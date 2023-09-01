Планировавшего теракт в Курске россиянина осудили на 15 лет

Военный суд приговорил планировавшего теракт в Курске россиянина к 15 годам лишения свободы

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что СБУ завербовали россиянина, после задержания мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении, передает ТАСС.

В пресс-службе также отметили, что суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.

Кроме того, россиянин обязан выплатить штраф в размере 1 млн рублей и ограничение свободы на один год и шесть месяцев.

«Приговор на данный момент не обжалован», – заключили в суде.

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