  • Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российский туризм повторяет путь сельского хозяйства
    В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии
    Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма
    Академик предупредила об угрозе «демографической спирали смерти» на Украине
    У избирательного участка в Херсонской области сбиты два беспилотника
    В США сообщили о планах нового наступления ВСУ в 2024 году
    Боррелль пообещал Грузии не отдать ее России
    Армения решила купить для посольства в Британии здание за 21 млн долларов
    Власти заявили о восстановлении нефтегазовых доходов России
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России не нужна переговорная форточка с Украиной

    Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам»

    Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

    14 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России нужны свои «фабрики мысли»

    История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли отечественные аналитические центры на свое государство.

    18 комментариев
    8 сентября 2023, 13:28

    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области

    Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger

    Российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» уничтожили в Запорожской области два британских танка Challenger, сообщил на канале «Россия-24» врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По его словам, танк «полыхнул» после первого же попадания в него «Корнетом», передает ТАСС.

    Балицкий добавил, что британские танки никак не показывают с точки зрения боевой мощи, российские военные легко их «отработали».

    Также врио главы Запорожского региона отметил, что четыре Challenger сейчас стоят под Степногорском, два – в Орехове.

    Ранее военный обозреватель Вэй Дунсюй на Национальном радио Китая заявил, что российская армия в ходе спецоперации развенчала миф о «непобедимых западных танках».

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    7 сентября 2023, 19:02
    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками

    Американский журналист Хинкл заявил, что Украина потеряет Киев и большую часть территорий

    В США предсказали освобождение Киева российскими войсками
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нежелание властей Украины прекратить боевые действия закончится потерей Киева, Одессы и Харькова, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, конфликт на Украине закончится так, как хочет Россия. Он считает, что если разжигатели этой войны будут продолжать действовать так же, как и сейчас, то Россия освободит Киев, а также возьмет Харьков и Одессу, передает Life.ru. Он также заявил, что Польша зайдет с одобрения США на Западную Украину, и заберет Львов.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, чтобы закончить конфликт на Украине, США следует продемонстрировать готовность договариваться и начать слушать Россию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина собирает против России свои последние силы.

    Коментарии (34)
    6 сентября 2023, 11:09
    Лондон отреагировал на уничтожение танка Challenger 2 российскими войсками

    Глава Минобороны Британии Шаппс: Лондон не будет передавать Киеву танк Challenger 2 на замену уничтоженному

    Лондон отреагировал на уничтожение танка Challenger 2 российскими войсками
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы действительно уничтожили танк Challenger 2 в зоне спецоперации, однако Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному, заявил на канале Sky News новый глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс.

    По его словам, факт уничтожения танка в Лондоне подтверждается, однако у страны нет планов заменять его новым, передает РИА «Новости».

    Напомним, Challenger 2 британского производства уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (11)
    6 сентября 2023, 02:57
    Хинштейна удивила мягкость обвинений против напавших на ветерана СВО в Батайске

    Хинштейн сообщил о запросах в Генпрокуратуру и СК по делу о нападении на ветерана СВО в Батайске

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что направляет запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с «мягкостью» обвинений против напавших на участника СВО в Батайске.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что получил «много обращений в связи с дикой ситуацией в Батайске». Он отметил, что «после массовой огласки» уголовное дело было открыто, но «по статье «хулиганство», хотя в человека стреляли в упор» и «разрядили в него две обоймы из «травмата». Хинштейн считает, что подобная «мягкость действительно, вызывает вопросы».

    «Почему «хулиганство», а не «покушение на убийство»?» – заявил он, сообщив, что направляет запросы генпрокурору и председателю СК «о проведении проверки, а также о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав».

    В ночь на воскресенье возле кафе в Батайске в результате конфликта между местными жителями один мужчина выстрелил в другого 12 раз из травматического оружия и скрылся. В соцсетях сообщалось, что конфликт был связан с участием пострадавшего в специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возбуждено уголовное дело в связи с произошедшей в Батайске в ночь на 3 сентября стрельбой с участием ветерана спецоперации.

    Коментарии (25)
    7 сентября 2023, 16:33
    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления

    Сенатор Пушков: США не могут признаться в том, что их стратегия по Украине зашла в тупик

    Пушков назвал причины отрицания Блинкеным провала украинского контрнаступления
    @ Пресс-служба Совета Федерации

    Tекст: Алёна Задорожная

    Есть несколько причин, почему госсекретарь США Энтони Блинкен позитивно оценивает действия ВСУ на поле боя. Главная из них: если Вашингтон признает неудачу контрнаступления, это будет означать провал всей украинской политики администрации Джо Байдена, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее Энтони Блинкен приехал в Киев, заметив «прогресс» в контрнаступлении ВСУ.

    «Уже совершенно очевидно, что так называемое контрнаступление не дало ожидаемых результатов, и это признается большим числом западных экспертов и СМИ. В этих условиях представители ведущих стран НАТО, тем не менее, продолжают делать оптимистические заявления и обещают наращивать объемы военной и финансовой помощи Украине», – сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 

    «Формула «будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», выдвинутая полтора года назад Байденом, по-прежнему работает. И создается ощущение, что на Западе просто отрицают реальность. А она заключается в том, что Украина не может и не сможет добиться серьезных успехов на поле боя», – добавил парламентарий.

    «У наступательных операций ВСУ нет перспективы. И это очевидно. Однако Запад, и это видно по заявлениям Блинкена, находится в достаточно сложном положении. США и страны НАТО фактически загнаны в геополитическую ловушку», – убежден собеседник.

    «Соединенные Штаты и их союзники дали такое количество заверений, сделали такое число заявлений и направили такой объем денег и вооружения, что они не могут признаться в несостоятельности изначального плана. А я напомню, что цель была в достижении «стратегического поражения России», – указывает сенатор.

    «Поэтому, вопреки фактам, они изыскивают микро-продвижения украинских войск, достигнутые очень большой ценой, и пытаются выдать их за успехи Украины, которые якобы дают надежду на дальнейшие победы», – говорит Пушков.

    «А в случае признания неудач им всем придется подать в отставку и, как писал Салтыков-Щедрин, пойти на площадь и повеситься. Образно выражаясь, конечно. Вторая причина таких заявлений в том, что Вашингтон выходит на финишную прямую президентской избирательной кампании и команде Байдена необходима некая позитивная, нацеленная на успех, программа действий на Украине», – отмечает собеседник.

    «Украина превращается в крупную тему американских выборов. Неэффективность и чрезмерность расходов на конфликт постоянно подчеркивают представители Республиканской партии. И Блинкену необходимо привезти какие-то политические результаты и обозначить какую-то перспективу», – считает парламентарий.

    «Он должен показать, что Штаты все правильно делают на Украине и что эти действия могут привести к успеху. Для администрации Байдена эта тема, если хотите, как своего рода наркотическая игла для наркомана. Вашингтон не может заморозить украинскую тему. Потому что в противном случае администрацию Байдена обвинят в том, что она ведет страну к поражению», – уверен он.

    «Более того, эскалацией и нагнетанием вокруг Украины Белый дом рассчитывает получить голоса тех избирателей, которые поддерживают помощь ВСУ. Такая аудитория в США есть, и она по-прежнему весьма значительна», - обращает внимание сенатор.

    «И третья причина, по которой отрицается реальность, касается всего Запада. У них просто нет другой стратегии. Если сейчас НАТО признает провал контрнаступления, то мгновенно прозвучит вопрос мирного урегулирования, чего ни в США, ни в Брюсселе, совершенно не хотят. И произойдет это в очень невыгодных для Запада условиях, когда во всем мире нарастают требования скорейшего мирного урегулирования конфликта», – заключил Пушков.

    Напомним, в среду госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, после чего прошла церемония возложения венков в честь павших солдат.

    Блинкен также дал оценку ходу боевых действий, отмечает CNN. «Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, это очень обнадеживает», – подчеркнул он. Кроме того, ему хотелось бы убедиться, что ВСУ обладают всем необходимым «в долгосрочной перспективе». CNN напоминает, что приезд Блинкена происходит спустя месяц после того, как Джо Байден запросил у Конгресса более 24 млрд долларов на помощь ВСУ. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала детали первого дня Блинкена в Киеве.

    Госссекретарь также объявил о выделении очередного пакета помощи Украине. Он составит более 1 млрд долларов, включая 665,5 млн долларов на военную и гражданскую помощь.

    В свою очередь Пентагон сообщил о решении передать ВСУ артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и снаряды для танков Abrams с обедненным ураном. Что касается самих Abrams, они тоже скоро прибудут на Украину, пообещала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Коментарии (35)
    6 сентября 2023, 06:51
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве, в Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Глава Одесской области Украины Олег Кипер заявил, что в нескольких населенных пунктах региона зафиксированы разрушения и пожары.

    Очевидцы сообщают, что в Киеве утром прозвучало не менее пяти взрывов, передает ТАСС.

    Кипер сказал, что в Одесской области повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры и административные здания.

