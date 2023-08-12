Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Все выселенные из отелей в Турции дети вернулись в Россию
Посольство: Дети, пострадавшие в Анталье от действий компании «Колибри-тур», вернулись в Россию
Все дети, которых из-за недобросовестных действий туристической компании «Колибри Тур» выселили из отеля во время отдыха в Турции, вылетели обратно в Россию, сообщили в посольстве России в Анкаре.
В сообщении в Telegram-канале диппредставительства говорится, что с 9 августа сотрудники посольства держали на контроле ситуацию с местом проживания детей в отелях Кемера и обеспечением их всем необходимым, в том числе медпомощью.
С 9 августа в Москву и Петербург вернулись восемь детей в возрасте от восьми до 14 лет, а концу дня 11 августа в Россию вылетели все дети, прибывшие в Турцию по линии «Колибри Тур».
Дипломаты поблагодарили руководству туристических компаний «Анекс Тур», «Корал Тревел» и «Пегас Туристик» за активное содействие в возвращении российских детей на Родину.
Ранее в «Колибри-тур МСК» сообщали, что организовывали отдых 68 детей из России. При этом в СМИ фигурировала информация о том, что на улице оказались более 100 несовершеннолетних граждан России.
Туркомпания не смогла выполнить свои финансовые обязательства, и российских детей дважды выселяли из отелей в Турции. Сообщалось, что им приходилось ночевать на улице.