В Турции выселили из отеля более 90 детей из России

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    США захотели стать частью зерновой сделки
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    4 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    10 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    8 комментариев
    Новости
    19:25Цена нефти марки Brent на ICE превысила 86 долларов за баррель

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля 2023 года.

    19:17«Единая Россия» начала сбор предложений в народную программу в Херсонской области

    Во всех муниципальных округах Херсонской области, в том числе прифронтовых, проходят встречи кандидатов от партии «Единая Россия» с жителями.

    19:08В Турции выселили из отеля более 90 детей из России

    Около 100 детей из России выселили из отеля в Турции из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители приобрели поездку.

    18:59Российской фигуристке Самоделкиной предлагали выступать за Германию или Израиль

    Российской фигуристке Софье Самоделкиной в 2022 году предлагали перейти в сборные Германии или Израиля, сообщили СМИ.

    18:50Глава СНБО Украины назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью местному телеканалу заявил, что считает россиян азиатами, добавив, что, по его мнению, украинцы человечнее.

    18:42Глава Минпромторга посетил предприятия Запорожской области

    В ходе поездки в Запорожскую область вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров посетил предприятие «Бердянские жатки», которое производит машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства, а также занимается ремонтом сельскохозяйственного навесного оборудования.

    18:34Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках без комиссии. Это правило касается переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ.

    18:25В четырех регионах России проведут эксперимент по исламскому банкингу

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане вводится в качестве эксперимента правовой режим деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию.

    18:17Закрыт финансовый канал между Россельхозбанком и JP Morgan для зерновой сделки

    Прямой канал между Россельхозбанком и американским JP Morgan, предложенный Западом и ООН для зерновой сделки вместо SWIFT, закрыли 2 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    18:08В Минэнерго обсудили восстановление электросетей в новых регионах

    Оперативный штаб по обеспечению энергоресурсами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей обсудил реализацию мероприятий по восстановлению магистрального электросетевого комплекса. Так, 25 из них закончены, работа еще по 10 – продолжается, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

    17:59В Латвии предупредили о массовой высылке россиян

    МВД Латвии выслало письма с просьбой покинуть страну в сентябре гражданам России, сообщил глава комиссии Сейма республики по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмар Лидак.

    17:50Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 10% налог для крупных компаний, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

    17:42ЕР определилась с кандидатами на должности глав новых регионов

    Генсовет партии «Единая Россия» определился с кандидатами на должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, решение будет направлено президенту.

    17:33Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

    Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Также ученики снова будут получать серебряные медали.

    17:25Навального приговорили к 19 годам по делу об экстремизме

    Мосгорсуд приговорил Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, сообщили в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где проходит выездное заседание суда.

    4 августа 2023, 19:08

    В Турции выселили из отеля более 90 детей из России

    Российских детей выселили из гостиницы в Турции из-за неуплаты

    В Турции выселили из отеля более 90 детей из России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Около 100 детей из России выселили из отеля в Турции из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители приобрели поездку.

    Проблема возникла из-за проблем с оплатой проживания организатором детского лагеря «Колибри» в Кемере. Около ста российских детей среди ночи оказались на улице. Всю ночь дети катались на автобусе, спали в нем, а также на лавочках в парке. Новый отель нашли к утру, но заселиться удалось только в девять вечера. Но и там их ждала неприятность: организатор опять не продлил проживание, и детей опять выгоняют на улицу, пишет портал «Турдом».

    В отеле находятся дети в возрасте от восьми лет, у которых мало наличных и нет обратных авиабилетов. По словам вице-президента альянса туристических агентств России Александра Мкртчяна, дети провели прошлую ночь на скамеечке, что является поводом для судебного разбирательства. Он заявил, что будут договариваться с Турцией о поселении детей в долг, чтобы не оставлять их на улице, передают «Известия».

    Также Мкртчян добавил, что туроператор должен будет компенсировать стоимость путевок детям, ему грозит уголовное дело со всеми вытекающими последствиями.

    Между тем Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в Турции с российскими детьми, а также призвал родителей составить групповой иск против туроператора в суд.

    Ранее президент Турции Эрдоган анонсировал вероятный рекорд по числу российских туристов в стране.

