красная армия приступила к освобождению Донецкого бассейна. По словам экспертов, действия советских войск к северу от берегов Азовского моря стали воплощением «кошмарных снов Адольфа Гитлера». Благодаря успешному продвижению Красной армии был создан плацдарм для освобождения всей территории Украины.