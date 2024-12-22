Российские войска уничтожили польских наемников при зачистке Курахово в ДНР

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол» сообщил об уничтожении польских наемников во время зачистки Курахово от ВСУ.

«Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», – отметил военнослужащий. Он также подчеркнул, что среди них были чернокожие и польские специалисты, последние были уничтожены в ходе операции.



Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов упоминал, что украинским войскам было приказано удерживать Курахово до инаугурации нового президента США. Российские войска окружили город и освободили около 90% его территории. Основные бои продолжаются в северо-западной части города, тогда как украинские силы отступают в западное село Дачное.

Курахово, находящийся в 46 километрах от Донецка, играет важную стратегическую роль. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который еще остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу из 12 иностранных наемников в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.