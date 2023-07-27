Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».7 комментариев
Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой
Российской саблистке Смирновой поступили угрозы из-за скандала на ЧМ по фехтованию
После скандала на чемпионате мира по фехтованию российской саблистке Анне Смирновой и ее семье в социальных сетях поступают угрозы смерти из Украины.
Как пишет РИА «Новости», под постами россиянки в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская) большая часть комментариев с угрозами написана на украинском языке. Саблистка уже отключила возможность оставлять комментарии под фотографиями.
Ранее украинская саблистка Ольга Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю. После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.
Позже стало известно, что Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