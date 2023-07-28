Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».4 комментария
Украинская саблистка Харлан пообещала никогда не пожимать руки россиянам
Саблистка Харлан: Украинцы готовы соревноваться с россиянами, но никогда не пожмут им руки
Украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что ее соотечественники готовы соревноваться с россиянами, но они никогда не пожмут им руки.
По ее словам, украинские спортсмены готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но никогда не пожмут им руки, передает РИА «Новости».
По словам Харлан, глава FIE Эммануэль Кациадакис ранее заверил ее, что после победы «можно» не пожимать руки, а вместо этого предложить соприкоснуться клинками сабель.
Напомним, Харлан выиграла у Смирновой со счетом 15:7. Россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю, а затем покинула площадку. Смирнова подала протест на нарушение регламента, его отклонили.
Позднее стало известно, что Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев. Смирновой и ее семье в соцсетях украинцы угрожают расправой. Харлан заявила, что решение организаторов «убило» ее.