    С 05.01 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на среду в городах Рени и Килия (Одесская область Украины) произошли взрывы. Сообщалось, что «Герани» атакуют порты».

    Коментарии (13)
    6 сентября 2023, 03:59
    Секретарь СНБО Украины объявил о начале третьей мировой войны

    Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о переходе третьей мировой войны в активную фазу

    Секретарь СНБО Украины объявил о начале третьей мировой войны
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Третья мировая война уже идет, она перешла из «гибридной» в активную фазу, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов заявил, что «настойчивость» украинских граждан указывает на необходимость принять Украину в НАТО. Он уверен, что Украина «усилит» НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, «события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться». Данилов считает ошибочным мнение, что «третья мировая не началась». Он утверждает, что третья мировая война «уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас вошла в активную фазу».

    «И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее», – заявил Данилов, отметив, что конфликт на Украине – не последний конфликт в мире, но после него изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

    Напомним, Данилов также заявил, что проведение на Украине президентских и парламентских выборов может привести к дестабилизации внутри страны.


    Коментарии (28)
    6 сентября 2023, 12:43
    ВКС России поразили высокоточным оружием базу подготовки диверсантов ВСУ
    ВКС России поразили высокоточным оружием базу подготовки диверсантов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    В ночь на среду российские Воздушно-космические силы нанесли групповой удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар по базе подготовки украинских диверсантов был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

    В итоге цель достигнута, объект поражен, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее в среду стало известно, что российские войска накрыли огнем спецназ «Азова» у Серебрянского лесничества.

    Коментарии (5)
    8 сентября 2023, 08:32
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    CNR: Россия развеяла миф о непобедимости западных танков
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российская армия в ходе спецоперации продемонстрировала, что информация о «непобедимых западных танках» являлась мифом, заявил в статье Национального радио Китая (CNR) военный обозреватель Вэй Дунсюй.

    Так, говоря об уничтожении британского танка Challenger 2 около Работина, обозреватель напомнил, что западные военные эксперты «долго хвастались», утверждая, что Challenger 2 «оснащен самой прочной броней в мире», сообщает телеканал «360».

    Эксперт также отметил, что во время вторжения США в Ирак Challenger 2 действительно показал себя с лучшей стороны, но в украинском конфликте боевая машина продемонстрировала себя «совершенно иначе».

    «Миф о том, что «западные танки непобедимы», развенчан давно», – заключил обозреватель.

    Напомним, Challenger 2 британского производства в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (19)
    5 сентября 2023, 21:46
    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил о возможном переходе ВСУ в оборону

    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что украинские войска могут перейти в глухую оборону, об этом он сказал YouTube-каналу Judging Freedom, предупредив, что ВСУ придется изменить тактику из-за проблем на поле боя.

    По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готовит граждан к тому, что ВСУ скоро придется занять оборонительные позиции, передает РИА «Новости».

    Также разведчик добавил, что украинский президент получает сообщение о контрпродуктивности атак ВСУ. По мнению Шаффера, успешному контрнаступлению ВСУ помешала эффективная линия обороны ВС России.

    Ранее Шаффер заявлял, что о переходе к обороне ВСУ может свидетельствовать новая волна мобилизации на Украине.

    Коментарии (8)
    5 сентября 2023, 23:10
    Посольство России в Лондоне опубликовало изображение сожженного Challenger

    Российское посольство в Лондоне опубликовало изображение сожженного в ходе СВО британского танка Challenger

    Tекст: Антон Антонов

    Российское посольство в Великобритании опубликовало в соцсетях изображение сожженного в боях британского танка Challenger 2. Дипломаты указали, что Великобритания, передав танк Украине, впустую потратила деньги.

    Изображение в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сожженного танка сопровождается надписью «Wasted» – ее можно перевести, как впустую потраченный, с намеком на цену машины в 4,2 млн британских фунтов.

    Напомним, Challenger 2 британского производства уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

    Коментарии (13)
    6 сентября 2023, 11:58
    Рогов: Россия сохраняет огневой контроль над Работино

    Рогов: ВСУ концентрируют живую силу и технику в районе Работино

    Рогов: Россия сохраняет огневой контроль над Работино
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Работино находится под огневым контролем России, удерживается юго-западная окраина поселка, а также высоты вблизи населенного пункта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что армия РФ «тактически» вышла из Работино.

    «Мы продолжаем контролировать юго-западную окраину Работино. В настоящий момент противник удерживает северную и центральную части населенного пункта. Любые попытки ВСУ прорваться в зону, удерживаемую российскими войсками, пресекаются. Фактически село попало на так называемые качели войны», – сказал Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией».

