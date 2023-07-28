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Украинская саблистка Харлан пожаловалась на дисквалификацию
Украинская саблистка Харлан заявила, что ее «убила» дисквалификация из-за отказа пожать руку россиянке Смирновой
Украинская саблистка Ольга Харлан, которая получила черную карту из-за отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане, заявила, что решение организаторов «убило» ее.
Харлан заявила в соцсетях, что «не хотела пожимать руку этой спортсменке». Она сказала, что руководствовалась «своим сердцем». По словам Харлан, когда она узнала, что ее собираются «снять с соревнований, дисквалифицировать, дать черную карточку», это «убило» ее. «Убило настолько, что я кричала от боли», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Харлан выиграла у Смирновой со счетом 15:7. Россиянка подошла к сопернице, чтобы пожать руку, но Харлан направила в ее сторону саблю, а затем покинула площадку. Смирнова подала протест на нарушение регламента, его отклонили. Позднее стало известно, что Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев. Смирновой и ее семье в соцсетях украинцы угрожают расправой.