Песков пообещал ответ России на запрос Абхазии о поставке электроэнергии

Песков: Россия ответит на просьбу Абхазии о гуманитарной поставке электроэнергии

Tекст: Мария Иванова

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба направил России просьбу о гуманитарной поставке электроэнергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на эту просьбу, подчеркнув важность сотрудничества и поддержки Абхазии, передает РИА «Новости».

«Когда попросит, будет, конечно. Абхазия – родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами», – сказал Песков на вопрос о возможном ответе Москвы.

Проблема дефицита электроэнергии в Абхазии обостряется с ноября по апрель, когда уровень водохранилища на ИнгурГЭС, основного источника электричества, падает. Для покрытия дефицита республика импортирует электроэнергию из России, что обходится в 15 млн рублей ежедневно. Средства на такие поставки отсутствуют в бюджете 2024 года, что вынуждает правительство Абхазии искать срочные решения и вводить режим веерных отключений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России за гуманитарной поставкой электроэнергии в связи с серьезным энергодефицитом, из-за которого свет в республике подается лишь на несколько часов в сутки.

Ранее и. о.и министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил о просьбе к России о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, но ответа пока не получено.

11 декабря по всей территории Абхазии пропала подача электричества, сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго».