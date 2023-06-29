Колумбия решила выразить России протест из-за удара по Краматорску

Политолог оценил жалобы Украины на свой статус в отношениях с НАТО

Политолог Ткаченко: Украина для НАТО – не партнер, а инструмент давления на Россию

Нежелание руководства НАТО торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. На примере Швеции и Финляндии мы видим, как ведет себя альянс, когда действительно хочет принять в свой состав новые страны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее МИД Украины пожаловался на статус страны в рамках саммита НАТО.

«Отношение к членству Украины в НАТО свидетельствует о том, что лица, принимающие ключевые решения, постепенно возвращаются в реальность. Украина не соответствует статусу альянса. И более того, многие страны, включая Венгрию, отчасти Турцию и ряд западноевропейских стран, не хотят ее видеть в альянсе», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Та реакция на вступление в НАТО, которую Украина сейчас получает – это реальная оценка ее статуса и положения дел в стране. Наверное, если бы для Украины военные действия были феноменально успешными, то ей бы могли предложить план действий по членству в НАТО», – отметил он.

«Но то, что предлагают Украине сейчас – это исключительно формальность и смена одного декоративного названия на другое, вместо Комиссии «Украина – НАТО» ей предлагают Совет «Украина – НАТО», что подается как повышение статуса отношений. Но все это служит только для того, чтобы подпитывать ее деньгами и оружием, а также толкать на дальнейшее противостояние с Россией», – акцентировал собеседник.

«На примере недавнего принятия в НАТО Финляндии и Швеции мы видим: когда руководство альянса действительно заинтересовано в участии той или иной страны, то им не выдвигают каких-либо дополнительных или невыполнимы условий. Их принимают в альянс сразу», – отметил эксперт.

«А Украину, очевидно, не хотят видеть в составе альянса, в ней не видят равного партнера. Власти в Киеве должны осознать, что Брюссель и Вашингтон водят Украину за нос и используют лишь как таран и инструмент давления на Россию», – считает Ткаченко.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит.

Кулеба также посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины. По его мнению, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО, и если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха».

Вслед за этим Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в Североатлантическом альянсе. В интервью Financial Times он отметил: Украина отдает себе отчет в том, что во время горячей фазы (конфликта) принятие единогласного политического решения маловероятно.

Резников утверждает, что аргументом для приглашения Киева в НАТО является тот факт, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт «сдерживания русских» и применяет для этого оружие НАТО. По данным FT, глава Минобороны Украины установил прочные отношения с западными коллегами, в частности с главой Пентагона Ллойдом Остином, который, по словам Резникова, называет его «своим близким другом».

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге заявил, что организация должна оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли.