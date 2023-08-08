Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.3 комментария
СК начал проверку в связи с выселением детей из отеля в Турции
Следователи начали проверку в связи со скандалом с выселением детей из отеля в Турции
Следственный комитет начал проверку после выселения детей из России в Турции в связи с неуплатой туроператором, сообщил осведомленные источник в правоохранительных органах.
По словам источника, проводится доследственная проверка, передает РИА «Новости». При этом в посольстве России в Анкаре сообщили, что отдых школьникам организовала компания «Колибри», которая бросила детей на произвол судьбы и не выходит на связь. Детей дважды выселили из отелей.
Отмечается, что дипломаты совместно с генконсульством в Анталье продолжали следить за ситуацией, так как им продолжали поступить жалобы родителей на условия приема и размещения детей и сопровождающих общим числом свыше 70 человек.
Как выяснилось позднее, в «Колибри» оказались не готовы выполнять финансовые обязательства, однако представители заверили, что сделают все возможное для досрочного возвращения детей в Россию.
Как сообщает ТАСС, российское Минэкономразвития запросило у туроператора всю документацию, в том числе платежные документы, для установления всех обстоятельств поездки. В ведомстве отметили, что компания не входит в Единый федеральный реестр туроператоров, то есть не имеет права вывозить организованные группы туристов за рубеж.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что группу из 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что туркомпания «Колибри-тур» не оплатила для них отель. Роспотребнадзор сообщил, что взял ситуацию на контроль, и призвал родителей детей обратиться в его территориальные органы за помощью в составлении претензий в адрес туроператора.