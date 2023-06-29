Рогов: Запорожцы не потерпят вольного отношения к названию города и региона

Власти Украины предприняли очередную попытку наказать запорожцев за непокорность. При этом основные события на этом участке фронта ждут нас впереди – ситуация постепенно накаляется. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении.

«Желание Нацкомиссии Украины по стандартам государственного языка сменить название города Запорожье буквально втаптывает в грязь мнения и чаяния местных жителей. Вероятно, это еще одна попытка наказать население непокорного региона за то, что жители города не хотят разделять западенские нарративы», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Кроме того, сама попытка выставить действующее название как пережиток имперского прошлого абсурдна. В 1921 году большевики в рамках процесса украинизации переименовали Александровск в Запорожье. Разумеется, в детали местная комиссия по государственному языку вдаваться не собирается. Их задача – примитивная и оголтелая борьба со всем, что хоть немного напоминает русское», – отмечает эксперт.

«Конечно, подобная тенденция пугает местных жителей. Многие и борются против самовольства офиса Зеленского, а также всяких госкомиссий. Здесь, на Запорожском направлении, мы понимаем, что главные битвы ждут нас впереди. И здесь, как ни странно, можно согласиться с министром обороны Украины Алексеем Резниковым», – подчеркивает собеседник.

«ВСУ до сих пор используют подразделения, которые пострадали в предыдущие месяцы конфликта. Формирования, готовившиеся исключительно под нужды контрнаступления, все еще находятся в тылу. В этом плане главным событием текущего этапа СВО станет введение в бой непосредственно новых бригад, прошедших подготовку в странах НАТО», – считает Рогов.

«Тем не менее накал боевых действий на Запорожском участке фронта продолжает усиливаться. Боевые действия здесь проводятся по трем направлениям. В районе Времевского выступа противнику удалось взять под оперативный контроль несколько населенных пунктов. Ситуация непростая, но наши бойцы продолжают сдерживать натиск ВСУ», – отмечает эксперт.

«На Ореховском направлении дела обстоят более успешно: нашим бойцам удалось «обнулить» продвижение украинских войск. На васильевском участке главным достижением ВСУ можно назвать лишь переход населенного пункта Пятихатки в серую зону боевых действий», – резюмирует Рогов.

Ранее на Украине предложили переименовать город Запорожье. С инициативой выступила Нацкомиссия по стандартам государственного языка. Как отмечают чиновники, нынешнее название может не соответствовать лексическим нормам украинского языка и «касаться российской имперской политики».

Между тем глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» контрнаступления на Запорожском и других направлениях еще впереди. Об этом сообщает издание Financial Times. По его словам, появление военных ВСУ в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются кульминацией происходящего, но представляют собой лишь «предварительный просмотр» более масштабных действий.

При этом Резников подтвердил, что основные воинские резервы Украине еще предстоит задействовать в контрнаступлении. Между тем бои на Запорожском направлении продолжаются. Так, российским военным удалось отбить атаку ВСУ, пытавшихся продвигаться в сторону Жеребянки.

Как отмечает глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в результате многочасовых боевых действий высокой интенсивности, противник понес существенные потери. Были подбиты танки и БМП ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны сообщил, что украинские солдаты потеряли с начала контрнаступления 259 танков и 780 бронемашин.