    1 августа 2023, 21:54
    Турция приостановила экспорт оливкового масла

    Минторг Турции сообщил о приостановлении экспорта оливкового масла до 1 ноября

    Турция приостановила экспорт оливкового масла
    @ Movementway/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство торговли Турции приняло решение о приостановке экспорта оливкового масла из страны до 1 ноября. Ведомство объяснило такой шаг ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны.

    По данным Международного совета по оливкам (IUC), на которые ссылается турецкое ведомство, производство оливкового масла в мире снизилось на 20% на фоне засухи в Европе, в первую очередь в Италии и Испании. В Турции, напротив, производство выросло на 62%, передает ТАСС.

    Экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль 2023 года вырос на 240%, составив 136,5 тыс. тонн. Причем из-за роста мировых цен на масло значительное удорожание зафиксировано в Турции – на 102%.

    Министерство торговли Турции подчеркивает, что из-за установленных ЕС высоких таможенных пошлин Турция может поставлять оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью конечному потребителю в странах – членах ЕС в «крайне небольших» количествах. При этом Испания и Италия, по данным ведомства, перерабатывают поставленное Турцией масло оптом и в бочках и затем под собственными брендами продают их в третьи страны.

    Так, с ноября 2022 года экспорт турецкого масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз в сравнении с тем же периодом предыдущего года, а в Италию – в 44 раза.

    Ранее сообщалось, что июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. Отмечалось, что из-за мер по экономии воды ожидаются снижения объемов производства вина и оливкового масла.

    Коментарии (20)
    2 августа 2023, 14:08
    Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану причины, по которым Москва вышла из зерновой сделки, и подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин изложил принципиальную позицию Москвы в связи с прекращением действия зерновой сделки. В частности, президент подчеркнул, что из-за отсутствия прогресса в реализации российской части договоренности ее продление потеряло смысл.

    При этом Путин подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой.

    Кроме того, российский лидер указал, что Москвой прорабатываются надежные варианты поставок российского зерна наиболее нуждающимся в продовольствии странам.

    Также в ходе переговоров Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Коментарии (57)
    3 августа 2023, 19:15
    Бросившего маленькую дочку на улице жителя Екатеринбурга нашли мертвым

    Полиция обнаружила тело отца, бросившего маленькую дочку на улице в Екатеринбурге

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге отец бросил пятилетнюю дочку на улице и пропал. Его тело нашли в кустах рядом с площадкой, предварительно, он погиб от передозировки наркотиков, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

    В Екатеринбурге отец взял на велосипедную прогулку пятилетнюю дочку, оставил ее на улице одну, пообещав, что вернется. Тревогу забили неравнодушные родители других детей, игравших на площадке. Они вызвали полицию, сообщив, что на площадке несколько часов сидит маленькая девочка без присмотра взрослых, передает Ura.ru.

    Полиция сначала разыскала маму и бабушку девочки, а потом обнаружила тело отца ребенка в кустах неподалеку от площадки, где он оставил свою дочь.

    По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина ранее был судим за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Он заявил, что одна из версий его смерти – злоупотребление опасными веществами, точный ответ даст экспертиза.

    Ранее мать утопила десятимесячную дочку в реке в Ярославле.

    Коментарии (2)
    2 августа 2023, 13:45
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Эрдоган назвал черноморскую инициативу «мостом мира» и отметил, что приостановка зерновой сделки не пойдет никому на пользу. Турецкий лидер также отметил, что стоимость зерна после приостановки зерновой сделки выросла на 15%, а во время ее реализации снизились на 23%, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в республику. Дата визита пока не уточняется.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России.

    Коментарии (6)
    2 августа 2023, 21:20
    Песков: Встреча Путина и Эрдогана пройдет не обязательно в Турции

    Песков: Встреча Путина и Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, место будет обговариваться

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, детали еще будут обговариваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума «Территория смыслов».

    «Место [встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана] будет обговариваться, это не обязательно Турция», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он пояснил, что Эрдоган приглашает Путина к себе в Турцию, однако сам президент России на ночной пресс-конференции в Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты.

    Песков также сообщил, что темы урегулирования на Украине и продления зерновой сделки будут в повестке дня планируемой встречи президентов России и Турции, как и многопрофильные двусторонние отношения, и обмен мнениями по всем мировым делам. В то же время пресс-секретарь российского лидера отметил, что по теме продления зерновой сделки Путин дал исчерпывающие объяснения своему турецкому коллеге.

    В среду президенты России и Турции провели телефонный разговор после перерыва в почти пять недель.

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    2 августа 2023, 14:12
    В АТОР назвали самые выгодные направления для отдыха до конца летнего сезона

    АТОР: Дешевле всего можно отдохнуть до конца летнего сезона в Крыму и Египте

    Tекст: Александра Юдина

    Дешевле всего можно отдохнуть внутри России до конца летнего сезона в Крыму, а за рубежом – в Египте и ОАЭ, сообщает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    По ее словам, в августе-сентябре самый дешевый отдых будет в Крыму. Из зарубежных направлений самый дешевый отдых, скорее всего, будет в Египте и ОАЭ, передает ТАСС.

    Так, недельная поездка в Крым в августе или сентябре обойдется минимум в 50 тыс. рублей на двоих, в среднем ценовом сегменте – в 70 тыс. рублей.

    Эксперт отметила, что недорогими зарубежными направлениями для пляжного отдыха зимой являются Египет, ОАЭ и Таиланд.

    При этом Ломидзе добавила, что касательно горнолыжных туров, то бюджетные варианты размещения можно найти в Шерегеше и на Красной поляне при условии раннего бронирования.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как необычные направления отдыха россияне выбирают в этом году.

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    3 августа 2023, 20:04
    Россия и Турция обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

    МИД России и Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщили в МИД России.

    Вершинин и Акчапар обменялись мнениями по ситуации вокруг зерновой сделки после ее завершения на фоне невыполнения условий России и меморандума с ООН по нормализации поставок отечественной сельхозпродукции на мировые рынки, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    Кроме того, президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

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    3 августа 2023, 11:33
    В России появилась возможность открыть виртуальную карту турецкой платежной системы

    В маркетплейсах AppStore и Google Play появилась возможность скачать приложение виртуальной карты турецкой платежной системы

    Tекст: Александра Юдина

    В сервисах AppStore и Google Play появилась возможность скачать приложение Letim, с помощью которого россияне могут открыть виртуальную карту турецкой платежной системы Troy.

    Отмечается, что с помощью приложения можно оплачивать товары, услуги и снимать деньги в банкоматах Турции, используя QR-код, передает «Коммерсант».

    Кроме того, существует возможность быстрого пополнения карты через систему быстрых платежей на сумму до 250 тыс. лир в месяц (около 850 тыс. рублей). При этом на счет в российском банке можно вернуть только весь остаток с турецкой карты.

    Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно оцифровать скан загранпаспорта.

    Тем не менее юристы призывают подходить с осторожностью к новой возможности, так как имеется крайне скудная информация о сервисе и не работает кол-центр.

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    1 августа 2023, 20:24
    «Движение первых» начало раздавать наборы первоклассникам в новых регионах

    Tекст: Ольга Никитина

    «Движение первых» выдало будущим первоклассникам из Луганска школьные наборы, включающие все самое необходимое для начала учебы. Всего до 1 сентября в ЛНР «наборы первых» получат около 10 тыс. будущих первоклассников, сообщили в движении.

    Как уточнил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров, в набор вошли рюкзак, дневник, тетради, наборы для творчества. Кроме того, детям выдали полный канцелярский набор школьника, блокнот-планер, светоотражатель, значок и силиконовый браслет «Движения первых», а также сумку для сменной обуви.

    Сообщается, что Народный фронт и платформа «Россия – страна возможностей» предоставили наборы плотных тетрадей, а также стикерпаки, которыми можно украсить блокноты и дневники. Российское общество «Знание» – школьный пенал с наполнением и уникальное издание графических новелл о Героях СВО, в ярких иллюстрациях повествующее о мужестве и самоотверженности российских военнослужащих.

    До 1 сентября такие же наборы получат 30 тыс. детей из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик в местных школах. «Первый класс – это новая эпоха в жизни любого ребенка. Очень важно, что для наших детей эта эпоха начинается уже в России. И спасибо «Движению первых» за помощь и поддержку наших ребят», – рассказала мама будущей ученицы одной из луганских школ.

