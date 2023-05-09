Жюри присяжных в США обязало Трампа выплатить 5 млн долларов за домогательства

Жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным в домогательствах по отношению к писательнице Кэролл

В Нью-Йорке жюри присяжных признало экс-президента США Дональда Трампа виновным в домогательствах к писательнице Элизабет Кэролл, но не в изнасиловании, сообщают СМИ.

По мнению присяжных, в 1996 году Трамп прикасался к Кэролл против ее согласия. Однако обвинения в адрес Трампа в изнасиловании присяжные отвергли. Кроме того, Трамп признан виновным в клевете за то, что не признавал заявления Кэролл по данному инциденту. В результате Трамп должен выплатить Кэролл по гражданскому иску 2 млн долларов за домогательства и 3 млн за клевету, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

В Truth Social Трамп в ответ на решение присяжных продолжил настаивать, что «совершенно не знает, кто эта женщина». Решение суда он назвал «позором и продолжением величайшей в истории охоты на ведьм».

Напомним, Кэрролл заявила, что ее иск не связан с политикой. По ее словам, она просто вдохновилась движением #MeToo.