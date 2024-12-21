Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ

Минниханов: Беспилотники атаковали в Казани объекты ОПК и жилые дома

Tекст: Вера Басилая

Минниханов заявил, что три беспилотника были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса и были уничтожены. Остальные атаковали жилые дома. По словам Минниханова, только благодаря везению, пострадавших и погибших нет, передает ТАСС.

Глава Татарстана выразил возмущение массированной атакой и подчеркнул: он не ожидал, что противник нападет на жилые дома, особенно в выходной день. Он отметил, что все оперативные службы Казани сработали четко и мобилизовались вовремя, что позволило держать ситуацию под контролем и оказать необходимую помощь всем нуждающимся.

Минниханов также сообщил о том, что на некоторых атаковавших беспилотниках взрывчатые вещества не сработали, и работа по их ликвидации ведется. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация людей, а ситуация остается стабильной и под контролем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона.

Напомним, утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

