Партия Шольца призвала защитить небо Украины с территории НАТО

Депутаты Бундестага из партии Шольца сочли возможным защитить небо Украины с территории НАТО

Tекст: Вера Басилая

Он считает недостаточными поставки систем ПВО и боеприпасов в прифронтовые районы. Вайнгартен заявил, что ПВО на границе стран НАТО с Украиной могут действовать далеко в воздушном украинском пространстве, а комплексы Patriot будут иметь дальность действия до 100 км, передает ТАСС.

Эксперт предложил добиваться поддержки и сотрудничества непосредственно граничащих с Украиной Польши, Словакии и Венгрии.

Депутат от СДПГ Андреас Шварц назвал ПВО «ахиллесовой пятой»украинской армии, поэтому рассмотрение вопроса об обеспечении защиты Украины со стороны стран НАТО может быть альтернативой.

При этом некоторые немецкие политики, в том числе из СДПГ, отнеслись скептически к предложенной коллегами инициативе. Глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених назвал эту идею крайне опасной, поскольку такие действия превратят Германию «непосредственно в воюющую сторону».

Ранее Зеленский заявил, что у Украины есть четверть необходимого вооружения для ПВО, а для обеспечения «паритета» в воздушном пространстве Киеву нужно от 120 до 130 истребителей F-16.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем может обернуться идея Бундестага защитить Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии.