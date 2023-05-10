Трамп назвал пародией на правосудие суд по делу о домогательствах

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение суда по делу об обвинениях в его адрес в домогательствах и клевете.

Миллиардер написал в социальной сети Truth Social, что окружной судья Нью-Йорка Льюис Каплан, рассматривавший его дело, «ненавидел президента Дональда Трампа больше, чем это возможно». По его словам, это дело даже не следовало рассматривать. Всю ситуацию он охарактеризовал как «фальсифицированную мистификацию», а судебный процесс назвал «пародией на правосудие» и продолжением «величайшей в истории охоты на ведьм», передает ТАСС.

Вместе с тем бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в эфире телеканала NBC, что признание Трампа виновным не повлияет на отношение к нему американских избирателей. Пенс также высказался в защиту Трампа, отметив, что за четыре года совместной с ним работы он ни разу не слышал о подобном поведении с его стороны и не был свидетелем чего-то такого.

Во вторник жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску писательницы Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. При этом выдвигаемые против бывшего президента США обвинения в изнасиловании присяжные отвергли.

Трамп неоднократно отвергал обвинения со стороны Кэрролл, заявляя, что никогда с ней не встречался.

При этом Кэрролл признавала связь своего иска с политикой. Она говорила, что вдохновилась движением #MeToo.