    «Ситуация здесь аналогична Пятихаткам и Урожайному. То есть периодически некоторые участки Работино переходят «из рук в руки». Вместе с тем нашими военными заняты высоты к югу от села, что дает России некоторое преимущество на данном участке», – отмечает собеседник.

    «Фактически любое передвижение противника просматривается российской армией. Работино для нас «как на ладони»: огневой контроль распространяется на всю его территорию. Активно работают дроны, артиллерийские установки и авиация. Что касается Вербового, расположенного восточнее Работино, там российские военные смогли отбить две атаки противника. При этом ВСУ попытались прорваться по направлению к Новопрокоповке», – акцентирует он.

    «Однако стоит понимать – противник использует большое число западной техники. Пожалуй, здесь представлены все образцы «помощи», которые Запад направляет ВСУ. Много Leopard, Bradley. Офис Зеленского перебрасывает сюда и сотни бойцов с других направлений», – резюмирует Рогов.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы оставили Работино. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live». По его словам, армия «тактически» вышла из населенного пункта, потому что «держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, не представляется чем-то целесообразным».

    Он отметил, что села почти не существует, оно «осталось только на карте». При этом российские силы заняли главенствующие высоты, в то время как ВСУ остались внизу. Как уточнил Балицкий, такая расстановка устраивает наши войска.

    Напомним, в районе Работина российские военные уничтожили танк Challenger 2 британского производства. На официальном сайте компании-производителя ранее было опубликовано сообщение, что данная модель не имела боевых потерь. Российское посольство в Лондоне опубликовало фотографию с разрушенной машиной.

    В целом за последнее время ВСУ в районе населенного пункта потеряли до 170 человек, два танка, три бронированные машины, четыре автомобиля, три американские артиллерийские системы М777 и гаубицу М119, немецкую САУ Panzerhaubitze-2000, британское орудие FH-70, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

    В пятницу газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что заявления западных СМИ о прорыве «линии Суровикина» на участке Работино – Вербовое преждевременны.

    Коментарии (25)
    6 сентября 2023, 07:33
    Российские войска накрыли огнем спецназ «Азова» у Серебрянского лесничества

    Спецназ «Азова» накрыт ударами авиации и огнем артиллерии у Серебрянского лесничества

    Tекст: Антон Антонов

    У Серебрянского лесничества ударами авиации и артиллерии накрыли штурмовые группы 67-й механизированной бригады вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    ВСУ потеряли до 30 боевиков. Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа сорваны атаки украинских штурмовых групп. Уничтожена станция артиллерийской разведки западного производства ВСУ. Российская авиация атаковала командно-наблюдательный пункт и пункты временной дислокации украинских сил у Кировска и Серебрянки, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские силы на Южно-Донецком направлении помешали ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного – украинская «группа уничтожена», передает ТАСС.

    Чехов также рассказал, что номер расчета реактивного артиллерийского дивизиона танковой бригады рядовой Филипп Верещагин во время одного из ночных боев на Южно-Донецком направлении смог отразить атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ, уничтожив трех боевиков, остальные обратились в бегство.

    РСЗО «Смерч» нанесла удар по украинским войскам северо-западнее Времевки, уничтожив боевую бронированную машину, автомобильную технику и солдат ВСУ. У Катериновки уничтожен украинский склад боеприпасов, в Угледаре под удар попал пункт временной дислокации ВСУ, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы и живая сила противника.

    Юго-восточнее Новодаровки уничтожен пикап с украинскими боевиками, северо-восточнее Никольского – пикап с переносным противотанковым комплексом, у Привольного – буксируемая гаубица Д-20. Кроме того, уничтожены украинские минометные расчеты западнее Пречистовки, южнее Новодаровки, южнее Константиновки и два минометных расчета севернее Никольского, сообщил Чехов.

    Российская авиация атаковала позиции ВСУ в районе Пречистовки, Новодонецкого, Угледара и Старомайорского. Украинский беспилотник «Фурия» сбит из ЗРК «Стрела-10».

    В августе сообщалось, что националистическое формирование «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России) вернулось в зону боевых действий, боевики отправились в район Серебрянского лесничества.

    Коментарии (2)
    7 сентября 2023, 13:14
    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине

    Президент Финляндии Ниинисте предупредил о риске эскалации конфликта на Украине и возможности применения ядерного оружия

    Президент Финляндии допустил применение ядерного оружия при эскалации на Украине
    @ IMAGO/Seppo Samuli/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Ниинисте призвал лица, принимающие решения, быть готовыми к эскалации и серьезно относиться к риску применения атомного оружия. По его словам, риск применения такого оружия «абсолютно огромен», это будет «конец света», передает «Интерфакс».

