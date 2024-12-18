Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Рябков: Москва готова рассмотреть предложения США по нормализации отношений
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.
Москва готова рассмотреть любые предложения Вашингтона для возвращения отношений в нормальное русло, заявил Рябков журналистам, передает ТАСС.
Рябков подчеркнул, что любые шаги по восстановлению отношений между двумя странами потребуют времени. Вопросы, связанные с графиками и маршрутами, пока остаются неопределенными, добавил он. Тем не менее, по словам Рябкова, Москва открыта для диалога и готова обсудить любые инициативы, которые могут быть предложены американской стороной.
Ранее Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.