СК начал проверку в связи с выселением детей из отеля в Турции

Следователи начали проверку в связи со скандалом с выселением детей из отеля в Турции

Tекст: Александра Юдина

По словам источника, проводится доследственная проверка, передает РИА «Новости». При этом в посольстве России в Анкаре сообщили, что отдых школьникам организовала компания «Колибри», которая бросила детей на произвол судьбы и не выходит на связь. Детей дважды выселили из отелей.

Отмечается, что дипломаты совместно с генконсульством в Анталье продолжали следить за ситуацией, так как им продолжали поступить жалобы родителей на условия приема и размещения детей и сопровождающих общим числом свыше 70 человек.

Как выяснилось позднее, в «Колибри» оказались не готовы выполнять финансовые обязательства, однако представители заверили, что сделают все возможное для досрочного возвращения детей в Россию.

Как сообщает ТАСС, российское Минэкономразвития запросило у туроператора всю документацию, в том числе платежные документы, для установления всех обстоятельств поездки. В ведомстве отметили, что компания не входит в Единый федеральный реестр туроператоров, то есть не имеет права вывозить организованные группы туристов за рубеж.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что группу из 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что туркомпания «Колибри-тур» не оплатила для них отель. Роспотребнадзор сообщил, что взял ситуацию на контроль, и призвал родителей детей обратиться в его территориальные органы за помощью в составлении претензий в адрес туроператора.