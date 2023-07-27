Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами

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    Как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку
    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами»
    Группировка «Центр» отразила девять атак ВСУ на двух направлениях
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины
    Российские войска уничтожили американскую технику ВСУ в Запорожской области
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Африке идет борьба за будущее человечества

    Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина.

    6 комментариев
    Новости
    09:47В МИД сообщили о продолжении диалога с Анкарой по обеспечению поставок зерна

    Москва и Анкара продолжают вести диалог по зерновой сделке и поставкам продовольствия «без перекосов», которые были характерны для черноморской инициативы, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

    09:38САО «Мальва» подготовили для отправки в войска

    Госкорпорация «Ростех» готовит к поставкам в войска первое в России самоходное артиллерийское орудие (САО) на колесном ходу 2С43 «Мальва», которое уже прошло госиспытания, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

    09:25Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами

    Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе, следует из указа министерства.

    09:12Посол Украины заявил, что у Минобороны Германии нет недовольства ВСУ

    У Минобороны Германии нет недовольства действиями вооруженных сил Украины на стратегическом уровне, после каждой операции «проводится анализ ошибок», заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев.

    09:09РЖД захотели пускать в поезда по биометрии

    ОАО РЖД, Минцифры и Минтранс планируют в начале 2024 года провести эксперимент, который позволит пассажирам поездов дальнего следования подтверждать личность при помощи биометрии вместо проверки паспортов, сообщили СМИ.

    09:00Володин: После спецоперации на Украине многие страны откажутся от неэффективного западного оружия

    Любое новое оружие, которое США и Евросоюз поставят Украине, не сможет повлиять на исход спецоперации, но многие страны после этого откажутся покупать западное оружие из-за неэффективности, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    08:48В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала

    Производственное оборудование повреждено в одном из портов Одесской области на юге Украины, сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

    08:35Минтруд раскрыл средний размер пенсии в новых регионах России

    Средний размер пенсии в четырех новых российских регионах составляет 18,24 тыс. рублей, выплаты назначены 440 тыс. пенсионерам, ждут заявления еще более 300 тыс. человек, следует из данных Минтруда.

    08:30SpaceX за минуту до старта отменила запуск Falcon Heavy

    Компания SpaceX сообщила об отмене запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским спутником Jupiter 3 за минуту до старта.

    08:26Нефть подорожала почти на 1%

    Мировые цены на нефть в четверг выросли в среднем на 1% на фоне ряда позитивных факторов.

    08:19В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и генералу Ватутину

    Памятники поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину демонтировали на востоке Украины в Полтаве, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

    08:15Шойгу и Ким Чен Ын обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности

    Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Северную Корею обменялся с лидером КНДР Ким Чен Ыном мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности, сообщили в Минобороны.

    07:53Республиканец Десантис поддержал импичмент Байдена

    Губернатор Флориды и кандидат в президенты США Рон Десантис поддержал инициативу о начале процедуры импичмента действующего главы Белого дома Джо Байдена.

    07:32В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

    Украина начала «основной удар своего контрнаступления», пишут американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

    07:11Доллар на открытии торгов опустился ниже 90 рублей

    Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг, 27 июля, снизился на 25,5 копейки – до 89,9 рубля.

    27 июля 2023, 09:25

    Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами

    Минспорта: Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе, следует из указа министерства.

    Новый документ за подписью министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта запрещает отправлять сборные Украины только на те турниры, где россияне и белорусы выступают под своими флагами или своими публичными действиями или заявлениями выражают национальную принадлежность, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский шпажист Игорь Рейзлин не вышел на поединок 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию против россиянина Вадима Анохина. Напомним, в начале июля портал Tribuna.com со ссылкой на главу Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева сообщил, что спортсмены с Украины не будут принимать участие в дисциплинах чемпионата мира в Милане, в которых будут представлены представители России и Белоруссии.

    26 июля 2023, 16:35
    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ

    SVT: Украина оказалась не готова к противостоянию с беспилотниками «Ланцет»

    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия уязвима для ударов российских беспилотников «Ланцет», заявил обозреватель Эрик Нурдберг в своем материале для издания SVT.

    «Ланцет» стал одной из главных угроз для Украины во время контрнаступления, заявил Нурдберг в статье для SVT, передает РИА «Новости».

    Этот беспилотник позволяет бить вглубь украинской территории, где находятся ракетные комплексы и комплексы РЛС. У киевского режима же нет систем ПВО, которые могут сбивать такие дроны.

    Ранее источник сообщил, что ВС России уничтожили под Херсоном с помощью «Ланцетов» три американских 155-миллиметровых гаубицы М777.

