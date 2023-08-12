Все выселенные из отелей в Турции дети вернулись в Россию

Посольство: Дети, пострадавшие в Анталье от действий компании «Колибри-тур», вернулись в Россию

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении в Telegram-канале диппредставительства говорится, что с 9 августа сотрудники посольства держали на контроле ситуацию с местом проживания детей в отелях Кемера и обеспечением их всем необходимым, в том числе медпомощью.

С 9 августа в Москву и Петербург вернулись восемь детей в возрасте от восьми до 14 лет, а концу дня 11 августа в Россию вылетели все дети, прибывшие в Турцию по линии «Колибри Тур».

Дипломаты поблагодарили руководству туристических компаний «Анекс Тур», «Корал Тревел» и «Пегас Туристик» за активное содействие в возвращении российских детей на Родину.

Ранее в «Колибри-тур МСК» сообщали, что организовывали отдых 68 детей из России. При этом в СМИ фигурировала информация о том, что на улице оказались более 100 несовершеннолетних граждан России.

Туркомпания не смогла выполнить свои финансовые обязательства, и российских детей дважды выселяли из отелей в Турции. Сообщалось, что им приходилось ночевать на улице.