Минздрав Словакии: Состояние Фицо после покушения по-прежнему серьезное

Рар: Из-за инициативы об иноагентах Венгрия рискует своим членством в ЕС

Рар предрек реакцию руководства ЕС на идею Венгрии о законе об иностранных агентах

Tекст: Евгений Поздняков

«В США закон об иностранных агентах был принят еще в середине прошлого века. Данная инициатива, правда, в более скрытом виде имеется и у европейских государств. Желание отгородиться от влияния внешних сил становится некой нормой в политике многих стран. В этом плане Запад не является исключением», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Однако местные либеральные элиты считают, что для продвижения идей свободы и демократии не должно существовать никаких преград. Разумеется, другие международные акторы не согласны с таким подходом и даже начинают выступать против подобных ограничений. Таковыми долгое время являлись Россия и Китай. С недавнего времени к ним присоединились Турция и Грузия», – подчеркивает собеседник.

«Повестку закона об иноагентах теперь перехватывает и Венгрия. Если Будапешт действительно решится на принятие полноценной инициативы, сравнимой с той, что одобрили в Тбилиси, последствий не миновать. На этом фоне страну даже могут лишить членства в ЕС, поскольку другие члены объединения не хотят идти на аналогичные шаги», – уточняет эксперт.

«Данную позицию Брюссель четко продемонстрировал на примере диалога с Грузией, которой дали понять, что принятие закона ставит на паузу вопрос о членстве республики в объединении. Тем не менее нельзя исключать, что Еврокомиссия может решиться на создание схожей общеевропейской инициативы», – резюмирует Рар.

Ранее стало известно, что Венгрия намерена выступить за введение в ЕС законов об иноагентах по грузинскому образцу. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена на территории России) сообщил советник премьер-министра страны Балаж Орбан. «Защита суверенитета от нежелательного иностранного вмешательства – это не угроза, а необходимое условие демократии», – объяснил он.

На этом фоне он призвал коллег прекратить осуждение инициативы и попытаться последовать примеру Тбилиси. До этого Будапешт также препятствовал осуждению грузинского закона со стороны ЕС, сообщает Politico. По данным издания, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подготовил «решительное заявление» с критикой Грузией, однако не стал его публиковать.

По изначальному плану ожидалось, что все 27 государств – членов объединения подпишут документ, но Венгрия выступила против предлагаемых тезисов. Боррель был вынужден перейти к плану «Б» и высказать свою позицию совместно с комиссаром ЕС Оливером Вархели. Однако он также не согласился с формулировками, из-за чего заявление было отложено «в стол».

Сложившаяся ситуация вызывает широкое негодование у местных элит. Так, один из дипломатов объединения назвал отсутствие реакции Евросоюза на грузинский закон «позором». Он напомнил, что в это же время США уже выразили опасение в связи с действиями Тбилиси и указали на то, что инициатива не соответствует демократическим принципам.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Вашингтон намерен продолжать давление на Грузию.