    Коментарии (29)
    26 июля 2023, 17:15
    Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е

    Вице-спикер Госдумы Чернышов опубликовал записку Жириновского о виновных в развале российского авиапрома в 1990-е

    Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в своей записке писал, что США активно саботировали российскую авиапромышленность в 1990-е годы, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

    В своем Telegram-канале Чернышов процитировал записку, в которой говорится, что в 1990-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Рабочую заметку Жириновский писал для правительственного часа с министром транспорта в 2019 году.

    «В 90-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Сейчас он восстанавливается, но где расследование, кто конкретно соучастники развала и как они наказаны?»? – писал Жириновский.

    По словам Чернышова, уничтожение советской авиапромышленности является для него личной и семейной трагедией, потому что его отец много лет собирал советские широкофюзеляжные лайнеры Ил-86 и Ил-96. Также он добавил, что Россия не сможет двигаться вперед, если не сделает выводов из случившегося в 1990-е.

    Ранее Чернышов опубликовал записи Жириновского, в которых тот говорит, что в 2025 году необходимо ожидать объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум к 2040 году.

    Коментарии (36)
    26 июля 2023, 12:25
    Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области

    Врио губернатора Запорожской области Балицкий сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону в регионе

    Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки предприняли 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Балицкий добавил в Telegram, что обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, поскольку украинские военные с утра пытаются прорвать российскую оборону. В то же время врио губернатора уточнил, что российские войска дают жесткий отпор противнику, который несет значительные потери.

    Ранее Балицкий сообщил, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

    Коментарии (0)
    26 июля 2023, 20:25
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве, причины пока не известны, сообщили очевидцы.

    Они рассказали ТАСС, что взрывная волна ощущалась на северо-западе украинской столицы.

    Воздушная тревога в Киеве длится уже два часа, в настоящее время она объявлена на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в западной части Украины в среду вечером произошли взрывы. Кроме того, поступили сообщения о взрывах в Днепропетровской и Кировоградской областях.

    Коментарии (24)
    26 июля 2023, 17:56
    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке

    Россия решила не выступать на Совбезе ООН из-за отказа допустить докладчика по преследованию УПЦ

    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия отказалась от выступления на Совбезе ООН по зерновой сделке, так как председательство Британии заблокировало выступление докладчика епископа Гедеона по ситуации вокруг канонической УПЦ, заявил первый заместитель российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский.

    Россия отказалась выступать в знак протеста против попытки Британии отсечь докладчика Гедеона, кандидат полностью соответствует критериям Организации, заявил Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что епископ обладает компетенцией по вопросу повестки заседания.

    В среду в СБ ООН проходит два заседания по Украине, первое созвано по запросу России из-за преследований УПЦ. Позднее пройдет запрошенное киевским режимом заседание по зерновой сделке.

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    27 июля 2023, 07:02
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    Николаевское подполье сообщило подробности о российских ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    @ Cover Images/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины, сообщил активист подполья.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее говорил об одном попадании – по гостинице «Ингул», в которой базировались иностранные наемники, а также украинские военнослужащие. Однако источник РИА «Новости» сообщил о трех аналогичных базах, которые были ликвидированы в результате российских ударов.

    В частности, прилет был зафиксирован по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом. По информации активиста подполья, с началом СВО туда заселили иностранных наемников и «нациков с Западной Украины».

    Еще одно попадание произошло в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» в том же районе на черноморском побережье Николаевской области. По словам источника, дорогу к месту разбитого расположения боевиков перекрыли, но разбирать завалы не решились, поскольку опасались нового прилета. Ждали, как сообщил активист, несколько часов, в результате чего число жертв возросло в разы.

    Трупы, по его словам, вывозили в тентовых грузовиках на протяжении двух дней, их отправляли в Одессу. Причем, как рассказали в подполье, «с упаковкой трупов никто не заморачивался», тела складывали, «как мешки с картошкой, друг на друга».

    Говоря об ударе по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля, источник сообщил, что туда «прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО». Завалы, по его словам, тоже разбирали долго.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

    Коментарии (12)
    26 июля 2023, 21:45
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился немецкоязычный юмористический ролик, он высмеивает траты Берлина на помощь ВСУ.

    В ролике солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, вынимая даже сережки из ушей женщины и объясняя это нуждами Украины. Женщина в форме на стену вешает портрет президента Украины Владимира Зеленского, а затем заставляет семью приветствовать его в манере фашисткой Германии – «хайль, Зеленский», передает РИА «Новости».

    «Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме», – таким финальным слоганом заканчивается ролик. В видео обращают внимание на то, что Германия передала Украине 2 млрд евро.

