Тайвань начал переговоры с США о поставках вооружения на 500 млн долларов Страны G7 выступили за полный отказ от ядерного оружия в мире Страны «Большой семерки» заявили о приверженности полному отказу от ядерного оружия в мире 20 мая 2023, 10:54 Текст: Александра Юдина

Страны «Группы семи» выразили приверженность полному отказу от ядерного оружия во всем мире и выступили за мирное использование ядерной энергии, отмечается в совместном заявлении G7. В заявлении указано, что таким образом «Группа семи» выражает приверженность достижению мира без ядерного оружия с гарантированной безопасностью для всех, с использованием прагматичного и ответственного подхода, передает ТАСС. При этом представители «семерки» отметили важность усилий в области разоружения и нераспространения «для создания более стабильного и безопасного мира». Более того, лидеры стран G7 назвали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) «краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения. Помимо прочего, страны G7 призвали к эффективному выполнению конвенций по биологическому и химическому оружию и поддержали многосторонний контроль за экспортом материалов и технологий в этой сфере, которые могут использоваться в военных целях.Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ без выхода из соглашения. При этом в Минобороны сообщили о сохранении ограничений СНВ-3 на количество носителей ЯО.

США запретили ввозить в Россию телефоны, утюги и тостеры США запретили ввозить в Россию ряд наименований телефонов, диктофонов и бытовой техники

Фото: Xisco Navarro/SOPA/ZUMA/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

США наложили запрет на ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники, следует из заявления Минторга страны. В перечень вошли электрические проточные или накопительные водонагреватели, электрические утюги, микроволновые печи, кипятильники, электрические кофеварки и тостеры. В ведомстве указали, что в санкционый список добавлены также линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и другие устройства, передает ТАСС. Кроме того, администрация США ужесточила экспортный контроль против России и Белоруссии более чем на 1200 наименования товаров. Как указали в Минторге страны, ограничения направлены на дальнейший подрыв промышленных баз РФ и Белоруссии, и их способности продолжать поддерживать военную агрессию России на Украине. По данным ведомства, американское правительство производит в том числе «расширение масштабов санкций в отношении сектора российской и белорусской промышленности». Отмечается, что из-за вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по востребованным товарам. В среду в ФАС предложили ввести режим параллельного импорта для всех категорий товаров. Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины

Фото: Zhang Cheng/Global Look Press

Текст: Алина Власенко

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммите «Большой семерки» в Японии призвала не признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины. Фон дер Ляйен, в частности, высказалась в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского и призвала отвергать любое уравнивание Москвы и Киева за столом переговоров, передает РИА «Новости». Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора. Новости СМИ2 Военный эксперт усомнился в восстановлении ЗРК Patriot после удара «Кинжалом» Военный эксперт Кнутов: США могут врать о судьбе ЗРК Patriot в Киеве, чтобы сберечь репутацию

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

Так быстро восстановить ЗРК Patriot практически невозможно. Не исключаю, что Вашингтон во избежание репутационных потерь попытается тайно передать ВСУ новый комплекс, выдав его за уничтоженный. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар «Кинжалом». «На мой взгляд, заявление Штатов – это умышленная дезинформация. Мы видели фотографии взрыва, который произошел в результате попадания «Кинжала» в комплекс. Очевидно, что повреждения были нанесены приличные – радиолокационная станция подобного удара не пережила бы. Но даже если она не была уничтожена полностью, это самый сложный элемент для ремонта», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО. «Буквально за пару дней восстановить комплекс практически невозможно. Более того, в момент прилета «Кинжала» из Patriot выпустили 32 ракеты, из которых управляемыми могли быть лишь 12. Это указывает на то, что оборона велась в состоянии паники, обдуманных решений принять просто не успели. Так или иначе, ложь американцев вскроется уже в ближайшие дни», – подчеркивает эксперт. «Авиация продолжит совершать полеты по данному направлению, и нам не составит труда засечь сигналы данного комплекса. В настоящий момент все выглядит как отчаянная попытка Штатов уберечь репутацию компании Raytheon, которая, собственно, и производит Patriot», – акцентирует собеседник. «В теории Вашингтон может перевезти ЗРК из Польши, попытавшись выдать его за ту машину, которая была уничтожена ВС РФ. Подобная практика у американцев существует давно – чтобы скрыть потери, на технике писали порядковые номера уже утраченных вооружений. Возможно, прибегнут к данному подходу еще раз», – резюмирует Кнутов. Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар. По словам пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, в результате обстрела была повреждена лишь одна система ПВО, которую удалось вернуть в полностью рабочее состояние. Во вторник ВС РФ удалось с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожить в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot. Тогда российские силы нанесли самый массированный удар по столице Украины. В ходе обороны американский ЗРК потерял все 32 ракеты при попытке сбить над Киевом «Кинжал». Общая стоимость снарядов, запущенных на перехват, составила 96 млн долларов. Позже в американских СМИ написали, что комплексы Patriot нельзя считать «чудо-оружием». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как именно российской ракете удалось подбить ЗРК, который считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО. Отметим, «Кинжал» не первый раз использован в ходе спецоперации. Ранее ВКС РФ с помощью данных ракет уничтожали укрепленные бункеры, заглубленные командные пункты, склады оружия и другие подобные цели. Впервые Россия применила гиперзвуковое оружие в рамках СВО еще в марте 2022 года. Тогда военные поразили советское хранилище ядерного оружия на Украине. Медведев: Переговоры с Украиной сейчас не нужны

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В переговорах между российским и украинским руководством нет нужды, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что нельзя признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры Москвы и Киева. «Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением?» – констатировал он. Медведев указал, что переговоры могут быть только с хозяевами киевского режима, то есть с Вашингтоном, так как «других собеседников просто нет». При этом переговоры должны вестись только об условиях послевоенного мироустройства, но об этом еще рано говорить. «Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», – заключил зампред Совбеза. Ранее фон дер Ляйен заявила, что нельзя признавать любые предложения о мире, которые предусматривают равноправие на переговорах России и Украины. Новости СМИ2 Немецкий эксперт объяснил сопротивление Запада равноправным переговорам России и Украины Политолог Рар: Если ВСУ провалят контрнаступление, Брюссель и Вашингтон начнут требовать мирных переговоров

Фото: Imago/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

США и ЕС всерьез считают, что при должной военной поддержке Украина сможет победить Россию. Однако если контрнаступление ВСУ не состоится или провалится, они первыми заговорят о необходимости мирных переговоров. И о помощи они будут просить Китай, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в ЕС призвали не признавать мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины. «Заявление фон дер Ляйен соответствует генеральной линии ЕС. В то время как страны БРИКС одна за другой предлагают свои мирные инициативы для урегулирования конфликта, Запад стоит на твердой позиции, что решение конфликта без проигрыша России невозможно. Вашингтон и Брюссель полностью отрицают возможность территориальных потерь Украины», – сказал германский политолог Александр Рар. «Мнение, согласно которому офису Зеленского при достаточной поддержке удастся одолеть ВС РФ, становится доминирующим. Во всяком случае, именно в таком ключе в последнее время освещают события местные СМИ. Отдельные призывы к дипломатическому решению конфликта игнорируются и признаются враждебными», – отмечает эксперт. «В западных странах умирает само понятие «пацифизм». Однако справедливо это исключительно в отношении России, поскольку о необходимости мира в Палестине, Судане, Йемене и Афганистане громче всех кричат именно политики США и ЕС. Но если в ближайшее время украинское контрнаступление не состоится или провалится, то эти же страны изменят свою риторику», – подчеркивает собеседник. «Вероятно, Брюссель и Вашингтон начнут требовать мирных переговоров, заявлять о необходимости дипломатического выхода из конфликта. Возможно, они попытаются обратиться к Китаю, поскольку у Пекина достаточно хорошие отношения с Москвой, чтобы выступать в качестве посредника», – резюмирует Рар. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита «Большой семерки» в Японии призвала не признавать мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины. При этом она высказалась в поддержку «мирной формулы» Владимира Зеленского. Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора. Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия. Ранее он предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз. Патрушев обвинил США в причастности к убийству Дугиной и Татарского Секретарь Совбеза России Патрушев обвинил США в причастности к убийству Дугиной и Татарского

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Убийство журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв автомобиля Захара Прилепина были совершены Киевом при координации из Вашингтона, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. По его словам, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию России. По имеющимся сведениям, совершенные теракты, в числе которых убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина), а также подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста» и подрыв газопровода «Северный поток» осуществлялись при координации спецслужб США, передает ТАСС. Напомним, глава ГУР украинского Минобороны Кирилл Буданов признал причастность Украины к терактам в России.

Фото: imago images/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Бывший президент США Барак Обама попал в стоп-лист для визитов в Россию, сообщил источник журналу «Международная жизнь», учредителем которого является МИД России. «В ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама», – передает ТАСС со ссылкой на издание. Кроме того, Россия закрыла въезд в страну для 500 граждан США, добавили в МИД. Сообщается, что ограничения приняты в ответ на вводимые Джо Байденом антироссийские санкции, которые якобы должны «нанести России максимальный ущерб». Напомним, ранее Минфин США ввел санкции против иностранных граждан и компаний, якобы помогающих России обходить американские ограничения.

Фото: rs.usembassy.gov

Текст: Евгений Поздняков

Сербы понимают необходимость позитивного диалога с США, поскольку от позиции Штатов зависит решение ряда ключевых для Белграда вопросов. Партнерство с Вашингтоном позволяет им достигать собственных национальных интересов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала балканист Екатерина Энтина. Ранее МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США. «С 2008 года внешнеполитическая стратегия Сербии официально фиксирует четыре приоритетных направления – евроинтеграция, США, Китай и Россия. Судя по всему, заявление Ивицы Дачича связано с открытием прямого рейса компании AirSerbia в Чикаго», – сказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН. «Для Белграда событие важно, и подобные достижения в двусторонних отношениях всегда сопровождаются восторженными высказываниями политиков и прессы. Так бывает и в рамках диалога с Россией, Китаем или Германией. Также важно понимать, что от взаимодействия с Вашингтоном зависит уровень давления на Сербию по критически значимым вопросам», – отмечает эксперт. «Все последние американские администрации так или иначе участвовали в инвестиционных проектах в Сербии. В целом в обществе существует консенсус – с крупными мировыми акторами необходимо поддерживать позитивные отношения, поскольку будущее Белграда без их участия никогда не решалось», – подчеркивает собеседница. «Что касается трагических событий 1990-х годов, их сербы напрямую увязывают с потерей уникальности геополитического положения Югославии именно для США и ЕС. Логика проста – чем лучше отношения со Штатами, тем больше вероятность того, что Сербия сможет реализовать свои национальные интересы. А насколько эта теория себя оправдывает, покажет время», – резюмирует Энтина. Ранее МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США. Данное заявление сделал первый вице-премьер и министр иностранных дел республики Ивица Дачич в рамках встречи с американским послом Кристофером Хиллом. Он подчеркнул, что партнерство будет расширяться в областях взаимного интереса. В дипведомстве также сообщили, что представители сторон в ходе беседы выразили взаимное стремление к интенсификации диалога и обмену визитами высших государственных чиновников. В ходе обсуждения были обсуждены дальнейшие действия, направленные на укрепление политических и экономических связей. Напомним, в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявлял, что Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды. Он подчеркивал, что президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году. Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России. Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира. Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию. Западные страны начали решать, кто и сколько истребителей F-16 передаст Киеву Западные страны во главе с США начали решать, кто и в каком количестве в ближайшие месяцы отправит Киеву истребители F-16 Falcon 20 мая 2023, 05:19 Текст: Александра Юдина

Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины». Так, представители стран изучают ход обучения пилотов из Украины, чтобы в ближайшее время определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и в каком количестве, передает РИА «Новости». При этом Салливан заявил, что Штаты, оказывая военную помощь Украине, стремятся не допустить эскалации напряженности конфликта. «Мы намерены сделать все, чтобы поддержать Украину, которая стремится отстоять свои суверенитет и территориальную целостность. При этом мы намерены поступать так, чтобы избежать начала третьей мировой войны», – сказал он. Накануне сообщалось, что планируемые к передаче Киеву F-16 якобы «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ. Напомним, политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Соединенные Штаты добавили в свой обновленный санкционный список Службу внешней разведки России (СВР), сообщает Минфин страны. Как указали в ведомстве, СВР внесена в санкционный список по причине того, что является частью и инструментарием правительства России, передает РИА «Новости». Ранее Минторг США ввел санкции против Казанского порохового завода, концерна «Аврора», ПАО «Курганмашзавод», завода «Промтехнологии» и Тульского машиностроительного завода. G7 договорились пресекать использование филиалов банков России в третьих странах Лидеры G7 договорились пресекать использование филиалов банков России в третьих странах для обхода санкций 19 мая 2023, 11:52 Текст: Александра Юдина

Страны «Группы семи» договорились принять ряд мер, направленных на предотвращение «использования филиалов российских банков в третьих странах», чтобы обойти западные санкции. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «семерки» по ситуации на Украине. Отмечается также, что лидеры «Большой семерки» продолжат заморозку российских активов в своих юрисдикциях до тех пор, пока Москва не компенсирует Киеву ущерб от украинского конфликта, передает ТАСС. Кроме того, страны G7 договорились ограничивать торговлю и использование алмазов добытых, обработанных или произведенных в России, а также договорились работать над тем, чтобы ограничить «использование Россией международной финансовой системы». Одновременно государства G7 указали, что продолжат снижать зависимость от России в сфере ядерной энергетики и будут принимать меры для сокращения доходов Москвы от экспорта энергоносителей. Ранее в пятницу Британия ввела санкции в отношении связанных с Москвой 86 юридических и физических лиц. Также сообщалось, что российские активы в Британии будут заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине. Новости СМИ2 Эксперт: США хотят продемонстрировать России, что «санкции не кончились» Эксперт Тимофеев: США хотят продемонстрировать России, что «санкции не кончились» 20 мая 2023, 00:35 Текст: Алексей Дегтярев

Новые антироссийские санкции направлены на блокировку всего, что связано с технологиями, промышленным производством и электроникой, они призваны продемонстрировать, что «санкции еще не кончились», и есть большой запас по их увеличению, уверен член Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Новые рестрикции подразумевают блокировку всего, что важно наполняющим бюджет отраслям – нефтяному сектору, металлургии, горнодобывающей промышленности и другим, указал Тимофеев. Его комментарий приводится в Telegram-канале «Санкции. Экспертиза». Также в санкциях делается акцент на тех, кто обходит такие ограничения или содействует их обходу в плане закупок товаров и технологий и в плане предоставления финансовых услуг. Эти санкции имеют широкую географию и направлены в том числе в отношении граждан стран Запада. При этом блокировки за обход применяются в тех случаях, когда у американской стороны есть «четкая информация» о схемах обхода, пограничные случаи не просматриваются. Тимофеев обратил внимание, что американские санкции вводятся одновременно с санкциями G7 и другими союзниками, включая Британию, Канаду, Австралию. Очередных санкций ожидают от ЕС. Эксперт указал на рост санкционного давления на университеты, ранее подобного не наблюдалось. По его мнению, следует ожидать расширения практики блокировок «отраслевых» учебных заведений. При этом санкции вряд ли смогут остановить появление новых схем обхода, уверен Тимофеев. По его словам, рестрикции начнут становиться все более изощренными, но Россия остается большим рынком, потому организаций «с большим аппетитом к риску и его оплате» будет достаточно. Вместе с тем санкции сократят ресурсную базу по продаже сырья за границу, сокращение будет определяться возможным снижением объемов, ростом издержек и износом мощностей. Этот эффект возможно снизить ростом кооперации с незападными странами, и чем выше их враждебность Западу, тем больше перспектив у такой кооперации. «В такой логике промышленное сотрудничество России и Ирана может идти быстрее, чем, кооперация с другими странами», – заключил Тимофеев. Ранее США ввели санкции в отношении Казанского порохового завода, концерна «Аврора», ПАО «Курганмашзавод», завода «Промтехнологии» и Тульского машиностроительного завода. США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий Минторг США ввел санкции против Казанского порохового завода, концерна «Аврора», «Курганмашзавода» и «Промтехнологии» 19 мая 2023, 17:20 Текст: Валентина Григоренко

Казанский пороховой завод, АО «Концерн «НПО «Аврора», Тульский машиностроительный завод попали в санкционный список Минторга США, следует из заявления ведомства. Рестрикции США также распространяются на НИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде и ЗАО «Специальное конструкторское бюро» в Перми, передает ТАСС. Кроме того, ведомство заявило, что входящее в Роскосмос предприятие «Информационные спутниковые системы» им. М.Ф. Решетнева» также попало под санкции. Министерство торговли США ввело санкции в отношении работающих в сфере ВПК ПАО «Курганмашзавод» и завода «Промтехнология». Под новые санкции также попали АО «НПК «Техмаш», компания «Мотовилихинские заводы», Ульяновский механический завод. В отношении данных предприятий введены дополнительные требования для сделок по экспорту, реэкспорту и трансферу с участием внесенных в черный список предприятий. Отмечается, что США ввели санкции против оборонного Завода имени В.А. Дегтярева в Коврове. В отношении данного предприятия введены дополнительные требования для сделок по экспорту, реэкспорту и трансферу с его участием. Помимо этого, под санкции попали Брянский автомобильный завод (БАЗ), автозавод «Урал», а также Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) и Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ). Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против российских фирм «Авиатех» и «Авиазапчасть». Новости СМИ2 Кремль: США несут ответственность за печальную ситуацию по контролю над вооружениями 19 мая 2023, 14:10 Текст: Александра Юдина

Последние остатки договорной базы в сфере контроля над вооружениями «ускользают из-под ног», ответственность за эту печальную ситуацию лежит на Соединенных Штатах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, последние остатки договорной базы в сфере контроля над вооружениями ускользают из-под ног, передает ТАСС. «Здесь ситуация печальная, и ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне», – подчеркнул представитель Кремля. Напомним, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ДОВСЕ полностью изжил себя, поэтому участие в нем РФ не отвечало бы национальным интересам.