    По его оценке, разрешение конфликта пока не просматривается, «Россия глубоко обороняется и вытеснить россиян с Украины будет сложно».

    На вопрос о том, согласится ли Финляндия с тем, что Украина нанесет удар по российской стороне, и как она отреагирует, если при этом будет использовано оружие, предоставленное Финляндией, Ниинисте сказал: «Оружие Финляндии было передано для обороны и, насколько я знаю, оно использовалось в этих целях».

    Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил о начале третьей мировой войны. В прошлую субботу Москва предупредила о риске прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине.

    Коментарии (11)
    6 сентября 2023, 06:25
    США захотели «удержать» Северную Корею от поставок оружия России

    Помощник президента США Салливан заявил об «интенсивном продвижении» переговоров КНДР и России о поставках оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность введения новых санкций против КНДР в связи с приписываемыми ей поставками вооружений в Россию, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что такой шаг Пхеньяна «не лучшим образом отразится на Северной Корее».

    Салливан обвинил КНДР в поставках России вооружений для атак «зерновых хранилищ и отопительной инфраструктуры» на Украине. По его словам, КНДР «заплатит за это в рамках международного сообщества», передает ТАСС.

    При этом США «не видели», чтобы КНДР «осуществляли значительные поставки боеприпасов или других военных средств в Россию». По версии Вашингтона, переговоры России и КНДР «относительно военной поддержки достаточно интенсивно продвигаются».

    США намерены «призывать Северную Корею выполнять взятые на себя публичные обязательства не поставлять в Россию вооружения», а также искать способы «удержать Северную Корею от этого шага».

    Напомним, в YT сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в середине сентября может посетить Россию и встретиться с главой российского государства Владимир Путиным. В Кремле отказались комментировать возможность встречи Путина и Ким Чен Ына.

    Коментарии (7)
    5 сентября 2023, 21:11
    На Украине назвали число желающих покинуть страну мужчин

    Госпогранслужба: Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть около 30 человек

    На Украине назвали число желающих покинуть страну мужчин
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские пограничники ежедневно задерживают около 20-30 человек, которые пытаются незаконно покинуть страну, большинство из них мужчины призывного возраста, им ограничен выезд, сообщил представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко.

    Он пояснил, что пограничные наряды задерживают нарушителей, в основном призывного возраста мужчин, на границе с Румынией и Молдавией вне пунктов пропуска, передает РИА «Новости».

    Демченко уточнил, что с начала СВО за незаконное пересечение границы Украины были задержаны 14 600 человек, есть случаи на официальных пунктах пропуска, около 6 200 человек пытались уехать из страны по поддельным документам.

    Ранее законопроект об отмене отсрочки от мобилизации украинцам старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения, был внесен в Верховную раду.

    Между тем, власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине уклонистов.

    Коментарии (8)
    Главное
    ВВС Британии начали охранять суда с украинским зерном
    Американский разведчик осудил слова Блинкена об «успехах» ВСУ
    Германский политолог Рар указал на раскол ЕС из-за проблемы беженцев
    В Польше отреагировали на требование Киева разрешить экспорт зерна в ЕС
    Киев потребовал от Пекина разъяснить цель пребывания китайской певицы в ДНР
    В Курской области в результате отравления шаурмой погиб человек, еще 22 пострадали
    В Общественной палате предложили сажать педофилов на пожизненное или кастрировать

    Российский туризм повторяет путь сельского хозяйства

    C внутренним российским туризмом происходит ровно то, что и с российским сельским хозяйством после введения западных продовольственных санкций несколько лет назад, – настоящий бум. Летний туристический сезон 2023 года показал эффективность мер по поддержке туризма, принятых правительством России, и ряд других значимых обстоятельств. Подробности

    Перейти в раздел

    Кладбище в Киеве помогло Блинкену оценить потенциал ВСУ

    Спустя год в Киев вновь прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Посетив Берковецкое кладбище, он дал положительную оценку «контрнаступу» ВСУ и заявил о продолжении поддержки Украины. Однако эти ритуальные действия – лишь декорация, которая оттеняет истинные мотивы визита Блинкена в Киев. Подробности

    Перейти в раздел

    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Польше неловко за своих наемников на Украине

    Уже тысячи польских наемников погибли на Украине. Казалось бы, массовая гибель сограждан должна будоражить и польское общество, и польские власти. Однако для официальной Варшавы всех этих людей будто бы не существует. Почему руководство Польши заняло крайне странную, двойственную и даже стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

      Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............