    Ранее Кильский институт мировой экономики в Германии сообщил, что Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, уровень западных обязательств по поддержке Украины также снизился по сравнению с предыдущими периодами.

    Коментарии (25)
    26 июля 2023, 16:11
    Кремль назвал причину сокращения числа участников саммита Россия – Африка

    Песков: Число участников саммита Россия – Африка сократилось из-за графика некоторых лидеров

    Кремль назвал причину сокращения числа участников саммита Россия – Африка
    @ Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество участников саммита Россия – Африка сократилось из-за рабочего графика некоторых лидеров, при этом определенную роль в этом сыграло и давление Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Говоря о стартующем в четверг саммите Россия – Африка, представитель Кремля сказал: «Что касается сокращения количества глав государств, которые приехали туда, да, действительно, за последнее время это произошло», передает ТАСС. Песков добавил, что во многом это связано с рабочими планами глав государств.

    Он добавил также, что имеет место наглое вмешательство США, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран, с тем чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме.

    Ранее Нигер отказался от участия в саммите Россия – Африка.

    Коментарии (15)
    26 июля 2023, 10:12
    В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow

    Депутат Госдумы Шеремет предложил создать аналоги HIMARS и Storm Shadow для ударов по украинским войскам

    В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением создать аналоги западных ракет HIMARS и Storm Shadow для нанесения ударов по Вооруженным силам Украины.

    Шеремет рассказал о случаях захвата трофейных американских ракет HIMARS и англо-французских Storm Shadow. Он предложил российскому военно-промышленному комплексу «скопировать» эти ракеты, чтобы ударить ими по украинским войскам, передает РИА «Новости».

    Депутат подчеркнул, что у России высокий военный технологический потенциал и есть возможность создать аналоги западных ракет, чтобы добиться более высокой степени их нейтрализации.

    В начале июля российская армия получила в свои руки ценнейший трофей – франко-британскую ракету Storm Shadow, с помощью которой противник наносит удары по тыловым объектам с дальних дистанций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются особенности этой ракеты и как анализ ее «начинки» повлияет на тактику противодействия подобным комплексам.

    Коментарии (91)
    26 июля 2023, 15:42
    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении

    ВС России отбили наступление трех батальонов с танками на Ореховском направлении

    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с утра в среду продолжили наступление на Ореховском направлении, в нем участвовали три батальона, усиленные танками, все атаки отбиты, сообщило Минобороны России.

    Атаки удалось отбить благодаря профессиональным действиям подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боя были уничтожены 22 украинских танка, 10 БМП, одна боевая бронированная машина, ВСУ потеряли более 100 военнослужащих.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВС России отразили начавшуюся утром атаку ВСУ у поселка Работино в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    26 июля 2023, 12:34
    СК завел дело на публиковавшую фейки о ВС России украинскую журналистку Соколовскую
    СК завел дело на публиковавшую фейки о ВС России украинскую журналистку Соколовскую
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинскую журналистку Янину Соколовскую завели уголовное дело за распространение ложной информации о российской армии, сообщили в пресс-службе московского ГСУ СК.

    Соколовская обвиняется по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По данным Telegram-канала Shot, Соколовская с марта по май 2022 года публиковала недостоверную информацию о действиях ВС России в отношении мирного населения Украины.

    Проводится расследование, в квартире Соколовской в Москве прошли обыски.

    Коментарии (38)
    26 июля 2023, 15:19
    Российские войска отбили масштабную атаку ВСУ в Запорожской области

    Рогов: Силы России отбили атаку ВСУ в Запорожской области, уничтожено более 30 единиц техники

    Российские войска отбили масштабную атаку ВСУ в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения отразили начавшуюся утром атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, уничтожив около 30 единиц бронетехники противника, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, атаку ВСУ отбили, противник временно вклинился в три точки нашей обороны, но в Работино зайти не смог, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что на 14.00 мск речь идет об уничтожении свыше 30 единиц бронетехники, две трети из них – это танки, при этом ВСУ наступали в две волны и бросили в атаку больше 100 единиц техники.

    По его словам, в данный момент на этом участке линии соприкосновения тишина, ВСУ откатились, наши их накрывают артиллерийским огнем – не дают провести эвакуацию.

    Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что ВСУ за прошедшие сутки предприняли 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

    Коментарии (8)
    26 июля 2023, 15:56
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские силы продвинулись на несколько километров на Краснолиманском направлении у поселка Сергеевка в ЛНР, сообщило министерство обороны России в среду.

    Продвижение здесь составило до трех километров по фронту и 2,7 километра вглубь обороны ВСУ, указало министерство в своем Telegram-канале.