    Напомним, что в конце июля в Москве активисты движения вместе с председателем правления «Движения первых» Григорием Гуровым распределяли принадлежности по рюкзакам. Общий вес отправленных наборов составил 125 тонн. Инициаторами сбора выступили «Движение первых», Министерство просвещения РФ, Росмолодежь, Народный фронт, президентская платформа «Россия – страна возможностей», Российское общество «Знание» и партия «Единая Россия».

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    3 августа 2023, 10:00
    В Анкаре не исключили подписания соглашений в ходе визита Путина

    Tекст: Алина Власенко

    Анкара не исключает, что в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию будут подписаны соглашения о сотрудничестве с Москвой, в том числе в энергетической сфере, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    По словам источника, турецко-российские отношения охватывают широкий спектр, по всем направлениям есть плодотворное сотрудничество.

    В то же время источник уточнил, что дата планируемого визита Путина в Турцию пока согласовывается, передает РИА «Новости».

    Ранее канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что лидеры России и Турции договорились о предстоящем визите российского лидера в Турцию. В то же время в Кремле сообщили, что встреча президентов не обязательно состоится на турецкой территории.

    Коментарии (5)
    2 августа 2023, 13:59
    Эрдоган анонсировал вероятный рекорд по числу российских туристов в Турции

    Эрдоган заявил о возможном рекорде по числу российских туристов в Турции

    Tекст: Алина Власенко

    В Турции может быть установлен новый рекорд по числу туристов из России, заявил президент республики Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

    Эрдоган заявил о росте интереса российских туристов к Турции и выразил уверенность, что в этом году будет установлен рекорд по числу прибывших из России туристов, передает ТАСС.

    Ранее экономист Реджеп Эрчин заявил, что Турция в связи с ростом цен и курса иностранной валюты по отношению к лире станет дороже для российских туристов и превратится в «дешевый курортный поселок» для жителей Европы.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 12:54
    Песков сообщил о начавшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время проводят телефонный разговор после перерыва в почти пять недель, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что беседуют лидеры прямо сейчас, передает ТАСС.

    По итогам переговоров Кремль выпустит пресс-релиз, добавил Песков.

    Ранее Эрдоган заявлял, что Путин якобы высказал ряд предложений по зерновой сделке.

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    4 августа 2023, 10:59
    Дело об убийстве новорожденного отцом в больнице Кызыла возбудили в Туве

    СК возбудил дело об убийстве новорожденного отцом в больнице Кызыла в республике Тува

    Tекст: Александра Юдина

    Житель республики Тува обвиняется в убийстве новорожденного во время ссоры с сожительницей, сообщает региональное СУ СК.

    На сайте ведомства указано, что мужчина уронил ребенка на пол по время ссоры с сожительницей, новорожденный скончался в реанимационном отделении больницы от полученного тяжкого телесного повреждения.

    По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего.

    В СК отметили, что мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В данный момент в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

    В июле в реке Которосль под Толбухинским мостом было найдено тело младенца, под подозрение попала его мать, она задержана.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 13:49
    В Кремле подтвердили намерения Путина и Эрдогана провести встречу

    Представитель Кремля Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган намерены провести встречу

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган подтвердили намерение встретиться в скором времени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президенты подтвердили намерение скоро встретиться, однако место встречи и сроки проведения такой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам, передает РИА «Новости».

    Ранее канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что лидеры России и Турции договорились о предстоящем визите российского лидера в Турцию. В то же время в Кремле сообщили, что встреча президентов не обязательно состоится на турецкой территории.

    Коментарии (40)
    4 августа 2023, 17:33
    Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

    Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников и серебряных медалях

    Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Также ученики снова будут получать серебряные медали.

    Согласно документу, опубликованном на официальном портале правовой информации, школьники будут привлекаться к полезной трудовой деятельности с учетом их возрастных и психофизических особенностей.

    Кроме того, Путин подписал закон, согласно которому выпускники школ, окончившие учебу всего с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично», будут получать серебряные медали.

    Ранее в 2014 году в России серебряные медали по окончании школы были отменены.

    До этого Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников.

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    Россия довела западную разведку до крайностей

    Участились случаи прямых обращений западных разведок к российским гражданам – их зовут стать предателями, сотрудничать, продавать Родину. Этим отметился и глава британской разведки МИ6 Ричард Мур, и представители ЦРУ, и настолько, что МИД РФ предложил действовать зеркально и способствовать работе граждан западных стран на разведку России. Какое отношение все это имеет к реальной работе разведок? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

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