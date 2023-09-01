Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.4 комментария
Планировавшего теракт в Курске россиянина осудили на 15 лет
Военный суд приговорил планировавшего теракт в Курске россиянина к 15 годам лишения свободы
Планировавший устроить взрыв в торговом центре или на вокзале в Курске россиянин Рамазан Муртузов приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщают в пресс-службе второго Западного окружного военного суда.
Уточняется, что СБУ завербовали россиянина, после задержания мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении, передает ТАСС.
В пресс-службе также отметили, что суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.
Кроме того, россиянин обязан выплатить штраф в размере 1 млн рублей и ограничение свободы на один год и шесть месяцев.
«Приговор на данный момент не обжалован», – заключили в суде.
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