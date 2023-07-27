Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.0 комментариев
Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами
Минспорта: Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами
Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе, следует из указа министерства.
Новый документ за подписью министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта запрещает отправлять сборные Украины только на те турниры, где россияне и белорусы выступают под своими флагами или своими публичными действиями или заявлениями выражают национальную принадлежность, передает РИА «Новости».
Ранее украинский шпажист Игорь Рейзлин не вышел на поединок 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию против россиянина Вадима Анохина. Напомним, в начале июля портал Tribuna.com со ссылкой на главу Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева сообщил, что спортсмены с Украины не будут принимать участие в дисциплинах чемпионата мира в Милане, в которых будут представлены представители России и Белоруссии.