    У поселков Червоная Диброва и Райгородка (ЛНР) и Серебрянского лесничества отражены четыре атаки ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике у населенных пунктов Нововодяное (ЛНР), Торское, Ямполовка и Григоровка (ДНР).

    На Донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ у Белогоровки, Северного, Марьинки и Водяного (ДНР). Поражены подразделения ВСУ у поселков Богдановка, Спорное и Авдеевка (ДНР).

    У Дылеевки и Авдеевки (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 210 человек, семь боевых бронированных машин, две американские артиллерийские системы М777, три польских САУ Krab, орудия Д-20 и Д-30 и американскую гаубицу М119.

    У поселка Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. У населенного пункта Новолюбовка (ЛНР) уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

    За сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 190 человек, пять боевых бронированных машин, гаубицы Д-20 и Д-30, три САУ «Гвоздика», и американскую станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в направлении поселка Никольское (Запорожская область).

    Коментарии (14)
    26 июля 2023, 21:18
    В Конгрессе США объявили про обнаружение внеземных биотехнологий в местах аварий НЛО

    В Конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО и контактах с ними

    В Конгрессе США объявили про обнаружение внеземных биотехнологий в местах аварий НЛО
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Нечеловеческие биотехнологии были обнаружены на предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами, заявил экс-агент ЦРУ Дэвид Груш на первых публичных слушаниях в Конгрессе США о существовании НЛО и контактах с ними.

    При этом Груш подчеркнул, что говорить об этом подробнее на открытых слушаниях он не может. Под присягой он также заявил, что знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США, передает Lenta.Ru.

    Груш подчеркнул, что он, а также другие сотрудники ЦРУ сталкивались с НЛО. Кроме него в слушаниях участвовали бывший адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. По словам последнего, в 2014 году во время учений недалеко от Вирджинии он столкнулся с неопознанным темным объектом с прозрачной сферой. Грейвз подчеркнул, что похожее явление наблюдали более 30 человек из его группы.

    Кроме того, по его словам, правительство США готовит репрессии против самого Груша и его коллег за правду об НЛО.

    Ранее Груш заявил, что американские власти в рамках секретной военной программы получили космические корабли внеземного происхождения.

    Коментарии (36)
    26 июля 2023, 23:39
    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины

    Зеленский заявил о попаданиях на территории Украины после серии взрывов

    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что «есть несколько попаданий». Других подробностей он не привел.

    В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над территорией региона была сбита ракета. Из-за падения обломков произошел пожар, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о мощном взрыве в Киеве. Кроме того, взрывы раздались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой областях.

    Воздушная тревога, действовавшая по всей стране вечером среды, к 23.30 мск отменена. Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

    Коментарии (6)
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    Дружба России и Индии встала на высокотехнологичные рельсы

    Индия хочет закупать у России не только нефть и нефтепродукты в рекордных объемах. Теперь индусы хотят вместе с российской компанией производить комфортные поезда дальнего следования для собственного рынка. Россия поможет с технологиями, а Индия – с ростом нашего высокотехнологичного экспорта. Более того, эта сделка откроет нам путь для завоевания и других незападных рынков. Подробности

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    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

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    ВСУ перешли ко второму этапу «контрнаступа»

    На территории Запорожской области резко обострилась обстановка на линии фронта. Утром в среду военные РФ отразили атаку трех украинских батальонов, усиленных танками. Уничтожены десятки единиц бронетехники и более сотни военнослужащих ВСУ. В самой области говорят о начале второго этапа украинского «контрнаступа». Какую цель преследует противник? Подробности

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    Как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку

    «Африканским проблемам – африканские решения». Россия придерживается этого принципа еще с советских времен, однако другие великие державы, включая бывшие метрополии из Европы, продолжают рассматривать Африку как арену для борьбы друг с другом. В чем заключаются особенности этого противостояния и как Россия могла бы реализовать свой потенциал в сотрудничестве со странами континента? Подробности

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    • «Альтернатива для Германии» стала первой

      Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за восстановление отношений с Россией и за противодействие миграции, стала самой популярной в ФРГ: ее рейтинг достиг 22%. На этом фоне Фридрих Мерц, возглавляющий партию ХДС, допустил сотрудничество с «Альтернативой». Это вызвало такой скандал, что он отказался от своих слов. Но вряд ли надолго.

    • У ВСУ проблема с ремонтом техники

      После опустошения своих арсеналов страны НАТО планируют сосредоточиться на ремонте той техники, которая была поставлена в войска Украины ранее. Проблема с «логистическим плечом» до сих пор не решена и стала для ВСУ по-настоящему критичной.

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