Трампа уведомили об уголовном расследовании против него

Экономист оценил последствия аварии на Каховской ГЭС для сельского хозяйства в регионе

Экономист Лизан назвал способ избежать катастрофы для сельского хозяйства в Херсонской области

Для того, чтобы масштаб последствий был полностью понятен, необходимо дождаться остановки сброса воды с Каховской ГЭС. Вместе с тем уже можно говорить о том, что сельскому хозяйству в регионе нанесен серьезный ущерб. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее на Украине спрогнозировали превращение полей в пустыню из-за подрыва Каховской ГЭС.

«Говоря о последствиях для сельского хозяйства, мы можем ориентироваться только на данные, которые дает украинская сторона. Но их достоверность под вопросом. Очевидно, что при полном обмелении водохранилища ресурсов для орошения пахотных земель просто не останется. Сельскохозяйственная деятельность прекратится», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

«Но будет ли опустынивание, вопрос спорный. Ведь для этого должен быть нанесен ущерб всей экосистеме. Например, речь может идти о бесконтрольном выпасе огромных отар овец, которые будут выжирать остатки травы и другой зелени. Но я полагаю, что Украина просто бросит подконтрольную ей часть полей», – продолжил собеседник.

«Обрабатывать территорию они не станут из-за того, что урожайность там точно упадет. Ну а жаркий и сухой климат региона приведет к гибели оставшихся посевов. Однако в полной мере оценивать последствия аварии на ГЭС пока рано. Надо дождаться отметки, на которой вода остановится», – призвал эксперт.

«Что касается подконтрольных России земель, им тоже будет нанесен ущерб, ведь оросительная система была единой. Другое дело, что до сих пор нет официальной информации о том, сколько у нас в Херсонской области поливных территорий. Врио главы региона Сальдо говорил о 1,78 млн га, из которых 600 тыс. га под орошением. Но тут возникает вопрос: данные приводятся по административным границам или по фактическим», – рассуждает экономист.

«Также в январе 2023 года местные структуры, ответственные за мелиорацию, готовили 32 тыс. га под полив. Возможно, именно это количество земель в результате мы и потеряем. Что-то там расти будет, но Россия в этом регионе не так вольна в выборе высаживаемых культур», – отмечает собеседник.

«Вообще, если посмотреть на регион в ретроспективе, то ранее на Херсонщине была своего рода пустыня. Причиной опустынивания являлись как раз овцы, которые при постоянном выпасе так выжирали траву, что экосистема просто не успевала восстанавливаться. Однако при обдуманном подходе к обработке земель избежать этого катаклизма вполне возможно», – заключил Лизан.

Ранее в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что поля в Причерноморье в следующем году могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Причина в том, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области без источника воды осталось 94% оросительных систем, а в Запорожской области – 74%, еще 30% – в Днепропетровской, пишет РИА «Новости».

Между тем в администрации Новой Каховки разрушение ГЭС назвали актом «экологического геноцида». На фоне разлива воды власти Херсонской области объявили режим чрезвычайной ситуации. В экстренных службах уточнили, что вода затопила около 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах в Херсонской области. В них проживали около 22 тыс. человек. Эвакуированы почти 1,3 тыс. человек, передает ТАСС.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище прекратит существование через два-три дня вследствие падения уровня воды. По его словам, уже к 20 июня, по мнению специалистов, когда вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах, по которым ВСУ решили подорвать Каховскую ГЭС, а также как теракт связан с украинским контрнаступлением.