Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.22 комментария
Кремль не стал комментировать визит премьера Словакии в Москву
Кремльне стал комментировать планы премьера Словакии посетить Москву для встречи с Путиным
Кремль не подтвердил и не опроверг информацию о возможном визите словакского премьера Роберта Фицо в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «Мы своевременно все сообщим, не будем забегать вперед. Надо чуть-чуть набраться терпения». Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, действительно ли Фицо может приехать в Москву в ближайший понедельник, 23 декабря, сообщает ТАСС.
Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что премьер-министр Словакии намерен встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения транзита газа. Это происходит на фоне отказа украинского президента Владимира Зеленского продлить транзит газа через Украину. Такая ситуация может оказать влияние на энергоснабжение стран, зависимых от транзита газа через украинскую территорию, включая Словакию и Сербию.