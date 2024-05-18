Минобороны: ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море и на Днепре

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены радиолокационная станция ЗРК«IRIS-T» производства ФРГ, а также склад хранения безэкипажных катеров.

Кроме того, средства ПВО сбили 37 беспилотников, ракету «Точка-У», а также 21 реактивный снаряд HIMARS производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха».

Всего с начала СВО уничтожены: 601 самолет, 274 вертолета, 24271 беспилотный летательный аппарат, 522 ЗРК, 16074 танка и других боевых бронированных машин, 1304 боевые машины РСЗО, 9664 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21783 единицы специальной военной автомобильной техники.