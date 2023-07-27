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Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту
Судьи дисквалифицировали на 60 дней отказавшуюся пожать руку россиянке украинскую саблистку Харлан
Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.
Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что FIE отклонила протест, а ФФР добивается отмены результата поединка между россиянкой и украинкой из-за того, что последняя нарушила регламент, и не пожала сопернице руку. По его словам, в результате Харлан получила черную карту, передает РИА «Новости».
Согласно регламенту FIE, в случае получения черной карты спортсмен будет исключен из соревнований до конца турнира, а также дисквалифицирован на 60 дней.
Ранее Харлан выиграла у российской спортсменки Анны Смирновой со счетом 15:7. После поединка россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю.
После этого украинка развернулась и ушла с площадки. Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента. Протест отклонили.