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Украинская саблистка Харлан отказалась пожать руку россиянке Смирновой
Украинская саблистка Харлан не пожала руку россиянке Смирновой на чемпионате мира
Украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию в Милане.
Поединок 1/32 финала завершился со счетом 15:7 в пользу украинки. По его завершении Смирнова подошла к сопернице, чтобы пожать руку, однако представительница Украины в ответ направила саблю в ее сторону, передает ТАСС.
Через несколько секунд Харлан развернулась и покинула спортивную площадку. После этого Смирнова обратилась к судьям, не покинув место проведения соревнований.
После консультаций судьи приняли решение не удовлетворять протест российской спортсменки и оставили в силе результат поединка. В общей сложности Смирнова провела на дорожке после поединка более 50 минут. Какое-то время спортсменка сидела на стуле, однако позднее к ней подошел представитель судейской комиссии и забрал его. Через несколько минут российская спортсменка покинула дорожку.
Ранее украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами.