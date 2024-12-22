Россия обвинила ПВО Украины в ущербе зданию посольства Португалии в Киеве

Посольство России в Португалии заявило о вине ПВО Украины в ущербе дипмиссии в Киеве

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, российское посольство в Португалии опубликовало заявление, в котором обвинения в сторону Москвы в разрушении здания португальской дипмиссии в Киеве назвали искажением фактов. По их словам, повреждения, нанесенные зданию, являются результатом работы украинской противовоздушной обороны.



«Обратили внимание, что в СМИ Португалии активно муссируется информация о повреждении помещений португальского посольства в Киеве в результате удара Вооруженных сил РФ по военным объектам города 20 декабря этого года. Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в «обстреле дипломатического представительства», – говорится в сообщении посольства.

Диппредставители России утверждают, что «ущерб зданию, в котором располагается португальская дипмиссия, был причинен работой ПВО Украины, не раз доказывавшей свою «эффективность». Это заявление было сделано на фоне сообщений в португальских СМИ о причастности российских сил к разрушению здания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Киева сообщили о повреждении фасада складского помещения в результате работы ПВО по отражению атаки на столицу. В Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы, при этом в Киеве и других областях Украины действует воздушная тревога.