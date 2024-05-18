Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».0 комментариев
Партия Шольца призвала защитить небо Украины с территории НАТО
Депутаты Бундестага из партии Шольца сочли возможным защитить небо Украины с территории НАТО
Необходимо разместить германские зенитно-ракетные войска на территории НАТО на границе с Украиной для защиты воздушного пространства над Западной Украиной с помощью систем Patriot, заявил журналу Der Spiegel военный эксперт СДПГ, член комитета Бундестага по обороне Джо Вайнгартен.
Он считает недостаточными поставки систем ПВО и боеприпасов в прифронтовые районы. Вайнгартен заявил, что ПВО на границе стран НАТО с Украиной могут действовать далеко в воздушном украинском пространстве, а комплексы Patriot будут иметь дальность действия до 100 км, передает ТАСС.
Эксперт предложил добиваться поддержки и сотрудничества непосредственно граничащих с Украиной Польши, Словакии и Венгрии.
Депутат от СДПГ Андреас Шварц назвал ПВО «ахиллесовой пятой»украинской армии, поэтому рассмотрение вопроса об обеспечении защиты Украины со стороны стран НАТО может быть альтернативой.
При этом некоторые немецкие политики, в том числе из СДПГ, отнеслись скептически к предложенной коллегами инициативе. Глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених назвал эту идею крайне опасной, поскольку такие действия превратят Германию «непосредственно в воюющую сторону».
Ранее Зеленский заявил, что у Украины есть четверть необходимого вооружения для ПВО, а для обеспечения «паритета» в воздушном пространстве Киеву нужно от 120 до 130 истребителей F-16.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем может обернуться идея Бундестага защитить Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии.