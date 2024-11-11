Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.0 комментариев
Reuters: Шольц обсудил с Трампом геополитические вызовы
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, политики поговорили о двусторонних отношениях, сообщил источник в немецком правительстве.
Канцлер в беседе заявил о готовности немецкого руководства продолжить сотрудничество двух стран, сообщил собеседник Reuters, передает ТАСС.
Собеседники условились вместе работать над возвращением мира в Европе.
Ранее Шольц заявлял, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в скором времени. До этого в прессе сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп якобы провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.