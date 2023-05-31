В МИД уличили Берлин в попытках снять с себя вину за эскалацию в отношениях между странами

Прорвавшуюся из Польши россиянку с детьми передали российским дипломатам в Бресте

Прорвавшаяся из Польши в Белоруссию россиянка с тремя детьми переданы сотрудникам генконсульства России

Прорвавшаяся через польско-белорусскую границу россиянка с тремя детьми, двое из которых имеют шведское гражданство, переданы представителям генконсульства России в Бресте, сообщил Государственный погранкомитет Белоруссии.

В интервью белорусской государственной телерадиокомпании «Брест» женщина рассказала, что ее зовут Зулейхан и в 2014 году она из Чечни вместе со старшими детьми переехала к мужу, который работал в Швеции.



По словам женщины, сначала жизнь складывалась хорошо, но однажды супруги были задержаны «по роковой ошибке», а их детей передали опекуну. Вернуть их удалось только после длительных судебных разбирательств. После этого семья переехала в Польшу и пыталась вернуться в Россию, но польские власти не выпускали родителей с детьми, передает ТАСС.

Во вторник семья в очередной раз попыталась выехать из Польши. Однако родители поняли, что пограничники на пункте пропуска «Тересполь» не намерены выпускать двоих детей, имеющих гражданство Швеции. Тогда родители предприняли попытку прорваться из Польши в Белоруссию.

Автомобиль с пассажирами сбил шлагбаум на польской стороне, преодолел польские заграждения и, проколов шины, остановился перед затором у моста через Западный Буг. После этого женщина с тремя детьми побежала на белорусскую сторону, а отец семейства развернул автомобиль поперек дороги и попытался помешать польским пограничникам. Мужчина был задержан на территории Польши.